“Dating Sunday”, la prima domenica dell’anno è il momento ideale

Con l’inizio del 2025, i single di tutto il mondo iniziano il nuovo anno con intenzioni audaci e una prospettiva fresca sugli appuntamenti. Secondo il report Year in Swipe™ di Tinder, il 2025 sarà dedicato ad un approccio più chiaro, connesso e spontaneo agli appuntamenti con tendenze come Loud Looking, Kiss-met e Nano-ships. Il Loud Looking incoraggia i single ad esprimere con sicurezza i propri desideri, il Kiss-met celebra tutti quei momenti magici e spontanei che rendono speciali le relazioni, mentre Nano-ships sottolinea l’importanza anche delle più piccole connessioni romantiche.

Ma cos’è il “Dating Sunday”? Il termine si riferisce alla prima domenica dell’anno, il momento ideale per trasformare i buoni propositi romantici in azioni concrete. Non è un caso, infatti, che i dati interni di Tinder rivelino che questa giornata registra un aumento dell’attività senza pari:

-L’attività di Swipe® su Tinder è quasi del 20% superiore rispetto al resto dell’anno.

-Il numero di like è il 15% più alto rispetto alla media annuale.

-I single sono più propensi a conversare, con un aumento del 20% dei messaggi inviati rispetto al resto dell’anno.

-La ricerca della connessione porta risultati: gli utenti di Tinder registrano in media oltre il 10% di match in più, con 356 match al secondo.

-Rispondono anche più velocemente che mai, con tempi di risposta 2 ore e 16 minuti più rapidi rispetto al Dating Sunday del 2023.

Perché questa crescita? È semplice: anno nuovo, nuove possibilità. I single manifestano connessioni ideali e si dedicano ai loro propositi di incontrare nuove persone, esplorare esperienze inedite e, magari, trovare la loro anima gemella.

Per questa Peak Dating Season (dal 1° gennaio al 14 febbraio), Tinder aiuta i single a sfruttare al massimo il proprio percorso sentimentale del 2025 con alcuni consigli pratici:

-Fai i tuoi propositi per il profilo: Un nuovo inizio richiede una nuova bio! Durante la Peak Season, vengono aggiornate 486 bio al minuto su Tinder. Rinfresca il tuo profilo condividendo i tuoi obiettivi per il 2025 o qualcosa di intrigante su di te per catturare l’attenzione e avviare conversazioni significative. Per semplificare questo processo, il Photo Selector di Tinder aiuta a scegliere la foto perfetta per rappresentare al meglio te stesso.

-Scrivi con intenzione: Durante la Peak Season, vengono inviati oltre 2,1 milioni di messaggi in più al giorno rispetto alla media annuale. Iniziare conversazioni mostrando interesse e originalità ti farà distinguere. Magari condividi un proposito divertente e chiedi quali sono i loro!

-Sfrutta l’energia della Peak Season: Gennaio e febbraio sono mesi frenetici per il dating, con 298 milioni di like in più scambiati rispetto al resto dell’anno. Anche l’astrologia gioca un ruolo: quasi il 40% dei single afferma che le “previsioni d’amore astrologiche” influenzeranno il loro modo di uscire nel 2025 . Una curiosità: i dati interni di Tinder rivelano che i Gemelli sono il segno zodiacale più attraente per gli uomini, mentre le Vergini guidano la classifica per le donne.

-Rendi tutto un gioco di squadra: Uscire con qualcuno non deve essere uno sport solitario! Quasi il 50% dei single prevede di affidarsi agli amici per orientarsi nel mondo del dating nel 2025 .

-Manifesta l’amore che desideri: Usa questo momento per riflettere su ciò che stai cercando nel 2025. Quest’anno, i single danno priorità a affidabilità (40%), attrazione fisica (35%), valori condivisi (31%), disponibilità emotiva (30%) e interessi comuni (28%). Allo stesso tempo, deal-breaker come cattiva igiene (50%), maleducazione (44%) e troppo parlare dell’ex (34%) rimangono “icks” importanti . Con quasi il 45% dei single alla ricerca di un partner “Golden Retriever” — leale, amichevole e pieno di ottimismo — questo è il momento perfetto per allineare i tuoi obiettivi di dating con ciò che conta davvero per te.

Man mano che ci addentriamo nel 2025, i single stanno ridefinendo gli appuntamenti con sicurezza e intenzionalità. Abbracciando tendenze come Loud Looking, Kiss-met e Nano-ships, non cercano solo connessioni, ma creano momenti significativi che riflettono i loro valori e le loro aspirazioni per l’anno a venire.