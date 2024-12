Bioattivatori Metabolici: una Rivoluzione nella nutraceutica

Durante il prestigioso Winter Meeting HLG ITALY, tenutosi il 28 e 29 novembre con il supporto di TL Pharma, la Professoressa Adele Muscolo, Professore Ordinario presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha presentato un’innovazione rivoluzionaria nel campo della nutraceutica: i bioattivatori metabolici.

Questa innovativa categoria di integratori alimentari promette di ridefinire gli standard per la salute e il benessere umano. Composti da una combinazione di vitamine, ioni metallici e polifenoli di origine vegetale, i bioattivatori metabolici agiscono sinergicamente per ottimizzare il metabolismo, promuovere la rigenerazione cellulare e sostenere processi vitali per l’organismo.

Caratteristiche e Benefici dei Bioattivatori Metabolici

-Supporto Enzimatico: Favoriscono l’attività enzimatica, potenziando i processi antiossidanti e inibendo quelli pro-ossidanti.

-Modulazione dell’Infiammazione: Riducono le citochine infiammatorie e proteggono le cellule epatiche.

-Contrasto allo Stress Ossidativo: Migliorano la salute cardiovascolare e promuovono l’eliminazione delle cellule danneggiate.

-Detossificazione

-Favoriscono un metabolismo cellulare equilibrato, contribuendo alla prevenzione di patologie croniche.

La presentazione ha evidenziato come i bioattivatori metabolici, ottenuti da sottoprodotti vegetali come il Melograno calabrese e la Cipolla rossa di Tropea, rappresentino una risposta sostenibile al crescente problema delle carenze di micronutrienti.

Secondo dati della FAO, la qualità del suolo ha un impatto significativo sul valore nutrizionale delle piante coltivate, contribuendo alla diffusione della “sindrome da carenza di micronutrienti” che colpisce oltre 2 miliardi di persone nel mondo.

Una risorsa calabrese unica

Grazie alla loro territorialità unica, il Melograno e la Cipolla rossa di Tropea coltivati in Calabria si distinguono per un profilo nutrizionale e antiossidante esclusivo. Le caratteristiche microclimatiche e del suolo della regione conferiscono ai loro estratti un’efficacia distintiva, che rende i bioattivatori metabolici una risorsa inestimabile per la nutraceutica globale.

I bioattivatori metabolici segnano così un nuovo capitolo nella scienza della nutrizione e della prevenzione. Offrendo un’alternativa naturale e sostenibile ai farmaci, rappresentano una risposta concreta alle sfide globali in materia di salute e sostenibilità ambientale. Questa innovazione, frutto della sinergia tra ricerca accademica e valorizzazione delle risorse locali, pone le basi per un futuro più sano e consapevole.