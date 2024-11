EGYPTAIR, turismo accessibile per tutti

Il prossimo 3 dicembre ricorrerà la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, proclamata con lo scopo di sostenere i diritti e il benessere dei disabili. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1,3 miliardi di persone, ovvero il 16% della popolazione mondiale, vivono con una significativa disabilità.

In Italia, secondo i dati Istat, sono oltre 3 milioni e 100 mila le persone che convivono con una qualche forma di disabilità: solo il 44,4% è soddisfatto del proprio tempo libero, contro il 69,4% del resto della popolazione.

Questi dati continuano a crescere insieme alla crescita della popolazione, ai progressi della medicina e al processo di invecchiamento. Un gran numero di persone con disabilità possiede le capacità finanziarie e fisiche per viaggiare, e vuole poterlo fare in serenità.

Da sempre EGYPTAIR, la compagnia aerea di bandiera dell’Egitto, ha a cuore questi diritti e si impegna per offrire una piacevole esperienza di viaggio anche a chi ha necessita di un’assistenza specifica, dalla prenotazione del volo all’atterraggio.

SERVIZI PER TUTTI: UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO PIACEVOLE E COMPLETA

Viaggiare in aereo può essere complicato, anche da un punto di vista emotivo, per una persona con disabilità. Per migliorare l’accessibilità del viaggio aereo ai passeggeri con mobilità ridotta, disabilità fisica o mentale, e per facilitare i passeggeri più anziani, EGYPTAIR segue delle linee guida dettagliate per garantire che queste esigenze specifiche siano sempre comprese e soddisfatte.

A partire dall’arrivo in aeroporto e durante tutta la durata del volo, EGYPTAIR garantisce assistenza medica continua. È inoltre possibile portare a bordo dei voli dispositivi medici e farmaci da assumere durante il viaggio. I cani guida vengono trasportati gratuitamente in cabina, muniti di pettorina, guinzaglio e certificato di addestramento.

Il personale EGYPTAIR mette a disposizione sedie a rotelle da utilizzare durante il tragitto verso l’aereo, durante il volo e durante lo sbarco dopo il volo. Per questo motivo non è necessario utilizzare la propria, che verrà imbarcata gratuitamente nella stiva dell’aereo. In caso di esigenze specifiche, la propria sedia a rotelle potrà essere utilizzata fino all’ingresso nell’aeromobile e poi verrà fatta trovare comodamente all’uscita.

Se si desidera più spazio o più privacy a bordo dei voli EGYPTAIR, riservare il posto in Economy class vicino al proprio è un ottimo modo di viaggiare. ​È possibile, quindi, mantenere libero il posto o la fila accanto, prenotando 72 ore prima della partenza o almeno 6 ore prima del volo.​ In questo modo, sarà possibile avere maggior spazio e comodità durante il viaggio.

EGYPTAIR offre gratuitamente pasti a bordo completi, con diverse opzioni. In particolare, al momento della prenotazione possono essere richieste varianti specifiche per passeggeri diabetici o con patologie particolari.

L’assistenza viene garantita anche all’arrivo in aeroporto e durante la consegna dei bagagli.

In particolare, i passeggeri diretti o in transito a Il Cairo o a Jedda e Al-Madinah Al-Munawwarah possono chiedere il supporto diretto del personale EGYPTAIR.

L’assistenza speciale si può richiedere 48 ore prima della partenza, specificando i dettagli necessari. Quando si richiede assistenza speciale, bisogna arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima della partenza del volo. Maggiori informazioni, anche sulla richiesta di audio guide e supporti braille, sono disponibili nelle sezioni dedicate del sito EGYPTAIR:

https://www.egyptair.com/en/fly/Pages/Accessibility.aspx

https://www.egyptair.com/en/fly/special-services/Pages/special-needs.aspx

“È importante che si parli di turismo accessibile. La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ci ricorda l’importanza di creare una società che accoglie la disabilità come parte della diversità umana: una società inclusiva e senza barriere, anche quando si parla di viaggi. L’industria del turismo deve diventare sempre di più inclusiva e dimostrare che sa incoraggiare tutte le persone a girare il mondo e a meravigliarsi viaggiando”, afferma Salah Tawfik, Regional Director Italia & Malta EGYPTAIR.

Tutti i voli sono acquistabili sul sito EGYPTAIR.COM e tramite tutti i canali di vendita in Italia.