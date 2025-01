Donald Trump alla Casa Bianca e il cattolicesimo made in USA

Accompagna l’insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump il nuovo libro pubblicato nel marchio Scholé dell’Editrice Morcelliana e in libreria dal 20 gennaio: Da Dio a Trump. Crisi cattolica e politica americana (pp. 240, € 19) è il nuovo saggio di Massimo Faggioli, professore ordinario nel Dipartimento di Teologia e Scienze religiose della Villanova University (Philadelphia) e collaboratore di numerose riviste italiane e internazionali, columnist per «Commonweal» e «La Croix International».

Massimo Faggioli è autore di numerosi testi e analisi su chiesa e politica e ha pubblicato per lo stesso editore nel 2021 il testo Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uniti (Scholé, anche in traduzione francese e inglese).

Il nuovo libro Da Dio a Trump. Crisi cattolica e politica americana, inserito nella collana Orso blu, racconta la profonda crisi, anche religiosa, che sta sconvolgendo gli Stati Uniti e in particolare approfondisce che cosa sta accadendo nel mondo cattolico e nell’America che ha portato Trump a essere nuovamente eletto il 5 novembre 2024.

Faggioli descrive il cattolicesimo made in USA, il tramonto del cattolicesimo liberal e democratico, la conclusione della presidenza Biden e l’affermazione di un populismo trumpiano che ha fatto emergere all’interno della Chiesa spaccature che non sono solo politiche o teologiche, ma anche di civiltà.

In America c’è ancora un bisogno di spiritualità, di comunità e di Dio che viene nutrito in modi nuovi anche sulla scena politica. Il movimento populista di Trump è una risposta – semplicista, violenta e vendicativa quanto si vuole – alle incertezze economiche e sociali dell’America e un riscontro a quella ricerca di senso che emerge da un ordine del mondo novecentesco visibilmente alle corde.

C’è chi vede in Trump un messia, e chi un anticristo. In questo nuovo libro emerge come questa storia non riguardi soltanto l’America o i cattolici americani, ma anche l’Italia e l’Europa.