Le città più social del mondo nel 2025

Una nuova ricerca condotta da Compare the Market AU ha rivelato le migliori città al mondo dove socializzare

In Europa, Dublino si è classificata al primo posto. Negli Stati Uniti, Minneapolis è in testa, mentre in Australia è Canberra

Trasferirsi in una nuova città è un’esperienza entusiasmante, ma può comportare sfide, specialmente quando si tratta di incontrare nuove persone e creare legami duraturi. Inoltre, è stato scientificamente provato che socializzare migliora il benessere psicologico, riduce i rischi per la salute come la demenza e rafforza addirittura il sistema immunitario.

Per facilitare questa transizione, gli esperti di assicurazioni sanitarie di Compare the Market AU hanno identificato le città in cui è più facile socializzare, prendendo in considerazione diversi fattori come il livello di inclusività e di apertura nei confronti di diversi gruppi sociali, il numero di incontri e luoghi di socializzazione, e la popolarità delle app per fare amicizia.

In Europa, Dublino si classifica come la città in cui è più facile socializzare, con un punteggio di 69,73 su 100. Essendo la città più grande tra le prime cinque, la capitale irlandese vanta una delle più alte concentrazioni di gruppi di incontro e luoghi di socializzazione, rendendola ideale per chi cerca di fare nuove conoscenze.

Porto si posiziona al secondo posto tra le città europee più “sociali”, a pari merito con Varsavia per il punteggio più alto nell’Indice di inclusività, pari a 77,66. Conosciuta per la sua storia e architettura, Porto ha ottenuto un punteggio complessivo di 63,02 su 100, rappresentando un’eccellente destinazione sia per i turisti che per i nuovi residenti in cerca di connessioni a livello locale.

La capitale del Portogallo, Lisbona, è terza in classifica. Con un punteggio elevato in termini di inclusività e disponibilità di gruppi di incontro, la sua dimensione più ridotta rispetto ad altre capitali la rende meta ideale per coloro in cerca di amicizie, ma senza l’atmosfera frenetica delle grandi città.

Minneapolis si classifica come la città più “sociale” degli Stati Uniti, eccellendo nella disponibilità di gruppi Meetup e posizionandosi seconda per ricerche di app di amicizia. Con un alto punteggio di 77,49 su 100, è una delle città più sociali a livello globale.

Atlanta è al secondo posto, superando Minneapolis nel volume di ricerche per app di amicizia e offrendo un numero sopra la media di cafés e bar per socializzare. Accumulando un punteggio di 74,98 su 100, è una delle città principali degli Stati Uniti per incontrare persone nuove.

Portland si posiziona al terzo posto tra le città statunitensi per socializzare, vantando il maggior numero di bar e caffetterie per 100.000 persone e classificandosi tra le prime cinque per gruppi di incontri. Totalizzando un punteggio complessivo di 71,59 su 100, questa città rappresenta un importante focolare di incontri della costa occidentale degli Stati Uniti.

Consigli per migliorare la vita sociale all’estero:

-Iscriviti a corsi e gruppi: Partecipa a meetup locali o lezioni per connetterti con persone che condividono i tuoi stessi interessi e ampliare la tua cerchia sociale.

-Invita i contatti a bere un caffè: Invita gli altri a bere un caffè per conoscerli meglio o chiedi loro di presentarsi per allargare il tuo gruppo di amici.

-Riduci il tempo davanti agli schermi: Dedica meno tempo agli schermi e più agli eventi sociali in persona per integrarti meglio nella tua community.

-Cerca aiuto se ti senti ansioso: Se l’ansia sociale ti trattiene, chiedi supporto a persone fidate o professionisti per aumentare la tua sicurezza.

-Non rifiutare gli inviti: Accetta più inviti sociali per uscire dalla tua zona di comfort e conoscere nuove persone.

Steven Spicer, Direttore Generale Esecutivo per l’Assicurazione Sanitaria di Compare the Market, ha dichiarato che avere un’assicurazione sanitaria può aiutare a coprire i costi di determinati servizi.

“Mantenere una vita sociale attiva può essere difficile, soprattutto quando si inizia una nuova vita in una città. Tuttavia, costruire queste connessioni è essenziale per il nostro benessere,” ha affermato il signor Spicer.

“Avere una polizza di assicurazione sanitaria che copre servizi extra potrebbe aiutare a sostenere i costi di alcuni servizi come abbonamenti in palestra e corsi di fitness di gruppo, oltre a facilitare spese tra cui consultare uno psicoanalista.

Pertanto, a seconda delle diverse circostanze personali, potrebbe valere la pena considerare se una copertura extra sia adatta oppure no. In base alla polizza e al livello di copertura, si potrebbe avere diritto a rimborsi su questi e molti altri servizi importanti.”