I modelli Luna e Sole di di X-Ide (brand di Immagine98) sono un esempio sorprendente di design e artigianalità. Realizzati in acetato black&white, si distinguono per una lavorazione a solchi che crea un gioco di volumi. Questo particolare dettaglio è ispirato alle lavorazioni orafe di cesello, regala un tocco di eleganza artigianale. Le corsie a contrasto tra il nero e il bianco e viceversa producono un effetto visivo accattivante, valorizzando la forma allungata a gatto, iconica e audace. Non sono solo un accessorio, ma una vera dichiarazione di stile per chi cerca un look distintivo. Perfetti per chi ama osare con dettagli unici e di grande personalità.