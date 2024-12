Lotteria Italia, è boom di vendite grazie anche “all’effetto De Martino”

La Lotteria Italia si conferma ancora una volta parte integrante del costume del nostro Paese. Comprare un biglietto della Lotteria, organizzata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, è una tradizione che va avanti ormai da decenni, esattamente dal 1957, e il successo quest’anno è confermato da un nuovo aumento delle vendite dei biglietti, pari al +25% rispetto alla scorsa edizione. Le vendite, secondo quanto apprende Agipronews da fonti istituzionali, toccheranno quota 8,5 milioni di tagliandi, in netta crescita rispetto ai 6,7 milioni dell’ultima estrazione. Un sogno nel cassetto che si rinnova dunque di anno in anno, accompagnando diverse generazioni e che mantiene intatto il suo fascino, resistendo al passare del tempo e alle mode. Lo dimostra, un po’ a sorpresa, la forte presa sui giovani che, spiegano diversi rivenditori interpellati da Agipronews, vanno ancora a caccia del biglietto da conservare, magari regalare e controllare con speranza la sera del 6 gennaio in diretta su Rai 1 dove, come ormai consuetudine, verranno svelati i premi milionari durante l’edizione speciale di “Affari Tuoi”. Per spiegare questo boom, infatti, si può parlare di vero e proprio “effetto De Martino”, il nuovo conduttore del programma, che in ogni puntata, durante l’apertura del pacco da 5 euro dona al concorrente un biglietto con sottofondo la musica dei bersaglieri, regalando una rinnovata importanza alla Lotteria Italia, oggi più che mai “atto finale” delle festività natalizie, un ultimo momento legato alla condivisione e al sogno, alla portata di chiunque, di cambiare vita.