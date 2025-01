Gennaio è il mese più adatto per fare del proprio benessere una priorità su cui lavorare fin da subito: gli esperti di Aspresso Roma consigliano degli allenamenti a ritmo di musica per avere benefici fisici e mentali immediati

Il rientro dalle feste segna l’inizio di un nuovo anno e, come sempre accade, con l’avvento di gennaio si risveglia la volontà di scegliere buoni propositi e nuove sfide da affrontare. Porsi nuovi obiettivi può sicuramente essere stimolante, ma questi primi giorni di gennaio coincidono anche con la realizzazione che il periodo di feste per eccellenza è ormai terminato: è tempo di tornare alla propria quotidianità, dimenticandosi del relax appena concluso. Il punto più alto di questa realizzazione avverrà quest’anno nella giornata del 20 gennaio, il temuto Blue Monday.

Per affrontare fin da subito il nuovo anno con il piede giusto ed evitare la tristezza tipica della fine delle feste, Aspresso Roma, il family-club della Capitale parte del Gruppo Aspria, suggerisce degli allenamenti a ritmo di musica, che hanno benefici non solo su performance sportive ma anche sul benessere mentale di ognuno.

Ray Herrera, Fitness Coach del Club romano, sottolinea infatti gli effetti positivi della musica durante l’attività fisica: “Fare esercizio è essenziale per mantenere uno stile di vita sano e attivo e la musica può giocare un ruolo davvero significativo nell’aumentare l’efficacia e il piacere dell’allenamento, amplificando così l’esperienza di benessere. Ascoltarla durante l’esercizio migliora il ritmo e la coordinazione motoria, arrivando anche a ridurre la percezione dello sforzo. La musica è uno dei più potenti stimoli emotivi e la migliore alleata per raggiungere il buon umore e infondere energia”.

Aspresso Roma propone alcuni corsi in cui la musica gioca un ruolo fondamentale, non solo per dare ritmo alle sessioni di esercizio ma anche e soprattutto perché contribuisce a rendere l’allenamento divertente, sprigionando una sensazione di leggerezza e spensieratezza perfetta per affrontare l’imminente Blue Monday, la giornata più triste dell’anno.

FUN DANCE

In questa lezione di gruppo la varietà di movimenti consente di lavorare su diverse aree del corpo, garantendo così un allenamento completo. La combinazione di esercizio fisico, musica coinvolgente e divertimento dà vita a un’esperienza che va oltre il tradizionale allenamento. In generale, le discipline “dance” sono un toccasana per liberare la mente dalle tensioni della quotidianità e scaricare lo stress. Inoltre, rappresentano un’ottima occasione per ampliare il proprio giro di conoscenze e amicizie.

RITMO LATINO

Se il desiderio è quello di imparare a muovere i primi passi nel mondo della danza latina, questo corso è la soluzione perfetta. Si tratta di una lezione aperta a tutti, adatta per tutte le età, dove il livello di esperienza non conta: la passione, la motivazione e il desiderio di mettersi in gioco sono i veri alleati per poter imparare la danza latina.

La musica è importante anche per i bambini: effettuare balli e movimenti che seguono determinati ritmi migliora le loro abilità motorie, aiutando a sviluppare coordinazione, equilibrio e controllo del proprio corpo. Promuove inoltre il divertimento e il gioco, essenziali per la buona riuscita dell’allenamento da parte dei più piccoli.

“La musica durante l’allenamento offre molti vantaggi, specialmente per i bambini. A livello fisico, aiuta a migliorare il ritmo e la coordinazione nei movimenti, rendendo gli esercizi più fluidi e divertenti. Inoltre, stimola la motivazione, facendo sembrare l’attività meno faticosa e più piacevole” conferma Giulia Azioneti, istruttrice di ginnastica ritmica per bambini nel family-club romano. “Per i più piccoli, la musica rende l’allenamento un momento di gioco, favorendo l’apprendimento di nuove abilità motorie e migliorando la concentrazione. A livello personale, aiuta inoltre a sviluppare la socializzazione e la fiducia in se stessi. Personalmente, come insegnante di ginnastica ritmica, utilizzo sempre la musica durante le lezioni da Aspresso Roma, poiché credo che sia un ottimo strumento per permettere ai bambini di esprimersi liberamente nei movimenti, lasciandosi andare”.