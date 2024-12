Inclusione a scuola: al via “Giochiamo d’Anticipo”

Formare le nuove generazioni alle sfide future, fornire elementi di alfabetizzazione assicurativa, educare al concetto di prevenzione e promuovere l’inclusione fin dalla più giovane età. Sono questi gli ingredienti alla base di “Giochiamo d’Anticipo”, il progetto di Groupama Assicurazioni che, per il suo secondo anno consecutivo, torna tra i banchi di scuola per formare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado alla cultura della prevenzione. Nell’edizione 2024/2025, il progetto coinvolgerà circa 370 scuole ulteriori, 500 classi e altre 30 mila persone, arrivando a raggiungere un totale di 1000 classi e 60 mila persone formate (nel periodo novembre 2023/ giugno 2025).

Un’iniziativa ambiziosa che, nella rinnovata edizione di quest’anno, torna con una veste ancora più inclusiva: grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia (AID), tutti i materiali del progetto saranno “DSA Friendly” e quindi fruibili, senza difficoltà, da tutti gli studenti. Si tratta di un passo importante a favore del superamento delle differenze, che risponde anche a un’esigenza crescente nel nostro Paese: in Italia, infatti, negli ultimi 10 anni, c’è stato un aumento di quasi il 500% riguardo al numero di studenti a cui è stato diagnosticato un disturbo specifico di apprendimento (DSA), che oggi riguarda circa il 5,4% degli studenti. Questi numeri riflettono una maggiore capacità di diagnosi dei DSA e una nuova consapevolezza del tema rispetto al passato[1].

Per far fronte a questa crescente esigenza e promuovere un’educazione inclusiva, Groupama – che fa dell’inclusione, da sempre, un tassello imprescindibile della propria strategia di sostenibilità – dimostra di voler contribuire a stimolare la diffusione di una corretta educazione alla prevenzione e partecipare alla formazione di una cittadinanza attiva anche tra le nuove generazioni. Una priorità condivisa anche dall’agenda ONU e dal sistema scolastico nazionale, che inserisce, infatti, “Giochiamo d’Anticipo” nel programma di insegnamento dell’Educazione civica, grazie al suo enorme potenziale formativo, in grado di educare e informare i giovani studenti in un’età cruciale per fare scelte consapevoli nella quotidianità e per il proprio futuro.

Anche nell’edizione 2024/2025, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con La Fabbrica, leader nell’ideazione e nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa e formativa con i giovani e le famiglie, ed è dedicata a docenti, studenti e alle loro famiglie, presenti su tutto il territorio nazionale. Il percorso, che entro la fine dell’anno scolastico coinvolgerà circa 370 scuole e 500 classi, è ideato sulla didattica orientativa, un metodo di insegnamento innovativo che invita studentesse e studenti a cimentarsi con compiti di realtà funzionali all’acquisizione di conoscenze e competenze.

“Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l’inizio della seconda edizione di “Giochiamo d’Anticipo”, il nostro progetto dedicato alla cultura della prevenzione tra i più giovani: investire nell’educazione delle nuove generazioni è parte integrante della mission di Groupama per la costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo. Quest’anno, abbiamo deciso di fare un ulteriore passo in avanti, declinando il progetto in chiave “DSA Friendly”: un’integrazione essenziale, per venire incontro alle esigenze di tutti gli studenti e le studentesse coinvolte. In quanto Assicuratori responsabili, siamo chiamati ad agire a tutela di tutti e in particolare delle nuove generazioni, che sono e saranno il motore di sviluppo del nostro Paese” ha dichiarato Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni. “Grazie a ‘Giochiamo d’Anticipo’, l’impegno concreto di Groupama Italia è stato premiato anche da “Top Succés”, il premio interno del Gruppo Groupama per i migliori progetti realizzati, che ha visto l’iniziativa di cultura assicurativa vincere la categoria relativa alla prevenzione e gestione dei rischi”, conclude Pierre Cordier.

IL KIT DIDATTICO PER DOCENTI E STUDENTI

Anche quest’anno, “Giochiamo d’Anticipo” mette a disposizione dei docenti una Guida Didattica che circoscrive concetti di base di educazione assicurativa e di educazione finanziaria e inquadra il percorso dal punto di vista dei riferimenti metodologici. Per gli studenti, invece, è disponibile l’Action Book, che propone l’analisi di 7 percorsi narrativi a bivi collegati ad altrettante situazioni che possono trovarsi a vivere nella loro quotidianità. I ragazzi dovranno così districarsi tra eventi, imprevisti e casualità legati a temi, quali: “casa”, “mobilità”, “salute”, “risparmio”, “protezione”, “previdenza” e “lavoro”, attraverso attività di problem solving.

I WEBINAR PER approfondire IL PROGRAMMA

Due webinar, uno dedicato ai docenti e l’altro agli studenti, consentiranno di approfondire i temi del progetto. Il primo webinar, dal titolo “Giocare d’anticipo: il valore formativo dell’educazione assicurativa” si è tenuto il 3 dicembre, indirizzato ai docenti delle scuole che hanno aderito al progetto di quest’anno. Carla Bellavia, Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione di Groupama Assicurazioni, approfondirà, tra le altre cose, l’impegno della Compagnia assicurativa per la diffusione di una cultura responsabile e l’importanza di nozioni in ambito assicurativo, finanziario e di prevenzione come strumenti di inclusione sociale. Il secondo webinar, quello dedicato agli studenti, si terrà invece a marzo 2025 e avrà l’obiettivo di fornire suggerimenti e indicazioni su come realizzare un racconto a bivi.

IMPARARE DIVERTENDOSI: IL CONCORSO A PREMI

Con il progetto “Giochiamo d’Anticipo”, anche quest’anno sarà possibile imparare divertendosi: il contest conclusivo darà la possibilità agli studenti di mettere alla prova le proprie conoscenze in modo divertente e stimolante. Il progetto, infatti, si concluderà con una sfida premiante che, in linea con i temi dell’Action Book, chiederà agli alunni di progettare una nuova storia secondo le dinamiche tipiche del libro a bivi, ispirandosi agli ambiti assicurativi che avranno esplorato. Un’esercitazione per valorizzare le scuole che si sono distinte per i loro elaborati e che permetterà a tutti gli studenti di mettere in pratica loro competenze nella progettazione narrativa e avere una dimostrazione concreta dell’utilità quotidiana delle nozioni apprese. Grazie a Groupama, le tre scuole che avranno saputo creare le migliori storie (saranno ammessi formati digitali e cartacei degli elaborati a patto che siano redatti e pensati dagli alunni) riceveranno in premio una fornitura di materiale scolastico per l’equivalente di: 800€ alla terza scuola classificata, 1.300€ alla seconda e 1.800€ per la prima.

“Giochiamo d’Anticipo” è un progetto gratuito. I docenti possono aderire al progetto e richiedere il kit didattico gratuito registrandosi al portale scuola.net nella sezione dedicata all’iniziativa all’interno delle “proposte didattiche”: https://www.scuola.net/progetti/141/giochiamo-d-anticipo