Alimentazione consapevole e dipendenti felici: la nuova frontiera del welfare

Gennaio rappresenta tradizionalmente il mese dei nuovi inizi e dei buoni propositi, con un’attenzione particolare alla salute e al miglioramento dello stile di vita. Da sempre a fianco delle aziende, con l’obiettivo di offrire ai dipendenti soluzioni personalizzate a supporto del loro benessere fisico e mentale, Elty inaugura il nuovo anno introducendo l’innovativo programma Nutrizione Personalizzata come parte integrante del welfare aziendale. Dal punto di vista nutrizionale, l’alimentazione, infatti, gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel benessere e nella produttività dei lavoratori e un welfare aziendale realmente attento non può più prescindere da questo strumento strategico essenziale per promuovere la salute e sensibilizzare i dipendenti verso uno stile di vita sano.

Dopo una fase pilota iniziale di successo nel settore assicurativo, con il programma Nutrizione Personalizzata, Elty si pone l’obiettivo di offrire alle aziende la possibilità di farsi portavoce di una cultura alimentare sana ed equilibrata in ambito lavorativo che non si basa su restrizioni o privazioni, ma sull’importanza di porre maggiore attenzione a ciò che si mangia. Nutrizione Personalizzata aiuta i dipendenti a prendere scelte alimentari giuste, migliorando la qualità della vita e rendono la giornata lavorativa meno faticosa attraverso servizi di consulenza nutrizionale online e piani alimentari su misura. Per le aziende che scelgono di integrare anche i servizi di supporto psicologico, consolidati da tempo sulla piattaforma, il percorso nutrizionale può essere ulteriormente valorizzato, affiancando i dipendenti con uno psicologo per lavorare su aspetti come motivazione, consapevolezza del corpo e aderenza ai piani alimentari, massimizzando così i risultati.

Il nuovo programma si inserisce perfettamente in un contesto sociale in cui il bisogno di supporto nutrizionale è evidente: secondo il 4th Italian Obesity Barometer Report, infatti il 46% degli adulti italiani è in eccesso di peso, mentre meno del 7% della popolazione consuma le cinque porzioni raccomandate di frutta e verdura al giorno. Al tempo stesso, l’offerta pubblica non riesce a rispondere pienamente alle necessità di prevenzione, lasciando spazio a soluzioni innovative e private.

Un bisogno concreto, un impatto tangibile

Promuovere un’alimentazione sana in azienda non è solo una questione di benessere individuale, ma una scelta strategica che produce benefici a lungo termine. Studi evidenziano come interventi mirati sulla salute nutrizionale possano ridurre i costi legati alle malattie croniche che potrebbero inficiare sulla vita dei lavoratori, oltre ad aumentare i livelli di energia e concentrazione, e migliorare la soddisfazione dei dipendenti, con effetti positivi sulla loro motivazione e produttività. La sindrome cardio-metabolica-renale, spesso legata a sovrappeso, diabete e patologie croniche, è uno dei principali fattori di rischio per la popolazione adulta e rappresenta una sfida crescente per le aziende, contribuendo all’assenteismo e a una riduzione della performance lavorativa. Parallelamente, l’attenzione degli italiani verso la propria salute è in forte crescita. Secondo l’Osservatorio Sanità di UniSalute, il 37% degli intervistati si dichiara più interessato al benessere fisico, identificando nel controllo dell’alimentazione uno strumento fondamentale per mantenersi in salute.

I programmi pilota avviati da Elty nel settore assicurativo confermano questa tendenza, riscontrando un forte interesse tra i dipendenti. Tra gli utilizzatori di Nutrizione Personalizzata, il 59% sono donne e il 41% uomini, con una rappresentanza significativa nella fascia di età tra i 39 e i 49 anni (43%). Questi dati riflettono la crescente domanda di soluzioni personalizzate e accessibili che promuovano uno stile di vita sano e sostenibile. Per le aziende, investire in programmi di benessere nutrizionale significa non solo migliorare la salute dei propri dipendenti, ma anche rafforzare la loro motivazione, soddisfazione e produttività, con il vantaggio di ridurre l’assenteismo e i costi a lungo termine.

“L’introduzione di programmi come Nutrizione Personalizzata rappresenta una svolta per le aziende italiane che vogliono investire realmente nella salute dei propri dipendenti. Offrire strumenti concreti per migliorare l’alimentazione significa migliorare il benessere complessivo delle persone e, di conseguenza, rafforzare le loro performance e la resilienza aziendale”, afferma Valeria Costa, Medico Biologa Nutrizionista presso Elty.

Come funziona la Nutrizione Personalizzata

Il programma di Elty offre un approccio mirato, accessibile e ricco di funzionalità pensate per rispondere alle diverse esigenze individuali. Attraverso un servizio di consulenza nutrizionale online, i dipendenti possono ottenere diete e consigli personalizzati per affrontare esigenze specifiche come la perdita di peso, l’ottimizzazione della performance sportiva, la gestione delle patologie croniche o la transizione verso regimi alimentari vegetariani e vegani. Il percorso prevede una prima visita gratuita della durata di 45 minuti, al termine della quale viene elaborato un piano nutrizionale su misura, con possibilità di ulteriori controlli.

Le aziende possono inoltre personalizzare l’offerta, includendo, ad esempio, test genetici o analisi del sangue come punto di partenza per la consulenza, rendendo il servizio ancora più mirato e scientificamente fondato. Questo approccio integrato permette di rispondere a un ampio spettro di esigenze, migliorando non solo la salute fisica, ma anche il benessere mentale e l’equilibrio complessivo dei dipendenti.

Il valore della nutrizione sul lavoro

Oggi il welfare aziendale va oltre i tradizionali buoni pasto o incentivi economici. Le aziende sono chiamate a offrire soluzioni concrete e personalizzate per il benessere dei propri dipendenti, promuovendo un equilibrio tra salute fisica e mentale. In questo contesto, il programma Nutrizione Personalizzata si inserisce come risposta alla crescente domanda di strumenti di welfare più efficaci e innovativi.

“Per il mercato dell’healthy eating globale è prevista una crescita del 64% nei prossimi 8 anni, un dato che evidenzia l’importanza crescente della nutrizione nella quotidianità delle persone. In questo contesto, il welfare aziendale gioca un ruolo chiave, non solo come incentivo per attrarre e fidelizzare talenti, ma anche come strumento per promuovere un ambiente lavorativo sano e sostenibile.” afferma Andrea Orani, CEO & Co-Founder di Elty.

Con l’entrata nel 2025 di Nutrizione Personalizzata per il welfare, che combina tecnologia, scienza e un’attenzione personalizzata, le aziende possono rispondere alle sfide moderne, favorendo una cultura organizzativa sana e orientata al futuro.