Nel mese di gennaio 2025, presso il Cinema Farnese Arthouse di Roma, prenderà il via l’iniziativa Per fare un film. Dialoghi sulla collaborazione creativa. L’evento, ideato e promosso dalla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, proporrà una serie di appuntamenti rivolti agli allievi/e della Scuola ma aperti anche al pubblico con ingresso gratuito, in ognuno dei quali un regista approfondirà il rapporto professionale e creativo con uno dei suoi principali collaboratori nell’ambito della sua carriera cinematografica. L’intento degli incontri è infatti quello di portare in primo piano la dimensione cooperativa e il lavoro di squadra che presiedono alla realizzazione di un film, riflettendo insieme sulla complessa alchimia di competenze e creatività che si viene a costruire lavorando a un progetto comune. Gli incontri, moderati dal giornalista cinematografico Boris Sollazzo, saranno arricchiti dalla proiezione di brevi clip video tratte dai film degli ospiti.

Il primo appuntamento in programma è previsto sabato 11 gennaio 2025, dalle 10 alle 13 con il regista Emanuele Crialese e l’aiuto regista Ciro Scognamiglio.

Crialese, dopo gli studi di regia cinematografica alla Libera Università del Cinema e successivamente alla New York University, è autore di film che hanno riscosso grande apprezzamento da parte dei festival, della critica e del pubblico, come Respiro (2002), Nuovomondo (2006), Terraferma (2011) e L’immensità (2022). Respiro si è aggiudicato, tra i tantissimi premi ricevuti, il Grand Prix a Emanuele Crialese al Festival di Cannes del 2002, il premio per il Miglior produttore a Domenico Procacci ai David di Donatello e il Nastro d’argento a Valeria Golino per la Migliore attrice protagonista. Nuovomondo, presentato in concorso ufficiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nel 2006, è stato premiato con uno speciale e non previsto Leone d’Argento come Rivelazione, appositamente istituito dalla Giuria; ha ricevuto inoltre la candidatura per l’Oscar al miglior film straniero, tre nomination ai David di Donatello e la nomination per l’European Film Awards per il miglior regista. Terraferma, premiato con il Leone d’argento – Gran premio della Giuria al Festival di Venezia 2011, è stato selezionato per l’Oscar al miglior film straniero e nel 2012 ha vinto il Premio Mario Monicelli per la miglior regia al Bif&st di Bari. L’immensità, presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, ha ottenuto le nomination ai David di Donatello per Penélope Cruz (Miglior attrice protagonista), Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni (Miglior sceneggiatura originale) e per Daniela Tartari (Miglior acconciatura).

Ciro Scognamiglio, aiuto regista di grandissima esperienza, oltre che con Crialese, ha collaborato Nanni Moretti in tutti in film realizzati a partire dal 2006, con Matteo Garrone (Dogman), Susanna Nicchiarelli (Miss Marx; Nico, 1988), Pietro Marcello (Martin Eden), Andrea Molaioli (La ragazza del lago), Kim Rossi Stuart (Tommaso), Antonello Grimaldi (Caos Calmo), Claudio Giovannesi (Fiore), e tantissimi altri.

Cinema Farnese Arthouse:

Indirizzo: Piazza Campo de’ Fiori 56, 00186 Roma

Telefono: +39 06 6864395

Sito web: www.cinemafarnese.it