Le tendenze che hanno guidato l’e-commerce nel 2024

L’inizio del nuovo anno è il momento migliore per un’analisi completa di quello che è successo nel precedente. Se secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – Politecnico di Milano, il tasso di penetrazione dell’online sui consumi totali è arrivato al 13%[1] , idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – riesce a verificare quali sono le categorie che hanno riscosso il maggiore interesse da parte dei nostri connazionali.

Secondo l’analisi svolta dal portale[2], le macro-categorie che nel 2024 hanno registrato il maggior numero di intenzioni di acquisto in valore assoluto sono state nell’ordine Elettronica (49,5% del totale), Arredamento & Giardino (10%) e Moda & Accessori (10%), le quali hanno riscontrato altresì una crescita di interesse rispetto al 2023: significativo l’incremento della categoria Moda & Accessori che ha visto aumentare l’interesse anno su anno del +35%, seguita da Arredamento & Giardino (+8%) e dall’Elettronica (+5%), una crescita minore in termini percentuali che le fa però sempre mantenere il primo posto in termini di valore assoluto.

Elettronica: per gli smartphone si cerca il risparmio, ma crescono categorie insospettabili

Gli smartphone rimangono i prodotti per i quali si manifesta maggiore interesse nel 2024, ma sono anche la tipologia di prodotto per la quale si cerca sempre più il risparmio e per cui viene impostato in maggior misura l’avviso di prezzo, con una percentuale che raggiunge il 16,5% di tutte le attivazioni implementate nell’intero anno su idealo[3].

Considerando la sola macro-categoria Elettronica[4], l’interesse per smartphone & cellulari è del 33% rispetto al totale del comparto, seguiti da smartwatch (4%) e dalle TV (4%), due prodotti che restano tra i più cercati nonostante il prezzo nel 2024 sia aumentato rispettivamente del +6,5% per gli smartwatch e del +7,5% per le TV. In questo caso idealo diventa il portale di comparazione perfetto per cercare l’offerta migliore, complice l’avviso di prezzo: non a caso sia per smartwatch che per TV è stato impostato in una percentuale pari al 3,5% di tutti gli alert impostati nel corso del 2024.

Infine, andando invece ad analizzare quali categorie hanno registrato una significativa crescita di interesse in percentuale nel 2024, rispetto al 2023, i risultati sono decisamente diversi. Nel 2024 hanno infatti avuto un boom le intenzioni di acquisto per ricambi per elettrodomestici, piani cottura e software gestionali per ufficio, cresciuti tutti di oltre il +200%.

Arredamento & Giardino: il fai da te guadagna spazio nell’eCommerce

Non mancano le sorprese neanche nella categoria Arredamento & Giardino, che con il suo secondo posto per ricerche effettuate nel 2024, testimonia la passione degli italiani per il mondo del bricolage. Non per niente al primo posto tra i boom di interesse nel 2024, rispetto al 2023, troviamo i materiali per impianti idraulici.

Sempre con una crescita di oltre il +200%, si posizionano i calendari dell’Avvento, che nel 2024 hanno spopolato non solo nelle versioni per i più piccoli, ma anche in quelle più originali, come delineato tra i trend natalizi proprio da idealo, e i termostati.

Riguardo invece a cosa è stato cercato in percentuale maggiore all’interno della sola categoria Arredamento & Giardino[5], troviamo al primo posto il condizionatore (5,5%) – per il quale si imposta anche spesso l’avviso di prezzo con un risparmio desiderato del 17% – al secondo posto le motoseghe (3%) e al terzo gli avvitatori (3%).

Moda & Accessori: non solo calzature in voga, anche l’abbigliamento uomo spopola su idealo

La categoria Moda & Accessori, che nel 2024 risulta al terzo posto in termini di ricerche per valore assoluto, ha visto una sostanziosa crescita anche rispetto al 2023, con un incremento dell’interesse pari al 35%: nel dettaglio il prodotto con il maggiore boom sono stati gli Ankle Boots, gli stivaletti alla caviglia dalla calzata facile, un must-have proprio della stagione Autunno-Inverno 2024/2025.

Prettamente legati all’universo maschile, invece, gli altri due boom di ricerche registrati: gli acquisti di intimo per uomo e t-shirt per uomo hanno infatti totalizzato una crescita dell’interesse di oltre il +200%, anno su anno. Due prodotti semplici, facilmente acquistabili online, per i quali probabilmente si cerca il risparmio, considerando che il prezzo rispetto al 2023 è aumentato del 5% per l’intimo e del 6,5% per le t-shirt.

Guardando invece a cosa è stato cercato durante il 2024 su idealo, in percentuale maggiore, per la sola categoria Moda & Accessori[6] troviamo le sneakers (39%), gli zaini (7,5%) e gli orologi (6%).

Gli acquisti non si fermano, nemmeno dopo Natale

Se si è portati a pensare che dopo le grandi spese per i regali di Natale gli acquisti diminuiscono passando ad un periodo di calma piatta, non è così! Infatti, secondo i dati resi noti da idealo, dal 27 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 (rispetto ai 10 giorni precedenti)[7] vi è stato un boom delle intenzioni di acquisto – oltre il +200% – per gli scarponi da snowboard, del +169% per i passeggini e le carrozzine, e del +156% per gli scarponi da sci, confermando anche quanto le ricerche online raccontavano già prima di Natale: un fine anno in montagna per gran parte degli italiani.

Curiosità e nuovi trend: il padel fa breccia negli italiani. Irrinunciabili gli styler per capelli, desktop PC e i forni elettrici!

Se Elettronica, Arredamento & Giardino e Moda & Accessori hanno dominato gli acquisti online nel 2024, anche la macro-categoria Sport & Outdoor ha suscitato non poco interesse nell’anno appena conclusosi, posizionandosi infatti al quarto posto per numero di intenzioni di acquisto in valore assoluto su idealo (10% del totale). In particolare, analizzando l’interesse nel 2024, rispetto al 2023, i dati del portale restituiscono un vero e proprio boom per alcuni articoli dell’universo tennis, come borsoni da tennis e accessori, complice anche l’annata d’oro della disciplina, con il cosiddetto “effetto Sinner”. Curioso come anche il padel abbia guadagnato sempre più spazio nel cuore degli italiani, aggiudicandosi per il portale il titolo di “nuovo trend” sportivo del 2024, con l’arrivo su idealo di una nuova categoria dedicata proprio alle racchette da padel che ha suscitato notevole interesse.

Per concludere, idealo rende nota una breve analisi in merito alla sensibilità al prezzo dei propri consumatori: secondo i dati del portale relativi all’andamento dei prezzi medi e all’interesse anno su anno[8], emergono infatti quali sono le categorie di prodotti che, nonostante gli incrementi dei costi, non hanno subito una flessione nelle ricerche, ma altresì registrato una crescita dell’interesse, confermandosi come beni a cui è ormai difficile rinunciare. Troviamo ad esempio i desktop PC, strumenti impiegati tanto per lo svago quanto per il lavoro, per i quali si è quindi disposti ad allocare budget anche più elevati, pur di non rinunciarvi. Interessante come, tra gli articoli must-have, ci siano anche gli styler per capelli e le piastre – con modelli sempre più all’avanguardia e costosi, che tuttavia continuano ad essere desideratissimi – e i mini forni, tra cui quelli per la pizza, uno dei cibi preferiti dagli italiani a cui non sembrano pronti a rinunciare nemmeno con il caroprezzi!

