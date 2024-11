Come guidare in sicurezza in caso di neve o ghiaccio

Si avvicina l’inverno, un periodo dell’anno complicato per la circolazione stradale, poiché le giornate sono più fredde e portano, spesso, nevicate o gelate, condizioni che rendono difficile la guida, soprattutto in fase di frenata, perché su neve o ghiaccio lo spazio di frenata aumenta notevolmente. Guidare in queste condizioni può essere impegnativo e pericoloso e richiede molta pazienza, oltre a una serie di preparativi essenziali per garantire di trovarsi nelle migliori condizioni possibili per affrontare un clima avverso. Per questo motivo, gli esperti di Parclick.it, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, ci danno alcuni consigli per guidare su neve e ghiaccio in sicurezza:

1. Prepararsi prima di partire

Prima di metterci in viaggio, dobbiamo assicurarci che il nostro veicolo sia in buone condizioni, controllando che gli pneumatici siano in buono stato e gonfiati correttamente e che tutti i liquidi siano al livello corretto. Inoltre, dobbiamo portare con noi un raschietto, che ci permetterà di vedere perfettamente in caso di congelamento dei finestrini, oltre a una pala per liberare la strada dalla neve, catene per le gomme, coperte e forniture di base.

E naturalmente, prima di partire, dovremo controllare le condizioni meteorologiche del nostro percorso, informarci sulle allerte meteo e guidare solo per tragitti strettamente necessari.

2. Ridurre la velocità e aumentare la distanza di sicurezza

La velocità è un fattore cruciale quando si guida su neve o ghiaccio. La mancanza di aderenza degli pneumatici all’asfalto può farci uscire di strada a soli 20 km/h in una curva ghiacciata.

Inoltre, guidare più lentamente e aumentare la distanza di sicurezza tra il nostro veicolo e quello che ci precede ci darà più tempo per reagire in caso di imprevisti e ridurrà il rischio di collisione. Il ghiaccio sulla strada aumenta lo spazio di frenata.

3. Utilizzare pneumatici invernali o catene

Gli pneumatici progettati per condizioni invernali offrono una migliore trazione con temperature inferiori ai 7°C e in situazioni di neve e ghiaccio. Se non disponiamo di pneumatici invernali, dovremmo considerare l’opzione di installare catene sui nostri pneumatici per migliorare l’aderenza. È consigliabile utilizzare guanti durante il montaggio delle catene e fare pratica prima di partire. Le catene vanno posizionate sull’asse motore del veicolo.

4. Praticare tecniche di guida sicura

Guidando su superfici scivolose, è importante mantenere uno stile di guida dolce e controllato. Evitare frenate brusche, accelerazioni rapide o movimenti improvvisi del volante, poiché ciò potrebbe causare sbandamenti e perdita di controllo del veicolo. Se guidiamo su neve, dovremmo seguire le tracce lasciate da altri veicoli quando c’è neve sufficiente sulla carreggiata.

Durante la discesa di colline o pendii è consigliabile utilizzare le marce basse per sfruttare il freno motore. Questo aiuta a mantenere il controllo del veicolo ed evitare situazioni pericolose di scivolamento. Se dobbiamo partire su una lastra di ghiaccio, dovremmo provare a partire con marce alte, con accelerazioni molto leggere, senza toccare il freno e girando il volante con dolcezza.

5. Aumentare la visibilità

La visibilità può essere limitata durante condizioni di neve o ghiaccio; quindi, dobbiamo assicurarci di mantenere puliti i parabrezza, gli specchietti retrovisori e i fari. Inoltre, dobbiamo accendere le luci anteriori e posteriori per renderci più visibili agli altri veicoli durante la guida. In caso di nevicata, è obbligatorio accendere almeno le luci di posizione e anabbaglianti, anche se è consigliabile accendere anche il fendinebbia anteriore.

6. Avere un parcheggio sicuro e protetto

Parcheggiare in luoghi coperti o in garage protegge l’auto dalla neve, dal ghiaccio e dal freddo. Prenotare un parcheggio su Parclick.it ci garantisce che il nostro veicolo si trovi in un luogo sicuro, ben illuminato e protetto dalle intemperie all’arrivo a destinazione.

Ester Stivelli, Squad Lead di Parclick invita ad usare prudenza: “Neve e ghiaccio sono sicuramente elementi che rendono la circolazione su strada molto pericolosa ed è quindi necessario prestare ancora più attenzione quando ci si mette alla guida. Da Parclick ci teniamo a ricordare che la sicurezza è sempre al primo posto ed è meglio essere prudenti piuttosto che sottovalutare i rischi che comporta un clima rigido. Valutiamo bene se metterci alla guida nel caso in cui le condizioni meteo non siano favorevoli e, se necessario, non esitiamo a fermarci in un luogo sicuro e coperto in attesa che migliorino.”