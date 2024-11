Il ballerino vietnamita MT Pop incanta Mumbai

La stella vietnamita del popping MT Pop ha incantato una platea di 5.500 spettatori al NSCI di Mumbai, conquistando il titolo di campione mondiale del Red Bull Dance Your Style 2024. In una sfida mozzafiato con i migliori talenti internazionali, ha trionfato grazie a una performance carica di energia, che si è conclusa con un duello elettrizzante tra di lui e il ballerino hip-hop francese Rubix.

Quest’anno, la Red Bull Dance Your Style World Final ha riunito 16 dei migliori performer al mondo in un emozionante format di battle uno contro uno, dove i concorrenti hanno ballato su tracce funk, pop, rock, hip-hop, disco e altro ancora. Senza giuria, coreografie predefinite e musica preselezionata, i partecipanti hanno mostrato abilità straordinarie, capacità di adattarsi alle vibes e resistenza per conquistare il pubblico e guadagnarsi il suo voto.

“In questo momento le emozioni sono tantissime, sono felicissimo e super entusiasta,” ha dichiarato MT Pop. “Siamo qui per l’amore, per la cultura e per la danza. Anche se non parliamo la stessa lingua, stasera ballando insieme, abbiamo condiviso un linguaggio universale. Per me è stato davvero un onore esibirmi e un momento speciale della mia vita”, ha aggiunto.

Presentato dalla star sudafricana Candice Modiselle e dal celebre ballerino indiano Melvin Louis, l’evento quest’anno ha riunito otto vincitori delle pre-finali e otto wildcard provenienti da tutto il mondo, dando vita a una competizione ricca di talento internazionale. “È stata probabilmente una delle migliori sfide che ho affrontato quest’anno. C’era un’enorme carica di energia intorno a me”, ha affermato Rubix, arrivato secondo.

La prima Red Bull Dance Your Style World Final si è tenuta a Parigi, Francia, nel 2019, quando il ballerino olandese Shinshan ha conquistato il titolo inaugurale. Nel 2022, The D Soraki dal Giappone ha incantato il pubblico alla World Final di Johannesburg, Sudafrica. Nel 2023, Waackxxxy dalla Corea del Sud, ha fatto la storia diventando la terza vincitrice e la prima campionessa mondiale donna. Ora, MT Pop si unisce a questa élite come quarto ballerino in assoluto a vincere l’ambito titolo mondiale.

Tra i protagonisti di questa incredibile edizione, l’Italia è stata rappresentata da Francesco Balido, aka B-Frenk, talentuoso ballerino di Popping classe 1999 originario di Vercelli, fresco vincitore della Finale Nazionale dello scorso luglio a Viareggio. Con il suo stile inconfondibile, carisma travolgente e un’abilità unica nell’improvvisazione, B-Frenk ha portato l’energia e la passione della street dance italiana su uno dei palchi più prestigiosi al mondo.