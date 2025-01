Il Blue Monday è in arrivo

Ogni anno, il terzo lunedì del mese di gennaio, si celebra il Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno. Il ritorno alla routine dopo le festività, il freddo dell’inverno e le giornate corte contribuiscono a rendere questa giornata, che nel 2025 cade il 20 gennaio, particolarmente difficile da affrontare. Ma quest’anno, invece di lasciarsi sopraffare, perché non sfruttare questo giorno per un cambio di prospettiva?

Il Blue Monday può infatti essere l’occasione giusta per rinnovare l’ambiente in cui si vive e migliorare così il proprio stato d’animo, liberandosi di oggetti inutilizzati e vecchi che occupano solo spazio. Con l’aiuto di Wallapop – la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – è facile vendere ciò che non serve più e dare una nuova vita a quegli oggetti che per qualcun altro potrebbero essere perfetti. Facendo spazio al nuovo si ridurrà lo stress e si potrà iniziare l’anno con una nuova prospettiva, più leggera e positiva!

Wallapop ha stilato una lista di trucchi per sfruttare al meglio questa giornata, per fare ordine nella propria vita e avere la carica giusta per affrontare il futuro, facendo spazio alle cose che veramente rendono felici e generando un impatto positivo sull’ambiente:

Sbarazzarsi delle cose negative: probabilmente in casa ci sono molti oggetti che hanno accumulato energia negativa e dei quali è meglio liberarsi. Una tazza che la vostra ex coinquilina ha lasciato quando si è trasferita dal fidanzato, un libro che vi ricorda un momento triste e che non potete più leggere, una statuetta che odiate ma che non avete il coraggio di buttare… È ora di metterli in vendita e di ripulire la propria casa per fare spazio a nuova energia positiva!

Scambio di prodotti: un altro modo per rendere il Blue Monday una giornata di trasformazione piuttosto che di tristezza è quello di ottenere qualcosa di nuovo… “praticamente gratis”. Forse c’è qualche oggetto particolare che già possedete e che vi serve ma il modello che avete non è più entusiasmante come un tempo. È quindi l’occasione giusta per metterlo sulla piattaforma e guadagnare qualche soldo extra per acquistarne uno nuovo! In questo modo, avrete un nuovo oggetto a costo zero.

Rivedere la lista dei preferiti: molte volte le persone tendono a tenere gli oggetti nella loro lista dei preferiti, per poi però dimenticarsene. Pensate a loro come se fossero il vostro guardaroba, ripuliteli e prendete in considerazione quelli che vi piacciono davvero. Sicuramente il prezzo non sarà più così alto come prima e sarete incoraggiati a fare il grande passo. Se sono stati a lungo tra i vostri preferiti e non sono ancora stati venduti, forse sono destinati a voi.

In conclusione, sbarazzarsi di quei prodotti che non si usano e dare una seconda vita ad altri riempirà di energia positiva il giorno più triste dell’anno e permetterà così di iniziare l’anno prendendosi cura di sé stessi e del pianeta.