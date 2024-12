Nel 2025 più budget per viaggi e tempo libero

Nel 2025 gli italiani destineranno una quota più ampia delle proprie entrate mensili a vacanze e tempo libero rispetto al 2024. È quanto rivela un recente sondaggio condotto da YouGov per la banca digitale N26, che ha coinvolto cinque paesi in Europa – Italia, Germania, Austria, Francia e Spagna – coinvolgendo 6.330 intervistati. Secondo questi dati, oltre 1 italiano su 2 prevede di aumentare il budget destinato a viaggi e tempo libero, un risultato che riflette il desiderio diffuso nel Belpaese di privilegiare esperienze indimenticabili e momenti di svago, con una propensione superiore alla media europea dei paesi intervistati, pari al 44%.

Immediatamente dopo lo svago, però, ben il 39% dei rispondenti in Italia dichiara che destinerà più risorse per la gestione delle spese quotidiane, come quelle legate alla casa e ai trasporti, a riprova di una necessità crescente di stabilità economica nella vita di tutti i giorni. Dalla ricerca con YouGov emerge inoltre una particolare attenzione al risparmio e alla gestione finanziaria responsabile, con il 38% degli italiani che mensilmente intende accantonare più fondi per una maggiore sicurezza economica a lungo termine, un dato in linea con quanto emerso anche negli altri paesi coinvolti dalla ricerca (37%).

E quali sono, invece, gli obiettivi finanziari per il 2025?

Nonostante il desiderio di dedicare più fondi alle nuove esperienze, quando si tratta di obiettivi finanziari per il nuovo anno gli italiani mettono al primo posto la gestione più efficace delle spese quotidiane (52%), seguita dalla volontà di risparmiare di più e con maggiore regolarità (48%). Entrambe le percentuali superano la media delle risposte dei vicini europei intervistati (rispettivamente del 45% e del 43%), a conferma di una solida attenzione alla stabilità economica.

Migliorare la propria condizione finanziaria: la ricetta italiana

Nel confronto con gli altri Paesi intervistati, gli italiani si distinguono per la determinazione nella ricerca di nuovi modi per aumentare il proprio reddito: circa 3 italiani su 10 (32%), intendono impegnarsi nella ricerca di un nuovo lavoro o, addirittura, di un secondo impiego nel prossimo anno, oppure pensano di avanzare richieste di promozioni e aumenti di stipendio al fine di migliorare la propria situazione economica. Questo dato è il più alto tra i Paesi analizzati, superando così la media delle risposte totali (29%).

Investimenti: gli italiani tra i più curiosi in Europa

Se passiamo ad altri strumenti per migliorare in maniera attiva la propria situazione finanziaria, l’Italia è tra i Paesi più curiosi verso gli investimenti: il 16% degli intervistati, infatti, possiede già un portafoglio di investimenti, dato perfettamente in linea con Austria e Germania, e decisamente più alto rispetto a Paesi come la Spagna (10%) e la Francia (9%). Se guardiamo al 2025, i dati rimangono coerenti: il 16% degli italiani considera prioritario aumentare i fondi mensili destinati agli investimenti e il 18% dei rispondenti inserisce questa categoria tra i propri obiettivi finanziari, puntando ad investire di più e in modo più costante, in linea con quanto dichiarato dai vicini europei (15%).