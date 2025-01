Leucemie, Linfomi e Mieloma: sostegno ai pazienti

AIL Bologna, in collaborazione con Pfizer, rafforza il sostegno ai pazienti ematologici e alle loro famiglie con il servizio “Pronto AIL Bologna”. Questo sportello telefonico gratuito offre supporto e consulenze sui diritti assistenziali, lavorativi e previdenziali, aiutando i pazienti e i loro caregiver ad affrontare le sfide quotidiane legate alla malattia.

“Una diagnosi di tumore del sangue segna l’inizio di un percorso complesso,” spiega il Gaetano Bergami, Presidente di AIL Bologna. “Attraverso Pronto AIL, vogliamo fornire un aiuto concreto per orientarsi tra normative e burocrazia, alleviando parte del peso che grava su pazienti e famiglie.”

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, al numero 051-0070136 e garantisce l’assistenza di operatori specializzati. Ogni consulenza prevede la compilazione di una scheda personalizzata che facilita l’accesso a tutele giuridiche, previdenziali e lavorative.

“Essere vicini ai pazienti significa offrire strumenti concreti per vivere la malattia con dignità,” prosegue Bergami. “Con Pronto AIL, desideriamo fornire informazioni indispensabili per conoscere i propri diritti, migliorando così la qualità della vita delle persone colpite da patologie ematologiche”.

Il servizio Pronto AIL si propone di:

– Offrire una guida pratica per orientarsi tra norme complesse e procedure amministrative;

– Fornire supporto per identificare e richiedere le tutele giuridiche esistenti, spesso poco note o inapplicate;

– Promuovere la protezione dei diritti dei lavoratori affetti da malattie oncologiche e dei loro caregiver.

“Le informazioni riguardanti le tutele per i lavoratori colpiti da patologie onco-ematologiche”, sottolinea Bergami “sono spesso difficili da reperire. Con Pronto AIL Bologna, intendiamo colmare questa lacuna, offrendo un servizio che risponde ai bisogni concreti di chi affronta una malattia così complessa”.

La collaborazione con Pfizer Italia rappresenta un importante esempio di come unire le forze possa fare la differenza per i pazienti, garantendo loro un punto di riferimento affidabile e accessibile. Non a caso, nelle prime settimane di attività, il servizio ha già accolto richieste relative all’ottenimento delle agevolazioni legate alla legge 104 e l’accesso ai Servizi offerti gratuitamente ai pazienti in cura all’Istituto di Ematologia Lorenzo e Ariosto Seràgnoli, all’interno dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (IRCCS) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (Policlinico di Sant’Orsola), come ad esempio il Servizio Navetta”.