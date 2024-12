Consigli su come affrontare le prime guide

Guidare per la prima volta è un’esperienza che nessuno dimentica. Con la patente appena ottenuta, i sedili e gli specchietti ben regolati, la cintura di sicurezza allacciata e il motore acceso… a volte però può essere un’esperienza travolgente per i neopatentati. Anche se conosciamo le norme di circolazione e le tecniche di guida, ci sono ancora alcune cose da tenere a mente. Per questo motivo, gli esperti di Parclick.it, l’app leader in Europa per la prenotazione dei parcheggi, ci danno alcuni consigli per guidare in sicurezza la prima volta:

1. Prepararsi prima di partire

Prima di intraprendere il nostro primo viaggio, è meglio aver riposato a sufficienza la notte precedente, in modo da essere nelle migliori condizioni per guidare. Inoltre, poiché le prime volte ci sono molte cose da ricordare e da applicare, potremmo facilmente sentirci sopraffatti; è quindi molto importante mantenere la calma e affrontare “la sfida” con la massima tranquillità, confidando in tutto ciò che abbiamo imparato durante il periodo di scuola guida.

In queste prime occasioni può essere di grande aiuto avere un copilota esperto al nostro fianco che ci aiuti a mantenere la calma e ci dia consigli utili lungo il percorso, ma a patto che sia paziente e non ci renda più nervosi con rimproveri se qualcosa viene fatto male.

2. Familiarizzare con l’auto

I pedali, la sensazione del volante e la disposizione dei comandi saranno abbastanza diversi da quelli dell’auto della scuola guida. Abituarsi al nuovo veicolo di solito è rapido, ma dobbiamo prendere confidenza con i comandi dei tergicristalli, delle luci, dei freni, dell’acceleratore, della frizione e delle marce, nel caso in cui l’auto non sia automatica. Inoltre, dovremo regolare correttamente il sedile, gli specchietti e l’altezza del volante per assicurarci di avere una buona visibilità e una posizione comoda per guidare. Questo ci permetterà di essere più sicuri in caso di imprevisti sulla strada. Ovviamente, non dimentichiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza.

Infine, dovremo controllare tutta la documentazione necessaria: patente di guida, libretto di circolazione del veicolo, assicurazione, libretto auto e avere chiaro alcune cose che sembrano ovvie, ma… sappiamo che tipo di assicurazione ha l’auto? Come si apre il serbatoio del carburante? E, naturalmente… il nostro veicolo è a diesel o a benzina?

3. Percorrere strade familiari ed evitare le distrazioni

Anche se molti neopatentati sognano il loro primo lungo viaggio in auto, per i primi giorni è consigliabile fare percorsi brevi lungo strade e destinazioni che già conosciamo. In questo modo, è possibile familiarizzare con l’attività di guida e con il veicolo.

È meglio non percorrere strade nuove quando si guida per le prime volte, né avere distrazioni come guardare il navigatore GPS per farsi guidare durante il percorso, perché è più facile farlo quando si è più esperti. È inoltre sconsigliabile ascoltare la radio o la musica che ci impedisce di percepire correttamente i segnali provenienti dall’esterno del veicolo, o usare il cellulare per parlare. Infine, è meglio non guidare con amici che potrebbero distrarci.

4. Guidare con prudenza

La prima cosa da fare è rispettare sempre i segnali stradali, soprattutto quelli di velocità e di precedenza, e accelerare lentamente, dolcemente e progressivamente, evitando accelerazioni che potrebbero portare alla perdita di controllo del veicolo. D’altra parte, è bene mantenere una velocità di guida bassa, secondo le regole stabilite per i neopatentati, per sentirsi in pieno controllo del veicolo e prendere confidenza con esso. E quando si frena, bisogna farlo delicatamente, evitando di premere a fondo i freni. La bassa velocità ci aiuterà a non fare frenate improvvise.

A proposito, il conducente deve sempre avere il controllo totale dell’auto, e una delle chiavi è il volante. Le mani devono essere posizionate sul volante alle ore 10.10, il che ci permetterà di avere un migliore controllo del veicolo.

5. Mantenere la distanza di sicurezza

Dobbiamo sempre mantenere una distanza di sicurezza sufficiente tra il nostro veicolo e quello che ci precede, in modo da avere il tempo necessario per reagire in caso di frenata o per effettuare una manovra di emergenza. I neopatentati devono essere consapevoli che, secondo gli esperti di Parclick.it, dal momento in cui gli occhi rilevano il problema fino a quando il piede preme il freno, sono necessari 0,75 secondi. Durante questo intervallo, che rappresenta il tempo di reazione, un’auto può percorrere dai 10 metri a 50 km/h ai 25 metri a 120 km/h.

6. Utilizzare gli specchietti retrovisori

Prima di cambiare corsia o fare manovre, è importante controllare lo spazio esterno. Per fare ciò, dobbiamo usare gli specchietti retrovisori per avere una visione completa di ciò che accade dietro e intorno al nostro veicolo, prestando particolare attenzione agli angoli morti e segnalando con anticipo le manovre.

7. Imparare a parcheggiare correttamente

È solo una questione di pratica. I parcheggi a S ed a L vanno provati spesso e, soprattutto le prime volte, possiamo chiedere a qualcuno di aiutarci e guidarci se necessario. Si può cercare un’area o un parcheggio aperto per esercitarsi con tranquillità, quando si ha tempo. È anche una buona idea esercitarsi in un parcheggio sotterraneo a fare le curve per scendere i piani e a parcheggiare a L in avanti e all’indietro.

Ester Stivelli, Squad Leader di Parclick, commenta: “Ah, la patente! Chi non fremeva di impazienza per passare l’esame e guadagnare la libertà di spostarsi autonomamente in macchina? Sicuramente, poter finalmente guidare un’auto è un traguardo fondamentale, ma per ricordare una famosa citazione cinematografica “da un grande potere deriva una grande responsabilità”, motivo per cui invitiamo tutti coloro che sono alle prime armi di godersi questa meta così importante, ma di mantenere sempre la testa sul collo e le mani sul volante, meglio se alle 10.10!”