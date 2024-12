Effetto Sinner: il tennis conquista l’e-commerce italiano

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per il tennis italiano, con Jannik Sinner protagonista indiscusso in una stagione che ha segnato la storia italiana di questo sport. Con le sue imprese, dalla vittoria dell’Australian Open a gennaio fino al trionfo nella Coppa Davis e alle ATP Finals, Sinner ha infiammato la passione degli italiani e acceso un rinnovato interesse per il tennis, con un risvolto anche sull’e-commerce.

Dall’analisi dei dati di Trovaprezzi.it emerge una crescita esponenziale nelle ricerche online di racchette da tennis e accessori correlati, anche in occasione delle tappe salienti del percorso trionfale di Sinner.

Tendenze di ricerca. Già in primavera, dopo l’impresa australiana di gennaio, le ricerche legate al tennis hanno segnato un aumento del 64% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo trend si è rafforzato ulteriormente nei mesi successivi: a maggio, con l’avvicinarsi del Roland Garros, l’interesse è cresciuto del 104%, mentre a settembre, in concomitanza con gli US Open, ha toccato il +92%. Il picco, poi, è stato raggiunto nel mese di ottobre con un incremento del 112%, dimostrando come l’effetto Sinner sia ormai un fenomeno consolidato nel panorama italiano.

Oltre a dominare i campi internazionali, Sinner ha scritto una pagina indelebile della storia del tennis mondiale diventando il primo giocatore capace di vincere nello stesso anno la Coppa Davis e le ATP Finals, chiudendo la stagione da numero 1 del mondo.

Il suo successo ha attirato un pubblico variegato: la maggior parte delle ricerche relative al tennis è stata effettuata da uomini (80%), ma il 20% delle visite da parte di donne evidenzia come l’interesse per questo sport stia crescendo anche tra il pubblico femminile.

Le fasce d’età più coinvolte sono quelle tra i 45 e i 54 anni (29%), seguite dai 35-44enni (21%) e 25-34enni (19%), confermando che il tennis è ormai uno sport amato da diverse generazioni.

La distribuzione geografica delle ricerche mostra che le regioni più attive ogni 1.000 abitanti abitanti sono il Lazio e la Lombardia, seguite da Emilia-Romagna e Marche, a dimostrazione di una passione diffusa lungo tutto il Paese.

Consigli per scegliere la racchetta migliore. Per chi desidera avvicinarsi al tennis o migliorare la propria attrezzatura, sapere come scegliere la racchetta giusta per le proprie esigenze è essenziale. Secondo la guida di QualeScegliere.it, bisogna considerare diversi fattori, come il peso, la resistenza e la flessibilità del telaio.

Inoltre, il tennis è uno sport tecnico che necessita di adattamento graduale soprattutto per chi non ha mai tenuto in mano una racchetta. È quindi consigliabile seguire degli step evolutivi per quanto riguarda il tipo di racchetta da utilizzare. Escludendo le racchette per bambini, che hanno una dimensione del telaio decisamente più piccola, e quelle per le donne, che hanno un manico più sottile per adattarsi meglio mani femminili, è possibile effettuare una distinzione dello strumento in relazione al grado di abilità.

Le racchette per i principianti (peso tra i 250 e i 290 g) sono progettate per facilitare i movimenti durante i primi impatti con la pallina, così da prendere gradualmente confidenza. La pallina deve essere colpita con il centro del piatto della racchetta, di conseguenza queste racchette hanno un telaio più leggero e una superfice più ampia.

Le racchette più diffuse in commercio sono quelle per un livello intermedio di gioco (peso tra i 290 e i 320 g), adatte a coloro che abbiano maturato la giusta dimestichezza con fondamentali e che pratichino il tennis non a livello agonistico. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze personali.

Le racchette professionali, infine, vengono utilizzate dai tennisti professionisti e possono variare sensibilmente in base alle singole esigenze e al tipo di gioco. In alcuni casi la racchetta è addirittura personalizzata seguendo le indicazioni dei singoli atleti. I materiali utilizzati sono di qualità così da assicurare le migliori prestazioni in termini di resistenza, assorbimento delle vibrazioni ed equilibrio, mentre il peso può variare a seconda del gioco e delle preferenze del tennista.

Secondo la guida di QualeScegliere.it, tra le migliori racchette sul mercato spicca la Head Radical MP 2023, una racchetta da torneo leggera e resistente, perfetta per i giocatori che cercano controllo e maneggevolezza.

Se l’obiettivo è coniugare qualità e convenienza, la Tecnifibre Tf X1 300 rappresenta un’ottima scelta: realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per chi vuole prestazioni elevate a un prezzo competitivo.

Tra le altre racchette consigliate, la Yonex Ezone offre una flessione ottimale al momento dell’impatto e una maggiore rotazione della palla, mentre la Head Boom MP si distingue per la potenza dei colpi, grazie a un telaio leggero e resistente.

Infine, la Wilson Pro Staff Precision 103 è perfetta per chi cerca mobilità e precisione nelle volée, con un design che sposta l’equilibrio verso la testa della racchetta, garantendo maggiore controllo e stabilità.