Il Natale è il Grinch delle relazioni?

Le festività natalizie si avvicinano, portando con sé non solo momenti di gioia, ma anche sfide per chi è in coppia. Secondo una ricerca* condotta da Bumble, la dating app women-first, in collaborazione con YouGov, il Natale può essere il “Grinch delle relazioni”.

Una recente indagine condotta da Bumble rivela che il periodo natalizio può trasformarsi in un vero e proprio “stress test” per le coppie, con più di 1 italiano su 3 (37%) che è d’accordo con l’affermazione che durante le feste si verifica un incremento delle discussioni rispetto al resto dell’anno. Questo dato sale al 39% tra i giovani di 18-34 anni, confermando che, oltre alla magia delle luci natalizie, il clima delle feste può diventare un catalizzatore di tensioni.

Il motivo? Sicuramente le diverse tradizioni con cui ciascuno di noi è cresciuto possono avere un ruolo importante: se per qualcuno è impensabile non trascorrere il 25 Dicembre con i parenti, per altri il pranzo potrebbe concludersi con un “caffè al volo” per poi raggiungere gli amici per il brindisi e queste differenze possono portare a incomprensioni.

L’indagine di Bumble ci racconta come il periodo natalizio, con tutte le sue aspettative, possa mettere alla prova le coppie, offrendo però anche qualche spunto di riflessione, pensato insieme alla psicoterapeuta ed esperta di relazioni Dr.Valeria Locati, per approcciare questo periodo con meno ansia e frustrazione.

Pressioni sociali e familiari: 1 intervistato su 5 (19%) della fascia di età 18-34 anni (19% si sente sotto pressione per portare il proprio partner al pranzo di Natale in famiglia. Che si tratti di domande invadenti sulla propria vita privata o della divergenza di opinioni sulle scelte quotidiane, affrontare il tutto con leggerezza e una buona dose di assertività può essere la chiave. È importante ricordare che stabilire confini chiari può fare la differenza.

Impegni di lavoro: 1 persona su 5 (20%) tra i 18 e i 24 anni ritiene che lo stress lavorativo del periodo pre-vacanziero interferisca con la propria vita sentimentale. Questo è il momento perfetto per ricordarsi che non esiste una “tabella di marcia” ideale: il Natale è un’occasione come un’altra per rallentare e godersi il tempo senza agenda anche nelle relazioni.

Drama familiari: per più di 1 intervistato su 10 (13%) tra i 18 e i 24 anni le dinamiche in famiglia possono compromettere la decisione di portare il partner al pranzo di Natale. Poter essere molto chiari circa i confini da mantenere nelle discussioni a tavola aiuta a sentirsi più coinvolti nella situazione e a proprio agio con il partner che non deve essere salvato o protetto dalla famiglia.ᐧ

Nonostante le difficoltà, i dati mostrano che per le generazioni più giovani che hanno una relazione (gruppo 18-34 anni), le vacanze di Natale portano un sentimento di gioia e positività, con il 30% di loro che dichiara di essere o essere stato più felice in coppia durante questo periodo. Bumble incoraggia quindi i suoi utenti a vedere il periodo natalizio come un’opportunità per riflettere, crescere e costruire relazioni autentiche. Quindi, a prescindere che lo status sia di single o in coppia, questa è la stagione perfetta per riscoprire cosa ci rende davvero felici.

A sostegno di questo approccio, vengono in soccorso i Dating Trend che Bumble ha rivelato per il 2025, in particolare, il trend DWM (Date With Me): 2 single su 5 (41%)** stanno infatti apprezzando sempre di più i contenuti social riguardanti esperienze di incontri e relazioni più autentici che mostrano non solo gli alti ma anche i bassi, fungendo da “finestra” su una più ampia esperienza di dating. Vedere gli altri discutere apertamente di queste esperienze è d’ispirazione per fissare nuovi obiettivi più sani all’interno della relazione, aiuta le persone a individuare potenziali red flag e ad anticipare conversazioni importanti.

Se da una parte c’è chi si trova ad affrontare il periodo natalizio in coppia con i suoi alti e bassi, c’è anche chi preferisce evitare di cominciare una relazione romantica durante le Feste. E va benissimo così! Infatti, il 13% degli intervistati ammette di aver deciso di concludere una relazione emergente per alleggerire questo periodo già ricco di impegni, mentre il 12% ha capito che una relazione iniziata durante le feste non era quello che desiderava approfondire.

Il periodo natalizio può essere il momento perfetto per fare il punto sulle proprie priorità e definire ciò che davvero si vuole dal futuro, senza farsi influenzare dalle aspettative altrui. Se si avverte pressione o incertezza, la cosa migliore da fare è prendersi un momento per riflettere e ricordare che non c’è nulla di male ad allentare la presa e ascoltare se stessi.