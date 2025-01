A Natale boom di vendite degli articoli sportivi

Gli articoli sportivi dominano le festività natalizie e registrano un vero e proprio boom di vendite. Il 2024 è stato un anno memorabile per lo sport italiano, capace di rafforzare il legame emotivo di milioni di tifosi e di alimentare una passione che si riflette anche nei trend di consumo che hanno caratterizzato il panorama dell’e-commerce in Italia nel mese di dicembre, tradizionalmente destinato ai regali natalizi.

Tra i prodotti più ricercati durante le festività, infatti, figurano in primis gli articoli legati al mondo dello sport. A confermarlo sono i dati di Shopify, la principale piattaforma per il commercio globale diffusa in oltre 170 Paesi in tutto il mondo, che nel 2024 ha supportato gli acquisti di oltre 875 milioni di persone (pari a 1 utente Internet su 6).

Secondo la fotografia scattata dall’azienda canadese, che ha fornito un quadro delle scelte d’acquisto dei consumatori italiani nell’ultimo mese, le T-shirts sportive sono state infatti il prodotto con la crescita di vendite più significativa, segnando un roboante +1760,6% rispetto al mese precedente, seguite da accessori per tifosi (con un notevole +658,5%) e articoli di collezionismo sportivo (+571,2%).

Lo sport è stato anche protagonista degli acquisti legati alla ripresa del turismo invernale e delle vacanze sulla neve. Gli italiani hanno infatti puntato a rinnovare le proprie attrezzature sportive invernali, con un aumento delle vendite di snowboard (+85,7%) e di accessori per sci e snowboards come caschi (+84,6%), attacchi per gli scarponi (+66,2%) e occhiali (+65,8%).

Accanto alla passione per lo sport, la tecnologia si è confermata un elemento centrale nelle scelte di acquisto. A dicembre sono infatti cresciute le vendite di proiettori multimediali (+83,2%), accessori di vario tipo per smartphone (+49,6%) e custodie e cover per cellulari (60,3%). Eppure, in un’epoca sempre più digitale, il ritorno della carta come mezzo di espressione personale non passa inosservato: le vendite di biglietti di auguri hanno infatti segnato una crescita straordinaria del +238%, con le sole note cards che hanno fatto segnare un +161,9%.

Nel ranking dei prodotti più venduti a dicembre sulla piattaforma Shopify anche articoli per la cura personale, in particolare massaggiatori e spray per il respiro, le cui vendite sono cresciute rispettivamente del 80,3% e del 75,6%.

Il periodo natalizio, da sempre sinonimo di convivialità e condivisione, ha portato infine all’impennata delle vendite di prodotti destinati alle tavole delle feste, come ad esempio taglieri da cucina (+121%) e decanter per vino (+118,5%). Inoltre, l’importanza della casa come luogo di comfort si è riflessa nella crescente popolarità di elementi per la decorazione domestica e dal sapore invernale come ad esempio il potpourri, che si è distinto tra i più richiesti dagli italiani con un un aumento del +128,7%.

“A Natale, gli acquisti non sono solo transazioni: sono scelte che raccontano storie, emozioni e connessioni”, commenta Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify. “Periodi come le festività natalizie ci permettono di osservare i comportamenti di acquisto e riflettono un consumatore sempre più attento al significato di ciò che regala. Questo ci invita, come piattaforme tecnologiche, a creare strumenti per esperienze che permettano ai brand di rispondere all’esigenza di connettersi con i consumatori a un livello ancor più profondo, il tutto ricercando la massima semplicità ed efficienza”.

Gli articoli più venduti dai merchant italiani di Shopify a dicembre 2024:

T-shirts sportive: +1760,6%

Accessori per tifosi sportivi: +658,5%

Articoli di collezionismo sportivo: +571,2%

Biglietti di auguri: +238%

Note cards: +161,9%

Potpourri: +128,7%

Taglieri da cucina: +121%

Decanter per vino: +118,5%

Snowboards: +85,7%

Caschi da sci e snowboard: +84,6%

Proiettori multimediali: +83,2%

Massaggiatori: +80,3%

Spray per il respiro: +75,6%

Occhiali da sci e snowboard: +65,8%

Custodie e cover per cellulari: +60,3%

Accessori di vario tipo per smartphone: +49,6%