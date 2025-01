Giornata Internazionale dei Lego (28 gennaio)

Dal 1958, anno in cui Lego brevettò i suoi iconici mattoncini, il brand danese è diventato un fenomeno globale. Nato come semplice gioco di costruzione, oggi Lego è un marchio che unisce generazioni, con set per bambini, collezionisti e appassionati di ogni età. Il 28 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dei Lego, che cade proprio nel giorno del deposito del brevetto che ha dato vita a un universo di creatività e innovazione.

Trovaprezzi.it – il principale comparatore di prezzi online in Italia – nel 2024 ha registrato 800.000 ricerche legate a Lego, a testimonianza di come i mattoncini continuino a essere una delle scelte più gettonate nel mondo del gioco. Il mese di picco è stato dicembre, con oltre 260.000 ricerche; inoltre, Lego rappresenta circa il 10% nella macrocategoria “Giochi e Hobby”, superando giochi da tavolo, Barbie e puzzle.

Le ricerche su Trovaprezzi.it: chi cerca i Lego?

La fascia d’età più attiva nella ricerca di Lego è quella tra i 35 e i 44 anni, che rappresenta il 27,9% del totale. Tuttavia, l’interesse per i celebri mattoncini si estende ben oltre, coinvolgendo diverse generazioni. I giovani tra i 25 e i 34 anni, ad esempio, costituiscono il 25,2% delle ricerche: molti di loro acquistano Lego sia per passione personale sia per i propri figli, unendo il piacere del gioco alla condivisione in famiglia.

I collezionisti più esperti, nella fascia 45-54 anni (19,2%), sono spesso appassionati di modellismo e prediligono set complessi e dettagliati. Anche i più giovani, tra i 18 e i 24 anni (13,6%), dimostrano un forte interesse, soprattutto per le collezioni ispirate a film, videogiochi e universi fantasy, come Lego Star Wars e Harry Potter.

Infine, non manca la presenza degli over 55 (14,1%), un pubblico che acquista principalmente per figli e nipoti, ma che si lascia conquistare anche da set dal design sofisticato, come quelli della linea Lego Icons e Architecture, perfetti per essere esposti come veri e propri complementi d’arredo.

Interessante notare anche la distribuzione di genere: il 58,5% delle ricerche proviene da donne, a dimostrazione del carattere universale di questo brand.

Le collezioni più amate

L’ampia varietà di collezioni è uno dei punti di forza di Lego, capace di conquistare appassionati di tutte le età e con interessi diversi. Tra le più amate spicca la linea Lego Creator, che raccoglie il 10% di interesse: si tratta di set versatili che mirano a fornire esperienze di costruzione uniche e interessanti ad appassionati di ogni età, come il castello Disney e la straordinaria serie di edifici modulari.

Per chi ama le sfide tecniche, Lego Technic rappresenta il perfetto connubio tra gioco e ingegneria. Con il 9% delle preferenze, questa collezione propone modelli avanzati che includono l’utilizzo di pezzi speciali (come motori ed elementi pneumatici).

Gli amanti della saga di George Lucas continuano a premiare Lego Star Wars, che raccoglie il 5% delle ricerche, grazie a set che permettono di ricreare astronavi leggendarie e collezionare minifigure iconiche.

Infine, sempre più adulti si avvicinano a Lego Icons (4%), una collezione pensata per chi cerca modelli sofisticati dal design ricercato, perfetti per chi vuole unire creatività e stile.

I set più cercati nel 2024

Tra i prodotti più popolari emergono set che spaziano dal collezionismo al design, dalla cultura pop alla passione per i motori:

The Botanical Collection Orchidea – Una delle costruzioni decorative più amate, perfetta per chi cerca un tocco di design.

Disney Stitch – Un successo tra gli appassionati di Disney e della cultura pop.

Creator Expert Colosseo – Un’icona dell’architettura, amata dai collezionisti.

The Botanical Collection Albero Bonsai – Un modello che unisce estetica e creatività, apprezzato da chi ama il design minimalista.

Technic McLaren P1 – Un tributo all’ingegneria automobilistica, perfetto per gli amanti dei motori.

The Botanical Collection Bouquet di Rose – Un set decorativo che ha conquistato un pubblico trasversale.

I calendari dell’Avvento Lego hanno avuto un forte impatto sulle ricerche nel mese di dicembre, con modelli a tema Disney e City tra i più cercati.

Prezzi e promozioni: il Black Friday ha fatto la differenza

Nonostante l’inflazione, i prezzi dei Lego sono rimasti tendenzialmente stabili durante l’anno. Il periodo migliore per acquistare? Il mese di novembre, quando il prezzo è calato fino al -24% rispetto al mese precedente, rendendo ancora più conveniente l’acquisto di set iconici.

“Lego è molto più di un semplice gioco: è un simbolo di creatività e connessione tra generazioni. I dati di Trovaprezzi.it confermano il fascino intramontabile dei mattoncini, con 800.000 ricerche nel 2024. È straordinario vedere come Lego riesca a coinvolgere appassionati di tutte le età, dai collezionisti agli amanti del design, grazie a collezioni versatili come Creator e Technic. Grazie alle promozioni, come quelle del Black Friday, questi set sono stati ancora più accessibili, consolidando il ruolo di Lego come scelta preferita per chi cerca divertimento e creatività senza tempo.” Conclude Dario Rigamonti, CEO di 7Pixel S.r.l.