Trovaprezzi.it, il principale comparatore di prezzi online in Italia, presenta una panoramica delle tendenze emerse nel mondo dell’e-commerce nel 2024.

Il mercato digitale italiano si conferma in continua espansione, trainato dalla crescente attenzione dei consumatori al risparmio e alla comparazione dei prezzi, con un aumento del 9,9% delle ricerche online rispetto al 2023. Nel corso del 2024, infatti, le ricerche effettuate tramite Trovaprezzi.it hanno raggiunto quota 252 milioni, rispetto a 230 milioni del 2023. Questo dato testimonia un incremento costante della fiducia verso l’acquisto online, con un focus sempre maggiore sulla convenienza economica.

Cosa cercano gli italiani online? La top ten del 2024. Tra le categorie di prodotto più ricercate nell’anno appena concluso spiccano:

Integratori e Vitamine: con oltre 24,2 milioni di ricerche, pari al 9,63% del totale, questa categoria è risultata la più popolare nel 2024. Un trend che conferma l’attenzione degli italiani verso il benessere e la prevenzione, spinta anche dall’aumento di consapevolezza sulla salute e dalla voglia di mantenere uno stile di vita sano.

Cellulari e Smartphone: la tecnologia continua a rappresentare uno dei settori più dinamici, con oltre 12,4 milioni di ricerche (pari al 4,96% del totale). La crescente domanda di dispositivi sempre più performanti e innovativi spinge i consumatori a cercare online le migliori offerte. I cambiamenti tecnologici, come i lanci di nuovi modelli, continuano a generare un alto volume di ricerca per gli smartphone.

Frigoriferi e Congelatori: con 7,6 milioni di ricerche (3,02%), questa categoria riflette il trend crescente nella sostituzione di elettrodomestici e l’interesse per modelli più efficienti dal punto di vista energetico, favoriti anche da incentivi statali per la sostituzione di apparecchi obsoleti.

Prodotti Salute: con 7,46 milioni di ricerche (2,96%), l’interesse per prodotti salutistici non si limita agli integratori, ma abbraccia una vasta gamma di articoli legati alla cura della persona, come dispositivi medici e prodotti per il benessere fisico e mentale.

Condizionatori e Deumidificatori: con 6,6 milioni di ricerche (2,64%), questi prodotti sono stati molto ricercati, in particolare durante i picchi di calore estivi e le ondate di afa, sottolineando la crescente attenzione al comfort domestico durante le stagioni più calde.

Prodotti per il Viso: le ricerche nella categoria di prodotti per la cura del viso (6,25 milioni di ricerche, 2,48% del totale) hanno visto una continua crescita, segno di un interesse continuo per la bellezza e la cura della pelle, con focus su creme anti-invecchiamento, sieri e trattamenti estetici.

Lavatrici e Asciugatrici: questi elettrodomestici hanno registrato quasi 6 milioni di ricerche (2,36%), riflettendo un’attenzione sempre maggiore verso soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi, spinta anche da un rinnovato interesse per la sostenibilità.

Farmaci da Banco: con oltre 5 milioni di ricerche (2,04%), emerge l’interesse degli italiani per la salute a livello preventivo e terapeutico, con un focus particolare su farmaci per il trattamento di disturbi comuni.

Sneakers e Scarpe Sportive: un’altra categoria di forte interesse, con 4,59 milioni di ricerche (1,82%), che dimostra l’attenzione crescente per il benessere fisico e l’attività sportiva, nonché per le tendenze di moda legate alle calzature sportive.

Prodotti per il Corpo e Profumi: con circa 3,9 milioni e 4,8 milioni di ricerche, queste due categorie riflettono l’interesse per il benessere e la cura personale, da sempre temi importanti per i consumatori italiani.

Mobile e donne guidano il cambiamento. Il 73,5% delle ricerche è stato effettuato tramite smartphone, registrando un incremento del 18,1% rispetto al 2023, a fronte di un calo del 7,9% delle ricerche da desktop e dell’8,8% delle ricerche da tablet. Al contempo, le ricerche da parte delle donne hanno segnato una crescita significativa del 19,5%, superando i 119 milioni e avvicinandosi sempre più al volume maschile (poco più di 132 milioni).

Un consumatore digitale sempre più maturo. L’età media del consumatore digitale si è alzata sensibilmente, con crescite importanti nelle fasce 45-54 anni (+31%), 55-64 anni (+28%) e over 65 (+32%). Questo trend evidenzia una democratizzazione del commercio elettronico, che coinvolge sempre più generazioni.

Focus regionale. Le regioni più attive nell’e-commerce nel 2024 sono la Lombardia, con oltre 82,8 milioni di ricerche, pari al 33% del totale nazionale, mentre Lazio (15%) e Campania (8%) completano il podio. Seguono in lista Emilia-Romagna (7%), Veneto (6%), Piemonte, Sicilia, Toscana e Puglia (tutte al 5%).

“Il 2024 segna un cambio di passo per l’e-commerce in Italia, con un incremento delle ricerche online che dimostra come i consumatori siano sempre più orientati verso acquisti più informati e consapevoli. Questo trend riflette un’esigenza crescente di avere accesso a informazioni precise e confrontabili sui prodotti, per compiere scelte di consumo più razionali. In questo contesto, piattaforme come Trovaprezzi.it giocano un ruolo chiave, offrendo agli utenti la possibilità di valutare con attenzione ogni acquisto, rispondendo alla richiesta di maggiore trasparenza e affidabilità che oggi guida il mercato.” conclude Dario Rigamonti, CEO di 7Pixel S.r.l.