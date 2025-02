I prodotti acquistati dagli italiani durante i saldi

Inizio anno significa saldi invernali, un’occasione interessante sia per acquistare qualcosa di utile a un prezzo ribassato che per concedersi qualche sfizio, esaudendo alcuni dei desideri rimasti in wishlist. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, il giro d’affari relativo ai saldi invernali 2025 è di 4,9 miliardi di euro, con 16 milioni di famiglie che hanno previsto almeno una spesa [1].

Ma quali sono i prodotti a cui gli italiani hanno riservato un’attenzione speciale? Quali le categorie che hanno suscitato maggior interesse, posizionandosi in cima alle ricerche online di queste ultime settimane? E ancora, dove si riescono a concludere i migliori affari?

A tal proposito idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – ha deciso di approfondire il tema tracciando una panoramica sul rapporto tra gli italiani e i saldi. La piattaforma di comparazione prezzi ha infatti analizzato le intenzioni d’acquisto online sul proprio portale nelle prime due settimane di offerte – dal 4 al 20 gennaio – svelando quali sono le tipologie di prodotti su cui si sono orientate le preferenze dei nostri connazionali, tra beni di necessità quotidiana, occasioni irrinunciabili e acquisti convenienti se ben pianificati.

Dai dati resi noti da idealo emerge che tutte le macro-categorie – da Moda & Abbigliamento a Giocattoli & Gaming – si distinguono per un andamento molto simile: all’interno di ciascuna, infatti, una tipologia di articolo si posiziona in cima al podio, con un picco di intenzioni di acquisto, distaccando le altre, che registrano invece percentuali nettamente più basse ed omogenee.

Succede ad esempio nella macro-categoria Bambini & Neonati[2], dove quasi il 64% delle ricerche online è per la categoria Scarpe per bambini, che guida quindi l’interesse nel periodo dei saldi, complice anche il rientro a scuola e il cosiddetto cambio stagione in arrivo nei prossimi mesi, con il desiderio di far coincidere la necessità di rinnovare il guardaroba alle offerte, partendo proprio dalle calzature, per la scuola, ma anche per il tempo libero!

Non solo, anche nella macro-categoria Moda & Abbigliamento[3] si registra il medesimo trend con la categoria Sneakers che ha totalizzato da sola il 35% delle ricerche sul totale del comparto Moda & Abbigliamento: una tipologia di prodotto in cima quindi alla wishlist dei saldi per molti italiani, tanto da collocarsi al secondo posto anche per numero di ricerche sull’intero portale[4] – sempre nel periodo dal 4 al 20 gennaio – seconda solo agli Smartphone.

Infine, un picco, seppure più contenuto, si registra anche nelle macro-categorie Giocattoli & Gaming – dove a guidare l’interesse sono le Console, che totalizzano il 18,5% delle ricerche sul totale del comparto – e Salute, Bellezza & Drogheria – dove la categoria che riscuote l’interesse più alto è quella dei Profumi (unisex, per donna e per uomo) con il 30,5% delle ricerche, complice anche l’avvicinarsi di San Valentino che fa crescere l’interesse per i prodotti beauty, specialmente se acquistabili a prezzi più vantaggiosi![5]

Approfittare della convenienza con acquisiti anticipati e ben pianificati

Non solo acquisti di necessità o piacere, in alcuni casi si approfitta dei saldi anche per esigenze più urgenti o per fare scorte di prodotti che durano nel tempo. A tal proposito, i dati resi noti da idealo – relativi al periodo dal 4 al 20 gennaio 2025[6] – rivelano che, nella macro-categoria Mangiare & Bere, spopolano le Capsule per Caffè, che registrano quasi la metà delle ricerche – pari al 49% – sul totale del solo comparto Food & Beverage. Un prodotto tanto apprezzato quanto ormai “irrinunciabile” per molti italiani, che ben si presta ad essere acquistato in scorte di gran quantità.

Durante il periodo delle offerte, specialmente i più organizzati, si concentrano poi su quelli che sono gli articoli che possono tornare utili nei mesi a venire: ad esempio, nella macro-categoria Auto & Moto[7], le ricerche maggiori sono per gli pneumatici estivi che hanno totalizzato il 22% delle ricerche sul totale del comparto, nonostante la primavera sia ancora lontana.

Tra i trend emersi proprio durante i saldi 2025, a differenza di quanto riscontrato l’anno precedente, c’è un forte interesse per l’arrivo del Carnevale: infatti, nonostante la ricorrenza quest’anno sia “alta” perché arriva nel mese di marzo, idealo a gennaio 2025 ha già registrato un incremento di intenzioni d’acquisto sia per i vestiti di Carnevale da bambini (+130%) sia per quelli da adulti (oltre +200%), che hanno visto un vero e proprio boom di interesse rispetto al medesimo periodo del 2024[8]. Una strategia vincente, quella di acquistare in anticipo, che assicura non solo di arrivare alla Festa preparati ma anche con un vestito nuovo, pagato il giusto.

Elettronica sempre in cima ai desideri degli italiani

Nonostante il periodo dei saldi abbia generato picchi di interesse nella maggior parte delle macro-categorie, a guidare le ricerche online è stata comunque l’Elettronica, che rimane in cima ai desideri degli italiani. Analizzando infatti in valore assoluto il numero di ricerche effettuate durante il periodo dei saldi sul portale[9] , sono gli Smartphone ad aggiudicarsi il primo posto nel podio di idealo.

Medesimo risultato anche se si considera l’utilizzo della funzione avviso di prezzo. Nel periodo dei saldi, questa funzione è stata attivata nel 13% dei casi per gli Smartphone, con un risparmio desiderato del 18,5%, seguiti da Smartwatch e TV, dove si ambisce ad un risparmio rispettivamente del 17% e del 21%[10] . Necessità dettata anche da un incremento dei prezzi medi che questo gennaio ha riguardato alcuni articoli tech come ad esempio le cuffie (+17% rispetto al medesimo periodo del 2024), i tablet (+12,5%), i laptop (+11%) e le TV (7,5%)[11].

I migliori affari da concludere se si acquista a gennaio e febbraio[12]

Grazie ad un costante monitoraggio dei prezzi, idealo svela anche quali sono i prodotti più convenienti da acquistare con i saldi, proprio in queste settimane; una selezione di articoli differenti tra loro per tipologia e esigenza, per i quali a gennaio è stato però registrato il prezzo più conveniente.

Nel dettaglio potrebbe essere possibile godere di un risparmio fino al 24,5% se si acquistano a gennaio i prodotti per i nostri amici a quattro zampe – in particolare il Cibo per Cani – del 21% se si è alla ricerca di Lubrificanti & additivi per motore – anche in vista di un check-up completo della propria auto con il cambio di stagione – e del 10% per i Trapani. Per chi desidera invece anticipare i regali di San Valentino, un buon compromesso per stupire la propria metà con un occhio al portafoglio, può essere quello di optare per Fragranze Unisex e Giacche da Uomo, con un risparmio fino al 15,5%.

Infine, grazie alla sua ampia offerta di prodotti e al pricing dinamico, idealo svela che anche a febbraio ci potrebbero essere numerose occasioni per concludere dei buoni affari. Tra le categorie più desiderate dagli utenti si segnalano i Notebook – su cui si potrebbe riuscire a risparmiare fino al -9% –, i Seggiolini auto (-7%), gli Styling capelli (-6%), e le Seghe circolari (-12,5%). Senza dimenticare tutte le tipologie di Pneumatico: invernale (-19,5%), estivo (-10,5%) e 4 stagioni (-13%).

