Scienze Infermieristiche, Roma Tor Vergata è al primo posto in Italia

Pubblicata la classifica Global Ranking of Academic Subjects, elaborata dall’organizzazione indipendente Consultancy. Scienze Infermieristiche di Roma Tor Vergata conquista il primo posto tra le università italiane e si è piazzata settima in Europa. Un risultato straordinario che celebra l’eccellenza di Tor Vergata in un settore chiave per la salute e il benessere della società.

A livello mondiale, Scienze Infermieristiche di Tor Vergata si attesta tra il 51° e il 75° posto, un traguardo che certifica l’impatto globale e l’alto valore della ricerca prodotta. Nell’ambito di tutte le discipline dell’Ateneo Scienze Infermieristiche ottiene il ruolo di punta nella classifica Global Ranking of Academic Subjects.

Questo riconoscimento testimonia l’eccellenza delle Scienze Infermieristiche italiane nel contesto accademico internazionale e rappresenta un importante risultato per l’Università di Roma Tor Vergata, che si impegna costantemente nella formazione e nella ricerca avanzata.

“Questo risultato è una testimonianza dell’eccellenza e dell’impegno costante del nostro Ateneo nel fornire un’istruzione di alta qualità e nel promuovere una ricerca all’avanguardia” dichiara Nathan Levialdi Ghiron, rettore di Roma Tor Vergata “Siamo fieri di vedere il nostro lavoro riconosciuto a livello nazionale e internazionale, e continueremo a investire in risorse e progetti che sostengano lo sviluppo delle scienze infermieristiche e delle altre discipline”.

“Essere leader in Italia e tra le prime dieci università in Europa è motivo di grande orgoglio per il nostro Ateneo” dichiara Rosaria Alvaro coordinatrice del corso di Laure in Scienze infermieristiche di Roma Tor Vergata. “Questo successo è frutto dell’impegno collettivo di tutto il gruppo delle Scienze Infermieristiche, che include un altro docente, Ercole Vellone, e quattro ricercatori: Gianluca Pucciarelli, Valentina Zeffiro, Francesco Zaghini e Rocco Mazzotta. Tutti questi colleghi, insieme ai loro assegnisti, borsisti e dottorandi, sono continuamente impegnati a rispondere alle sfide sanitarie globali e a formare professionisti della salute capaci e preparati.” Continua “Un ringraziamento particolare va anche al personale tecnico-amministrativo della segreteria didattica e amministrativa”.

Il Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) è tra le valutazioni più autorevoli delle performance accademiche a livello mondiale. Nella GRAS di Shanghai, oltre 1.900 università, su 5.000 analizzate in 96 paesi, vengono classificate in 55 discipline che spaziano tra scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali. I criteri di valutazione si basano su indicatori accademici oggettivi, tra cui i risultati della ricerca (Q1), l’impatto della ricerca (CNCI), la collaborazione internazionale (IC), la qualità della produzione scientifica (Top) e i premi accademici internazionali (Award).