KilometroVerdeParma pianta il futuro

Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma è frutto di una sinergia tra pubblico e privato che sostiene la comunità, promuovendo crescita economica, sostenibilità e un miglioramento della qualità della vita.

“In un’epoca segnata da crescenti sfide climatiche e ambientali, Parma e la sua provincia stanno emergendo come un esempio virtuoso di trasformazione urbana sostenibile. Noto principalmente per le sue eccellenze gastronomiche, questo territorio emiliano sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia attraverso un’ambiziosa iniziativa di forestazione urbana.

Protagonista di questa trasformazione è KilometroVerdeParma, un progetto concreto, diffuso e aperto a tutti, fondato nel 2020. Il Consorzio Forestale ha sviluppato un modello di collaborazione innovativo che unisce settore pubblico e privato attorno a un obiettivo comune: trasformare ogni spazio disponibile in bosco permanente o area verde. Ci si può consorziare e unirsi come Soci Ordinari o come Soci Sostenitori. I primi sono i proprietari o i possessori dei terreni, tutti collocati nel territorio parmense, destinati a piantagione. I Soci Sostenitori, invece, supportano la mission senza effettuare attività di piantagione, ad esempio finanziando il progetto su aree messe a disposizione dal Consorzio. Con 115 soci attivi, il Consorzio dimostra come una città di medie dimensioni possa mobilitare risorse significative a favore del bene comune.

Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma integra tre pilastri fondamentali: l’imboschimento per il ripristino degli ecosistemi naturali, il progetto WeTree per coinvolgere il mondo della scuola parmense e sensibilizzare i giovani sull’importanza degli alberi nell’ecosistema urbano e gli studi scientifici che quantificano economicamente i molteplici benefici dei servizi ecosistemici generati dal verde urbano.

I risultati di questa iniziativa sono già evidenti: sono stati piantati 80.000 alberi e arbusti, con l’ambizione di superare i 100.000 nei prossimi anni. Ma l’impatto va ben oltre i numeri. Il Consorzio ha avviato partnership strategiche con l’Università e prestigiose istituzioni europee, culminando nella firma di un “Contratto Climatico di Città” con il Comune di Parma che si prefigge di ridurre le emissioni dell’85% entro il 2030.

Un recente studio, commissionato dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma e condotto da Vsafe, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Parma, ha mappato e analizzato in modo qualitativo e quantitativo i benefici ecosistemici di tre nuovi boschi, e descrive in termini chiari i servizi vitali forniti dalle piante, dalla mitigazione climatica all’incremento del valore immobiliare, fino ai servizi culturali e sociali. Analizzando diverse aree del territorio parmense, la ricerca ha rivelato ritorni di investimento notevoli.

Nel quartiere Molinetto di Parma, è stata imboschita un’area di 0,8 ettari vicino al Parco Gino Cervi, tra la ferrovia e condomini densamente abitati. Questo intervento offrirà benefici in termini di riduzione del rumore, stimato in quasi 3 milioni di euro in 30 anni. L’investimento, con un margine di guadagno di 4.620.667 euro e di 112 volte rispetto ai costi iniziali, genererà anche un aumento del valore degli immobili circostanti, oltre al miglioramento della qualità dell’aria.

L’area periferica dello svincolo della Tangenziale San Leonardo a Parma, insieme al vasto Parco della Vita di Busseto, che si estende su 4,5 ettari, contribuiranno a generare benefici economici compresi tra 3 e 13 milioni di euro. Dallo stoccaggio della CO2 alla filtrazione degli inquinanti atmosferici, passando per la creazione di zone d’ombra e la regimazione delle acque piovane, questi sono solo alcuni dei rilevanti vantaggi che il verde può offrire.

L’esperienza di Parma dimostra che la forestazione urbana va oltre una semplice scelta estetica o ecologica; si tratta di un investimento economicamente proficuo per le città del domani.

In tutti i casi analizzati, i vantaggi superano nettamente i costi di realizzazione e manutenzione, offrendo un modello replicabile per chi desidera affrontare le sfide ambientali e l’evoluzione del cambiamento climatico.

Le aree verdi non solo elevano la qualità della vita delle persone, ma promuovono anche stili di vita responsabili e favoriscono la socializzazione, contribuendo così al benessere mentale e alla coesione della comunità.

Questo progetto rappresenta un esempio significativo per affrontare le sfide ambientali attraverso l’innovazione, l’inclusione e una visione strategica a lungo termine.

L’esperienza di Parma diventa un modello che dimostra come le città possono avere un ruolo centrale nella transizione verso un futuro più sano e sostenibile, unendo benefici ecologici, sociali ed economici.

Un elemento distintivo del progetto è la certificazione PEFC, che attesta l’impegno del Consorzio Forestale nella promozione di un verde urbano di alta qualità e nella gestione sostenibile delle foreste, elevando l’iniziativa a modello virtuoso.