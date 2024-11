Cura di sé e cibo, incontro di Unione Buddhista Italiana

“Il cibo è nutrimento di tutte le dimensioni dell’essere umano, non solo del corpo ma anche della mente e dello spirito. È un tramite straordinario per attraversare la barriera che separa l’aspetto materiale da quello della trascendenza. Durante l’incontro parleremo di cosa succede al nostro corpo e alla nostra mente quando mangiamo in un determinato modo, partendo dal presupposto che il cibo ha il potere straordinario di modificare la nostra attitudine mentale e influenzare il nostro essere; quindi, nel momento in cui scegliamo cosa mangiare, scegliamo che direzione dare al nostro vivere.”

Pietro Leemann, chef e ricercatore spirituale, descrive così “Il cibo, nutrimento del corpo e della mente” l’incontro online che terrà giovedì 5 dicembre come conclusione del ciclo autunnale di “Sguardi”, incontri online gratuiti ideati dall’Agenda Cura di Unione Buddhista Italiana per chiunque sia interessato al tema del vivere e del morire e sia impegnato, come professionista ma anche a titolo personale, in un percorso di accudimento. L’obiettivo è fornire strumenti utili ad affrontare le fragilità dell’individuo e, contestualmente, aumentare la sensibilità e l’importanza del prendersi cura di sé e degli altri. Il ciclo di incontri è reso possibile grazie ai fondi 8xmille di Unione Buddhista Italiana.

L’approccio di Leemann al cibo è filosofico e si basa sulla consapevolezza della profonda relazione che unisce corpo, mente e spirito, una visione olistica in cui quello che mangiamo determina ciò che siamo, in uno scambio vitale e continuo. Una visione che trova completa affinità e coerenza con il principio dell’interdipendenza e del prendersi cura alla base del pensiero buddhista.

Appuntamento giovedì 5 dicembre online dalle ore 19.30 alle 21.00; per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a cura@buddhismo.it

Giunto alla sua sesta edizione, “Sguardi” ha visto la partecipazione di numerosi relatori di eccellenza, come Ferruccio de Bortoli, giornalista, editorialista, scrittore, presidente VIDAS; Momcilo Jankovic, pediatra emato-oncologo; Ines Testoni, professoressa di psicologia sociale e direttrice del Master in Death Studies dell’Università di Padova; Frank Ostaseski, insegnante di meditazione, fondatore dello Zen Hospice di San Francisco; Davide Sisto, tanatologo e docente universitario di filosofia.

È possibile riascoltare tutti gli incontri gratuitamente su https://gategate.it/podcast/ e sul canale Spotify GATE: https://open.spotify.com/show/64mG3ImpamudfW060bFq0R