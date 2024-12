Relazioni e dating, 5 consigli per guardare avanti nel 2025

Si chiude anche il 2024, è il momento in cui in genere ci si chiede: cosa voglio veramente in amore per l’anno prossimo?

Hinge, l’app di dating pensata per essere cancellata, offre alcuni spunti per dire basta alle cattive abitudini e costruire la vita sentimentale che ci meritiamo con una filosofia più intenzionale che porta a ponderare e concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, un concetto chiamato Dating Forward, ovvero guardare avanti.

Non solo Dating Sunday: 6 utenti su 10 si sentono ottimisti riguardo al loro futuro sentimentale

Molti utenti in questo periodo si trovano a tirare una riga e riflettere sugli obiettivi dal punto di vista sentimentale, Hinge prevede infatti un aumento significativo dell’attività sull’app, in particolare per il Dating Sunday (5 gennaio 2025), ma non solo. Per curiosità, la prima domenica del 2024 ha registrato il maggior numero di messaggi e Mi piace inviati rispetto alle domeniche precedenti del 2023. In particolare, i Mi piace sono cresciuti del 27% e i messaggi del 29%. Numeri che confermano l’inclinazione, con l’arrivo dell’anno nuovo, a prendere in mano la propria vita sentimentale e aprirsi a legami più intenzionali. Se guardiamo le abitudini degli italiani, in corrispondenza del Dating Sunday il maggior numero di messaggi vocali è stato inviato alle 19.00, per i Mi piace invece i connazionali hanno aspettato le 23.00.

Più in generale, una visione delle relazioni intenzionale sta già funzionando con il 58% degli utenti di Hinge, che riflettono regolarmente sulle proprie abitudini e dichiarano di sentirsi ottimisti e fiduciosi riguardo al proprio futuro sentimentale.

Logan Ury, Director of Relationship Science di Hinge, evidenzia poi un cambiamento cruciale: smettere di rincorrere tanti match e iniziare a dare priorità a quelli più adatti a sé. Il 47% degli utenti di Hinge punta infatti ad andare a più appuntamenti nel 2025, ecco perché grazie ai consigli dell’esperta condivide alcuni suggerimenti utili per concentrarsi sui propri obiettivi reali e guardare avanti nella propria vita sentimentale per il 2025.

-Guarda avanti, non indietro. Se continui a pensare alle storie o agli appuntamenti ai quali sei andat* in passato, non sei l’unic*. Il 73% degli utenti di Hinge ha ammesso di rimanere bloccat* a rimuginare sulle esperienze passate. Invece, concentrati sui comportamenti e sugli esiti diversi che vuoi per il tuo futuro.

Definisci i tuoi obiettivi. Il 42% degli utenti di Hinge riconosce di dover stabilire più chiaramente le proprie intenzioni su ciò che desidera in una relazione. Definisci quindi i tuoi obiettivi e i passi da compiere per raggiungerli.

-Punta sulla qualità piuttosto che sulla quantità nei match. Rallenta e valuta attentamente ogni tuo match prima di esplorare nuove possibilità. Potresti avere già davanti agli occhi la possibilità di un* partner con cui vivere un appuntamento soddisfacente. Per concentrarsi sulla qualità nella propria dating life Hinge ha introdotto tra l’altro Your Turn Limits, uno strumento innovativo che aiuta a dare priorità ai match e alle conversazioni in corso. Questa funzione, infatti, richiede agli utenti con troppe risposte in sospeso di rispondere o chiudere le chat prima di connettersi con nuove persone.

-Organizza l’appuntamento. Gli utenti hanno dichiarato che una maggiore chiarezza su quando incontrarsi aiuterebbe a migliorare le proprie abitudini sentimentali. Le ricerche di Hinge mostrano che tre giorni di chat sono l’intervallo ideale per chiedere a qualcuno di uscire.

Pianifica attività che siano piacevoli a prescindere dall’esito dell’appuntamento.

Secondo il 31% degli utenti organizzando un appuntamento basato su attività che ama sarebbe più semplice concentrarsi sul qui e ora. Ogni mese, quindi, scegli un luogo o un evento che desideri visitare o a cui partecipare, e mettilo al centro del prossimo appuntamento in agenda.