I 10 mestieri del futuro

Per avere maggiori chance occupazionali negli anni a venire non si può quasi prescindere da una formazione tecnico-scientifica. Ma, dovendo “scommettere” su chi trainerà il mercato del lavoro, quali sono le figure che spiccheranno più di altre? Spoiler: c’è spazio per diplomati e laureati, anche in lettere

Ci sono candidati che possono permettersi loro – e non viceversa – di concludere i colloqui di lavoro con la fatidica frase: “le faremo sapere”. Stiamo parlando di tutti quei professionisti che operano nel mondo dell’information technology. Vanno, infatti, letteralmente a ruba, soprattutto se donne, vista la penuria di candidate che ancora si registra nel nostro Paese.

I mestieri del futuro: la top10 dell’esperto

Ma quali sono, di preciso, questi mestieri “assegno circolare” immersi nel dominio digitale? Skuola.net ha tracciato una sorta di top ten intervistando un esperto della materia: Pietro Cum, Amministratore Delegato di ELIS, ente no profit che si occupa di connettere persone e aziende attraverso la costruzione di corsi di formazione ad hoc, come quello in Ingegneria Digitale. Si viene così a scoprire che, a dispetto delle apparenze, c’è spazio un po’ per tutti: diplomati e laureati in Lettere compresi.

Sviluppatore Software

È colui che scrive e crea programmi o applicazioni informatiche nelle varie fasi del loro ciclo di vita: progettazione, sviluppo, test, aggiornamento, migrazioni da e verso altri sistemi. Per farlo, maneggia in modo professionale i principali linguaggi di programmazione – come Python, Java, C++ – necessari alla gestione del codice che fa funzionare il software.

Web Developer

L’esplosione del web è stato talmente impetuoso da creare una branca a sé stante di sviluppatori. I “dev” – così amano chiamarsi – si dividono a loro volta in “frontendisti”, “backendisti” e “full-stack”. Cosa vuol dire? Il Front-end Developer si occupa di ciò che l’utente vede, perciò interagisce direttamente sul sito (con layout, colori, pulsanti). Il Back-end Developer, invece, muove la parte “invisibile” del sito, cioè quella del server, dei database e della logica che fa funzionare le pagine web “dietro le quinte”. Infine, il Full-stack Developer è una combinazione dei due ruoli precedenti, in quanto può lavorare sia sulla parte visibile (front-end) che su quella nascosta (back-end).

Ingegnere DevOps

Un “raccordo” tra i team di sviluppo software (dev) e i team di operazioni IT (ops), all’interno delle realtà che producono o gestiscono software, è assolutamente necessario. Ed è proprio questo il compito che svolge l’Ingegnere DevOps, per garantire che la piattaforma venga sviluppata, testato e rilasciata in modo più rapido e affidabile. Il suo obiettivo è, infatti, quello di rendere i processi più efficienti e automatizzati, riducendo i tempi tra lo sviluppo e il rilascio del software.

Specialista in Cybersecurity

Questo “specialista digitale” si occupa di proteggere i sistemi informatici, le reti e i dati da attacchi o accessi non autorizzati. Uno snodo ormai cruciale per chiunque lavori con il web: istituzioni, grandi aziende, realtà medio-piccole, singole persone. La sua missione è quella di garantire la sicurezza delle informazioni, di prevenire il furto di dati sensibili, di difendere dalle mille minacce ormai in agguato, come virus, hacker e malware.

Data Scientist

L’analisi di grandi quantità di dati, finalizzata all’estrazione di informazioni utili a prendere decisioni strategicamente importanti, è il “pane quotidiano” di un data scientist. Questa figura, infatti, avvalendosi di specifiche tecniche statistiche, di algoritmi e di strumenti di programmazione, è in grado di studiare, modellare e interpretare informazioni, trasformando dei dati grezzi in spunti di conoscenza che possano aiutare le aziende a risolvere problemi complessi o migliorare i processi.

Analista di Big Data

Si muove spesso a braccetto con il data scientist, tanto che le due mansioni potrebbero essere persino svolte dalla stessa persona. Ma c’è una profonda differenza: l’analista di big data si occupa soprattutto di costruire le fondamenta per l’analisi dei dati, raccolti dalle fonti più disparate, preparandoli e rendendoli accessibili. In modo che lo “scientist” o altri decisori possano utilizzarli in ottica di decisioni presenti o proiezioni future basate sui dati.

Ingegnere di Reti

Questa tipologia di ingegnere si occupa di progettare, costruire e gestire le reti informatiche, cioè le infrastrutture che permettono a computer, dispositivi e server di comunicare tra loro. Tali Reti possono essere: locali (LAN), come quelle di uffici o case, o globali (WAN), come Internet. In ogni caso, l’ingegnere di reti garantisce che queste siano sicure, veloci e funzionino correttamente.

Cloud Engineer

Applicazioni web, intelligenza artificiale, big data o “semplici” sistemi di archiviazione ormai risiedono in gran parte sul cloud: piattaforme online di terzi che “noleggiano” spazio di archiviazione e risorse di calcolo virtualmente illimitati, sulla base delle esigenze momento per momento. Il cloud engineer aiuta proprio le aziende (e, di riflesso, gli utenti) a spostare e gestire le loro risorse IT – software, dati e servizi – dai vecchi server fisici di proprietà ai nuovi sistemi in cloud.

UX/UI Designer

Dietro a questo nome “in codice” si cela la persona che si occupa di migliorare un cosa che appartiene a tutti, tutti i giorni: l’esperienza dell’utente (UX) e l’interfaccia utente (UI) di un sito web, di un’applicazione o di un software. L’obiettivo dell’UX/UI Designer è, perciò, quello di fare in modo che l’utente possa interagire facilmente e piacevolmente con il prodotto digitale, assicurandosi che sia intuitivo, visivamente attraente e funzionale.

Specialista in Intelligenza Artificiale

Lo specialista in Intelligenza Artificiale (IA) – probabilmente il più futuribile dei mestieri qui citati – è colui che si occupa di sviluppare e applicare tecnologie che permettono ai computer di “pensare” o “agire” come esseri umani. Per creare sistemi che possano imparare dai dati, prendere decisioni autonome o eseguire compiti complessi che normalmente richiedono l’intelligenza umana. Come il riconoscimento delle immagini, la traduzione automatica, la guida autonoma, i dispositivi sanitari e mille altre possibili applicazioni.

La formazione: non solo ingegneria informatica ma anche…lettere

Terminata la carrellata delle professioni, va però sottolineata una cosa: in ambito tecnologico, quello che si studia la mattina il pomeriggio è già invecchiato. Pertanto, per molte di queste professioni, una laurea è sicuramente un ottimo punto di partenza, dando le basi per adattarsi a vari scenari. Ingegneria Informatica o delle Telecomunicazioni, Informatica, Statistica, Matematica, Fisica sono i corsi su cui puntare prioritariamente.

Anche se, poi, tanti professionisti di questo settore possono benissimo essere diplomati – tecnici, ma non necessariamente – comunque forgiati da anni di esperienza in azienda o da corsi intensivi fatti ad hoc, magari per essere certificati all’uso dei prodotti delle aziende più famose. Per questo, in realtà come ELIS, si associa ad esempio a un corso tradizionale di Ingegneria Informatica – erogato a distanza dal Politecnico di Milano – un percorso fatto di certificazioni e project work con partner aziendali.

Ma, allo stesso tempo, non mancano poi dei twist con gli umanisti. Anche pedagogisti, psicologi, designer, creativi possono inserirsi nella definizione delle interfacce uomo/macchina. Che, per inciso, con l’intelligenza artificiale stanno diventando sempre più conversazionali: ci sono aziende in cui i prompt engineer, quelli che sussurrano all’intelligenza artificiale, sono addirittura laureati in lettere.