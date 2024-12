Boom delle lezioni private di tennis nel 2024

Nel 2024, la richiesta di lezioni private di tennis ha registrato un aumento straordinario, con una crescita del 149% rispetto al 2023 (fonte Letuelezioni). Questo incremento potrebbe essere stato influenzato dai 9 importanti tornei vinti da Jannik Sinner durante l’anno, che hanno contribuito a portare maggiore visibilità al tennis e a ispirare un pubblico sempre più ampio ad avvicinarsi a questo sport. In particolare, mesi come maggio e settembre, in cui si sono registrati picchi significativi di iscrizioni, potrebbero riflettere l’effetto positivo del crescente interesse verso questa disciplina.

In particolare, le richieste nei mesi di maggio hanno avuto un incremento del 13% e settembre con del 16%, suggerendo nel primo caso l’inizio della bella stagione, nel secondo caso l’effetto Sinner che nel periodo tra agosto e settembre ha vinto sia il Master Mille di Cincinnati che l’US Open.

Si registra un incremento delle richieste in quasi tutti i mesi del 2024, un dato che va di pari passo con le vittorie di Sinner. Se confrontiamo i primi due mesi dell’anno: a febbraio si è avuto un +92,3% rispetto a gennaio, un aumento quasi raddoppiato. In questi mesi Sinner vinceva l’Open Rotterdam e l’Australian Open.

Nel mese di aprile l’incremento delle richieste di lezioni private rispetto al mese precedente è stato del 43,5%. Una crescita d’interesse per il tennis, molto probabilmente legata all’arrivo della primavera e all’aumento delle attività sportive. Tuttavia, un ruolo di spicco potrebbe essere attribuito a Jannik Sinner e al suo trionfo al Miami Open.

A settembre il trend in crescita rispetto ad Agosto è stato di un +138,1%. Si tratta del picco più alto dell’anno, attribuibile alla ripresa delle attività post-estive, con un possibile contributo dell’eco mediatica delle straordinarie prestazioni di Sinner all’US Open.

“Il 2024 ha segnato un momento di grande entusiasmo per il tennis, – afferma Albert Clemente, founder di Letuelezioni.it – con un interesse crescente che ha visto sempre più persone avvicinarsi a questo sport. I successi di campioni come Jannik Sinner hanno ispirato nuovi appassionati, dimostrando come il tennis possa essere non solo un’attività fisica, ma anche una fonte di passione e crescita personale. Siamo orgogliosi di aver facilitato connessioni significative tra aspiranti atleti e istruttori, creando opportunità per coltivare talento e passione per il tennis.”