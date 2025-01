Ecco i momenti migliori per prenotare un volo nel 2025

Ci sono davvero periodi dell’anno in cui è più conveniente prenotare un volo aereo e le offerte sono migliori? Possiamo trovare differenze sostanziali tra gli acquisti fatti di prima mattina o di pomeriggio? O tra un giorno della settimana e l’altro? Sono molti i viaggiatori che si pongono queste domande e il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it ha cercato di rispondergli: dopo aver analizzato il prezzo medio dei voli nazionali (con aeroporto di partenza e di arrivo in Italia), dei voli europei e dei voli a lungo raggio (destinazioni extraeuropee) negli ultimi 12 mesi, ha individuato il mese, il giorno e l’ora più convenienti per prenotare un volo e ha riscontrato che ci sono davvero grandi differenze!

1. Qual è il giorno migliore della settimana per prenotare un volo?

Voli nazionali

I prezzi medi mostrano che il martedì e il mercoledì sono i giorni più economici per prenotare un volo da e per l’Italia, con un prezzo medio di 134 euro, mentre il venerdì e la domenica sono i giorni più costosi, con un prezzo medio di 137 euro.

Voli europei

Anche per acquistare un volo per l’Europa il giorno più economico è il mercoledì, con un prezzo medio di 183 euro, mentre la domenica è il giorno più costoso, con un prezzo medio di 187 euro.

Voli per il resto del mondo

In questo caso il giorno più economico per acquistare un volo è il sabato, con un prezzo medio di 505 euro, mentre il martedì è il giorno più costoso, con un prezzo medio di 523 euro e una differenza media di 18 euro.

In generale, per le destinazioni domestiche ed europee, si nota che i prezzi tendono a salire man mano che ci si avvicina al fine settimana e le offerte scompaiono, per cui è consigliabile acquistare i voli tra il lunedì e il mercoledì. Tra il venerdì e la domenica sembra essere invece l’intervallo peggiore per prenotare un volo.

2. C’è un’ora migliore per prenotare un volo?

Voli nazionali

Un’analisi dei prezzi di migliaia di voli mostra che l’ora più economica per prenotare sono le 6 del mattino. I voli a quell’ora costano in media 125 euro, mentre l’ora peggiore è la mezzanotte, quando il costo sale a 139 euro, una differenza di 14 euro!

Voli europei

Anche per l’acquisto di un volo per l’Europa gli orari coincidono: le 6 del mattino è l’orario più economico, con 164 euro, mentre il più costoso sono le 20, con 187 euro.

Voli per il resto del mondo

Il momento migliore per acquistare un volo verso una destinazione extraeuropea si conferma ancora una volta essere le 6 del mattino, con un prezzo di 485 euro; mentre le 19 sono l’orario più costoso, con un prezzo medio di 548 euro, con una differenza di 63 euro.

In generale, è sempre meglio acquistare i voli la mattina presto, o addirittura nelle prime ore del mattino, tra le 3 e le 5, mentre acquistarli tra le 18 e le 2 è più costoso.

3. Qual è il mese migliore per prenotare?

Voli nazionali

L’analisi del team di Jetcost.it mostra che settembre è il mese migliore per prenotare un volo nazionale, con un prezzo medio di 127 euro. Seguono dicembre e ottobre, con prezzi medi rispettivamente di 134 e 136 euro. Al contrario, aprile è il mese peggiore, con prezzi medi di 166 euro. Da notare che la differenza è di 39 euro a tratta tra il mese più economico e quello più costoso per viaggiare verso la stessa destinazione.

Voli europei

Per quanto riguarda le destinazioni europee, settembre è il mese migliore, con prezzi medi di 170 euro. Il mese peggiore resta aprile, con un prezzo medio di 226 euro: la differenza tra il mese più caro e quello più economico è di 56 euro.

Voli per il resto del mondo

Infine, per i voli a lungo raggio, anche se dipende molto dalla destinazione, è sempre settembre il mese più economico, con un prezzo medio di 606 euro, seguito da dicembre che si aggira intorno ai 607 euro. Anche in questo caso il mese peggiore è aprile con 641 euro. Una differenza di 35 euro.

4. Con quanto anticipo conviene prenotare?

I dati mostrano che in media i prezzi dei voli aumentano nei giorni immediatamente precedenti la partenza e prenotare tra 5 e 1 giorno prima del volo costa in media più del prezzo medio del biglietto. Il risparmio inizia a farsi sentire quando si prenota con almeno 15 giorni di anticipo e sale al 10% quando si prenota con due mesi di anticipo.

5. Conclusioni dello studio:

– Il giorno più conveniente per prenotare un volo è il martedì.

– I giorni meno convenienti sono venerdì e domenica.

– Il momento migliore per prenotare un volo è alle 6 del mattino.

– Il momento peggiore per prenotare un volo è la mezzanotte.

– Prenotando con almeno 2 mesi di anticipo si risparmia il 10%.

– Il mese migliore per prenotare è settembre. Il mese peggiore è aprile.

Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost, ha dichiarato: “Scegliere il momento migliore per prenotare un volo è fondamentale e ci sono anche alcuni trucchi per risparmiare qualcosa sui biglietti aerei, come ad esempio annotare il prezzo di un volo a cui si è interessati e vedere se aumenta o diminuisce in determinati orari della settimana o ore del giorno; inoltre, scegliere un aeroporto secondario o leggermente più lontano può ridurre significativamente il prezzo di un biglietto aereo, così come tornare da un aeroporto diverso da quello di arrivo. Si può confrontare quanto costa viaggiare da diversi aeroporti e valutare se il tempo investito per gli spostamenti può valerne la pena, in modo da prendere la decisione migliore”.

“Inoltre, i voli con scalo sono sempre più economici – ha aggiunto Ciarmoli – è consigliabile analizzare l’orario e la durata dello scalo in relazione al prezzo risparmiato; di solito poi è più conveniente volare con diverse compagnie e approfittare delle loro offerte di voli singoli. Infine non c’è niente di meglio che utilizzare siti di comparazione prezzi come Jetcost.it che in pochi secondi offrono gratuitamente tutti i risultati corrispondenti alla propria ricerca, consentendo di confrontarli, oltre alla possibilità di poter ricevere un avviso con le migliori offerte per le destinazioni desiderate”.