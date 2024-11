Continua ad aggravarsi la crisi umanitaria tra Libano e Siria

Questo è un riassunto di ciò che è stato detto da Ivo Freijsen, rappresentante dell’UNHCR in Libano – a cui il testo citato può essere attribuito – durante il recente briefing stampa al Palazzo delle Nazioni di Ginevra.

Beirut – Le ultime settimane sono state le più letali e devastanti per il Libano e la sua popolazione da decenni a questa parte, con Israele che ha intensificato drasticamente gli attacchi aerei e le incursioni via terra, aggravando la catastrofe umanitaria per i civili.

A due mesi dall’escalation delle ostilità in Libano, più di 3.500 persone sono state uccise, 15.000 ferite e si stima che 1,3 milioni di persone siano state colpite direttamente e sradicate dalle loro case. Le ostilità in corso hanno lacerato innumerevoli vite, creando sfide devastanti per la protezione e lasciando molti vulnerabili e in grave pericolo.

Sebbene si sia celebrato il giorno dell’indipendenza del Libano, la giornata è stata purtroppo oscurata da tristezza e ansia crescente. La situazione rimane altamente imprevedibile, lasciando sia i libanesi che i rifugiati nel Paese incerti e timorosi per la loro sicurezza e il loro futuro immediato.

Con il crollo delle temperature, temiamo che le condizioni umanitarie degli sfollati peggiorino. Il freddo e le forti piogge stanno aggravando la situazione di un numero enorme di persone vulnerabili, costrette a fuggire dalle loro case. Tra i loro bisogni più urgenti ci sono un riparo adeguato e l’assistenza invernale.

Dall’ottobre 2023, l’UNHCR è stata un’agenzia leader negli sforzi di soccorso delle Nazioni Unite, fornendo aiuti essenziali, riparo, protezione e altri servizi vitali a circa 450.000 persone, tra cui libanesi (70%) e rifugiati. Abbiamo migliorato i rifugi collettivi che ospitano gli sfollati e fornito coperte e vestiti caldi.

L’UNHCR si sta impegnando attivamente per ottenere un accesso equo ai rifugi per tutti gli sfollati, in particolare per i rifugiati che già prima di questa crisi si trovavano in una situazione di grave precarietà. La nostra risposta di protezione – che comprende consulenza, sostegno alle comunità e creazione di spazi sicuri per le persone più a rischio – ha raggiunto oltre 100.000 persone. Stiamo sostenendo una rete di 44 strutture sanitarie in tutto il Paese e fornendo attrezzature salvavita, tra cui kit per traumi.

I team dell’UNHCR sono sul posto, ascoltano, sostengono e lavorano instancabilmente per riportare una parvenza di normalità, anche se sono stati sfollati o sono in pericolo.

Tuttavia, è necessario un cessate il fuoco urgente per fermare la spirale di violenza. Esortiamo la comunità internazionale a sostenere il Libano e a fornire urgentemente i finanziamenti necessari per aiutare tutte le persone colpite, compresi coloro che sono fuggiti in Siria e altrove. Siamo grati per il sostegno che è stato rapidamente inviato dai donatori, ma abbiamo meno della metà dei fondi necessari per rispondere alle esigenze umanitarie immediate.

SIRIA

Questo è un riassunto di ciò che è stato detto da Gonzalo Vargas Llosa, rappresentante dell’UNHCR in Siria – a cui il testo citato può essere attribuito – durante il recente briefing stampa al Palazzo delle Nazioni di Ginevra.

Damasco – Nelle ultime settimane oltre 557.000 persone hanno attraversato la Siria a causa della situazione letale in Libano. Nonostante gli attacchi e i danni causati dai bombardamenti aerei israeliani su alcuni valichi di frontiera e strade, le persone continuano a fuggire, principalmente a piedi, dai crescenti bombardamenti in Libano.

La maggior parte dei nuovi arrivati (80%) sono donne e bambini. Un numero impressionante di coloro che attraversano il confine (41%) è costituito da famiglie con a capo una donna. Alcuni arrivi, tra cui bambini e anziani, riportano ferite dovute al viaggio faticoso o ai bombardamenti. Molti hanno bisogno di assistenza d’emergenza, tra cui cibo, alloggio, assistenza sanitaria, assistenza legale e vestiti.

Gli attacchi aerei israeliani sono aumentati anche in Siria, mettendo in serio pericolo i civili, il personale e le strutture dell’UNHCR e dei partner e compromettendo la nostra capacità di fornire rapidamente assistenza alle persone che ne hanno disperatamente bisogno. Gli attacchi aerei in prossimità dei valichi di frontiera mettono a rischio la possibilità e il diritto delle persone di fuggire dal conflitto in Libano.

La settimana scorsa, un attacco aereo israeliano ha colpito Shamsin, vicino a un luogo dove i rifugiati libanesi si stavano radunando per ricevere assistenza. L’attacco ha causato ingenti danni materiali alla strada Damasco-Homs; fortunatamente non sono state segnalate vittime. L’UNHCR e altri partner sono stati costretti a sospendere le missioni ai punti di frontiera di Homs a seguito degli attacchi aerei israeliani nei pressi di Al-Qusair, vicino al valico di frontiera di Joussieh tra Siria e Libano, che hanno danneggiato diversi ponti e causato vittime. Dopo le valutazioni di sicurezza, le nostre missioni sono riprese il 18 novembre.

Molti dei siriani rientrati hanno manifestato l’intenzione di tornare nelle loro zone di origine, come Aleppo, Homs, Sweida e Tartous, mentre alcuni si stanno dirigendo verso il nord-ovest e il nord-est. Arrivano in comunità che sono state colpite dalla perdurante crisi siriana. Due persone su tre in Siria hanno bisogno di assistenza umanitaria e oltre 7 milioni sono ancora sfollati all’interno del Paese.

Vivono in condizioni di sovraffollamento in edifici e strutture spesso già danneggiati e in gran parte inadatti ad essere abitati. L’accesso limitato ad alloggi adeguati e sicuri è un problema che aumenta i rischi di protezione e l’esposizione all’inverno.

L’UNHCR e i nostri partner ONU e ONG, tra cui la Mezzaluna Rossa Araba Siriana, stanno fornendo articoli di emergenza come coperte, materassi e lampade solari agli ultimi arrivati, oltre a supporto psicosociale e legale. Con i partner locali, stiamo fornendo assistenza e consulenza legale al confine, in particolare ai siriani, per facilitare il loro ingresso, aiutarli a ottenere documenti civili fondamentali e sensibilizzarli su questioni relative ai diritti immobiliari. Il supporto legale di follow-up viene fornito anche nelle comunità di accoglienza. Ciò avviene attraverso la nostra rete esistente di 114 centri comunitari e 119 unità mobili che viaggiano attraverso i 14 governatorati per visitare le persone in aree difficili da raggiungere e altre che non possono raggiungerci, come gli anziani, i disabili e coloro che non possono permettersi il trasporto.

L’UNHCR ha anche iniziato a distribuire kit invernali che comprendono coperte ad alta temperatura, indumenti invernali e teli di plastica; il nostro obiettivo è raggiungere 420.000 persone. Ma questo non è sufficiente. I nostri livelli di finanziamento sono estremamente bassi. L’appello inter-agenzie per la Siria è ancora finanziato solo al 17%.

La situazione in Siria richiede più di una risposta di emergenza. Abbiamo bisogno di un approccio diverso, che affronti i bisogni umanitari immediati e al tempo stesso dia priorità alla costruzione della resilienza per ripristinare i mezzi di sussistenza e mettere le persone in condizione di diventare autosufficienti e contribuire a rendere sostenibile e dignitoso il ritorno dei rifugiati che hanno attraversato la frontiera.