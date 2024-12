Anno nuovo, tra gestione del budget e pianificazione finanziaria

Dicembre è arrivato e, come sempre accade, è tempo per molti di tirare le somme dei mesi appena trascorsi e fissare nuovi traguardi per l’anno che verrà. Tra questi, gli obiettivi finanziari occupano un posto sempre più centrale: ripensare alle proprie abitudini di risparmio, investire in modo consapevole e pianificare a lungo termine possono sembrare operazioni faticose, ma possono fare tutta la differenza del mondo per migliorare il proprio benessere finanziario e costruire un futuro più solido. Di seguito, ecco alcuni buoni propositi che vale la pena provare a realizzare secondo Riccardo Spada, ideatore di The Bull, il podcast di finanza ed economia più seguito d’Italia e autore per BUR Rizzoli del fortunato libro Sei già ricco ma non lo sai, per dare una svolta alla gestione del proprio denaro nel 2025.

Smettere di procrastinare: il tempo è un elemento centrale nel disegno generale della vita di ognuno e ha un grande impatto sul “successo” dei soldi che si mettono da parte. La prima cosa a cui pensare all’inizio del 2025, dunque, è la valorizzazione del tempo anche in ottica finanziaria: questo fattore è infatti la variabile più importante nell’equazione che vede collegati risparmio, rendimenti e, appunto, tempo. Ogni secondo è prezioso: prima si inizia a risparmiare e investire (in modo consapevole e diversificato, ça va sans dire), più grandi saranno i risultati sul lungo periodo. E occhio ai falsi miti: non serve possedere grandi somme di denaro per iniziare… iniziare il prima possibile è la cosa più importante!

Tenere traccia delle spese: una volta finite le feste e le spese per i regali e le cene con amici e parenti, un’idea da mettere subito in pratica è monitorare (anche solo per pochi mesi) tutte le spese, cosa che si può realizzare comodamente anche tramite una delle tantissime app gratuite di tracking. Acquisti superflui, molteplici abbonamenti a servizi di cui non si usufruisce, ordini online dettati dall’impulsività… è tutto veramente così necessario? Questo non vuol dire che si debba vivere una vita austera e fatta solo di rinunce, bensì che tenendo traccia di tutti i costi sarà più semplice identificare ed eliminare le spese che non apportano veramente valore alla vita di ciascuno, distinguendo tra ciò che è importante mantenere e ciò che invece può essere depennato senza che la qualità della vita ne risulti danneggiata.

Non sottovalutare il risparmio e non sopravvalutare l’investimento: ecco uno dei capisaldi per attuare la trasformazione finanziaria. Una volta scelta la destinazione dei propri risparmi, a fare la vera differenza sarà la quantità di denaro che si sceglie di investire e quanto prima si inizia a farlo. Trovare il modo per aumentare il proprio reddito e ridurre le spese non strettamente necessarie per alimentare la quota da investire può essere infatti molto più proficuo di tante altre strategie finanziarie più complesse.

Non considerare i soldi come un obiettivo: per non perdere la bussola, è importante vedere i soldi come un mezzo utile per realizzare i propri obiettivi e poter compiere scelte sempre più libere, piuttosto che come il fine ultimo delle proprie scelte. Se da un lato, quindi, è bene impegnarsi per raggiungere una condizione migliore per sé stessi e per le persone a cui si tiene, dall’altro il suggerimento rimane quello di non sacrificare le parti migliori della propria vita per conseguire il successo economico, perché si rischia di perdere di vista ciò che realmente conta e di trasformare l’arricchimento in una dannosa ossessione.

Aumentare le proprie conoscenze in ambito finanziario: come si suol dire, ultimo ma non per importanza. Dedicare del tempo all’apprendimento di concetti come la gestione del budget, gli strumenti di investimento e la pianificazione finanziaria può rivelarsi fondamentale per prendere decisioni più informate e consapevoli. Oggi le risorse, anche gratuite e disponibili sul web e sulle varie piattaforme, abbondano e che si tratti di leggere libri, ascoltare podcast o seguire programmi e approfondimenti online, la cultura finanziaria è l’alleato più potente per imparare a gestire in modo più efficiente il proprio denaro e costruire un futuro finanziario migliore.