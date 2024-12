I Love Poke: spazio alle vellutate

Con l’arrivo dei primi freddi, tornano le vellutate, il piatto più amato da chi non rinuncia a coniugare gusto e salute. Un vero concentrato di benessere, che scalda, infonde energie e avvolge con la sua morbida cremosità. I Love Poke, il format fast casual pioniere del poke hawaiano in Italia, che proprio del benessere ha fatto la sua bandiera, ha così deciso di rivoluzionare il menu invernale introducendo una selezione di vellutate, il migliore alleato per affrontare con la marcia giusta il periodo più freddo dell’anno.

Come di consueto, anche le vellutate offrono la massima personalizzazione. Proprio come per le “classiche” bowl, si tratta di piatti componibili, con la possibilità di scegliere tra una base di vellutata di carote e patate oppure di broccoli e spinaci, a cui aggiungere una proteina e un topping, completando con crostini di pane croccante per un piacevole contrasto di texture, ottenendo così un piatto completo e bilanciato.

In menu, anche tre Top Vellutate già composte: la Pollo e carote (base vellutata di carote e patate con bocconcini di pollo, cavolo rosso e cipolla croccante) e due alternative veg, ovvero la Straccetti e feta (sempre vellutata di carote e patate con straccetti vegani, feta e sesamo) e la Polpette e spinaci (vellutata di broccoli e spinaci con a polpette di soia, mais e granella di noci, adatta anche a un’alimentazione vegana).

Ma come comporre una vellutata per farne un piatto completo e bilanciato?

“Prima di tutto è importante sottolineare che, dal punto di vista nutrizionale, con ‘piatto bilanciato’ si intende una preparazione che contiene tutti i macronutrienti di cui il corpo ha bisogno – spiega Rana Edwards, co-founder di I Love Poke, con un Master in Nutrizione ad Harvard – ovvero carboidrati, proteine, grassi e fibre, che devono essere presenti in maniera equilibrata, e una parte di micronutrienti come vitamine e sali minerali. Per capire come rendere il piatto effettivamente equilibrato, il riferimento resta sempre la Dieta Mediterranea, la cui correlazione a un minor rischio di malattie cardiovascolari è verificata da importanti studi internazionali come il famoso ‘Seven Countries Study’, ovvero: 60% di carboidrati, 25% di grassi e 15% di proteine.”

Per questo il menu delle vellutate mette a disposizione un’ampia varietà di ingredienti tra cui scegliere, tutti studiati per apportare all’organismo il massimo dei benefici, aiutandolo a rafforzarsi e difendersi dal freddo e dai malanni di stagione.

Come l’avocado, ricco di vitamina E e grassi insaturi, alleati della salute, che favorisce il rinnovo cellulare; o ancora il cavolo rosso che, grazie al suo contenuto in vitamina C è l’alleato perfetto per apparato respiratorio e difese immunitarie. Si passa poi alle proteine, tra cui molto apprezzato è il salmone cotto, fonte di omega-3 e vitamina D, quindi ottimo per combattere le infezioni. Per arricchire il piatto è possibile aggiungere una spolverata di zenzero, potente antiossidante e antinfiammatorio, perfetto per rinforzare le difese immunitarie e aggiungere una sferzata di speziata energia, o le Alghe Wakame, ricche di iodio e ferro, ideali per sostenere il tono dell’umore e la vitalità, o ancora una nota croccante con noci o mandorle, dall’importante azione antiossidante, ma anche antinfiammatoria, come i peperoncini della salsa Sriracha che può essere scelta per condire.

Che si tratti di una bowl o di una vellutata, i piatti che si possono comporre nel menu di I love Poke sono vere e proprie fonti di benessere, da mangiare anche tutti i giorni per assicurarsi un’alimentazione varia e salutare. E se con l’abbassarsi delle temperature crescono le dimensioni del piatto, e anche chi solitamente sceglie una bowl regular opta per una large, non c’è da stupirsi. D’inverno, infatti, l’organismo brucia molte calorie per mantenere la temperatura interna nei parametri per affrontare il freddo esterno, e così consumando più calorie è normale avere più fame.

I Love Poke mette a disposizione una vasta gamma di ingredienti per creare il piatto perfetto per nutrire il corpo e deliziare il palato, garantendo un’esperienza di benessere a 360 gradi.