Cresce la febbre per gli anni 90

La febbre per gli anni 90 che sta contagiando la moda e il mondo delle serie TV sembra non lasciare scampo nemmeno alle ricerche per i regali di Natale. Lo conferma anche idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – dove tutto evidenzia un ritorno al passato: i giochi da tavolo, i personaggi iconici e le console vedono un aumento nelle ricerche proprio nei giorni che si avvicinano al Natale. I nostalgici degli anni 90 hanno un certo peso in questa corsa ai regali di Natale 2024; infatti, se consideriamo le intenzioni d’acquisto, in quest’ultimo periodo sono molti i prodotti iconici che stanno tornando in auge.

In base alla crescita di interesse nei primi giorni di dicembre[1], personaggi molto desiderati come Paw Patrol o Bing & Friends, vengono preceduti da quelli che sono entrati nelle case dei bambini di 30 anni fa. In cima alla classifica i ricercatissimi Coccolotti, pupazzi anni 90 in voga tra la Gen Z, che hanno registrato oltre +200% di crescita di intenzioni di acquisto nell’ultima settimana, un vero e proprio boom. Interesse in forte crescita anche per i Puffi, i set dei piccoli omini blu inseguiti da Gargamella, hanno registrato un aumento di ricerche del +81%, mentre le ricerche per le action figure dei quattro mutanti golosi di pizza, le Tartarughe Ninja, sono aumentate del +64,5%. Si fermano invece a +43% e +37% le intenzioni di acquisto rispettivamente per Paw Patrol e Bing & Friends, personaggi in voga tra i piccoli in attesa di Babbo Natale. Le quattro simpatiche tartarughe, non solo registrano un aumento delle intenzioni d’acquisto, ma sono anche le prime in classifica tra i personaggi giocattolo più cercati sulla piattaforma[2].

Anche tra i giochi in scatola si riscontra la stessa tendenza: Labirinto, una sfida per trovare la via d’uscita tra mille imprevisti magici, ha registrato un aumento di intenzioni di acquisto di +90%. A seguire L’Allegro Chirurgo, che ha ispirato un’intera generazione di “piccoli medici”, vede una crescita del +64%, mentre un grande classico come Taboo, il gioco delle parole vietate, mostra un aumento del +40%.

E nel mondo gaming? Se PlayStation 5 e Xbox rimangono in cima alla classifica delle console moderne, le ricerche aumentano sorprendentemente anche per alcune di quelle storiche, usate quando Internet era ancora un miraggio. THE400 Mini, dedicata al retrogaming, che esternamente riproduce in miniatura uno storico home computer Atari, ha registrato una crescita di ricerche del +48%, mentre l’interesse per la retro console The Spectrum, è cresciuto del +6%.

Ma la vera icona del mondo gaming negli anni 80-90 era la sala giochi. La nostalgia per la celebre Jolly Blue degli 883 si ritrova anche su idealo: l’Arcade1Up Arcade Machine, simbolo dei pomeriggi passati tra sfide a Pac-Man e Street Fighter, si trova infatti al primo posto nelle ricerche della categoria Retro Console[3]; chissà se saranno le case ad essere presto arredate con questo pezzo di storia oppure se torneremo a giocare in una “moderna” sala giochi nelle serate fuori casa.

[1] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative ai prodotti anni ‘90. Periodo: dal 3 al 9 dicembre 2024, messo a confronto con la settimana precedente.

2 In base ai prodotti più popolari sul portale italiano di idealo per la categoria Personaggi giocattolo. Periodo: metà dicembre 2024.

3 In base ai prodotti più popolari sul portale italiano di idealo per la categoria Retro Console. Periodo: metà dicembre 2024.