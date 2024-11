Pakistan, scuole chiuse per l’inquinamento atmosferico

In Pakistan circa 26 milioni[1] di bambine e bambini, quasi la metà di tutti quelli in età scolare, non andranno a scuola almeno fino alla metà di novembre a causa dell’inquinamento atmosferico. È l’allarme che lancia oggi Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, che sottolinea come sia la seconda volta quest’anno che nel Paese le scuole siano costrette a chiudere per proteggere la salute dei bambini.

Dopo che i livelli di inquinamento atmosferico hanno raggiunto nuovamente cifre altissime e che giovedì Lahore, il capoluogo di provincia, è stato classificato come la città più inquinata al mondo, il Paese ha ordinato la chiusura di tutte le scuole nella sua provincia più popolosa, il Punjab.

I rilevamenti in tempo reale per Lahore, da parte del gruppo svizzero IQAIr, hanno classificato la qualità dell’aria come “pericolosa” e hanno mostrato che l’inquinamento atmosferico da particolato fine della città (o concentrazione di PM 2,5) era oltre 100 volte superiore alle linee guida annuali dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla qualità dell’aria[2].

A maggio, a causa di un’ondata di calore prolungata le scuole primarie e secondarie sono state costrette a chiudere per il caldo estremo. In quell’occasione, Save the Children Pakistan ha lanciato una campagna sui social media per sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sulle precauzioni da adottare durante un’ondata di calore. All’inizio di questa settimana, le autorità di Lahore hanno ordinato la chiusura delle scuole primarie per una settimana per proteggere i bambini dalle malattie respiratorie dopo che, nel fine settimana, l’indice di qualità dell’aria ha raggiunto un livello record[3].

La città, che conta 11 milioni di abitanti, è stata avvolta da una fitta foschia per gran parte della settimana. L’anno scorso Lahore si è classificata al 5° posto tra le città più inquinate al mondo[4], registrando incendi di raccolti, carburante di scarsa qualità nei veicoli e costruzioni storicamente ritenute le principali cause dell’inquinamento atmosferico del paese.

Il governo provinciale ha reso obbligatorio l’uso della mascherina in pubblico, è stato chiesto al settore terziario di adottare una politica di lavoro da remoto per il 50% della forza lavoro e tutte le riunioni governative sono state spostate online fino a nuovo avviso. Il mese scorso, l’Agenzia per la protezione ambientale del Pakistan ha ordinato alle scuole del Punjab di mettere in aspettativa di tre mesi i bambini con condizioni mediche che potrebbero peggiorare a causa della scarsa qualità dell’aria[5].

L’inquinamento atmosferico colpisce tutti, ma i bambini sono tra i più vulnerabili perché i loro corpi, organi e sistemi immunitari non sono ancora completamente sviluppati. I bambini assorbono anche più inquinanti degli adulti perché tendono a respirare più velocemente.

“L’inquinamento atmosferico e le temperature più elevate stanno portando le bambine e i bambini a dover affrontare rischi che potrebbero essere fatali, come difficoltà respiratorie e un pericolo maggiore di contrarre malattie infettive. Sono costretti anche ad interrompere l’educazione, come stiamo vedendo in Pakistan in questo momento. Non c’è niente di positivo nel fatto che i bambini respirino aria tossica. Sebbene il governo del Pakistan abbia adottato alcune misure per arginare questo problema, incoraggiamo vivamente i decisori politici ad affrontare urgentemente la questione dell’inquinamento atmosferico, anche attraverso soluzioni a lungo termine, per creare un futuro migliore per i bambini” ha affermato Khuram Gondal, Direttore di Save the Children Pakistan.

Save the Children lavora in Pakistan dal 1979 e ha raggiunto almeno 14 milioni di beneficiari, tra i quali bambine e bambini, attraverso programmi di salute e nutrizione, istruzione, protezione dell’infanzia, mezzi di sussistenza e attraverso i programmi di risposta umanitaria.

[1] Circa 55 milioni di studenti sono iscritti al sistema di educazione in Pakistan Fonte – Pakistan Education Statistics: https://pie.gov.pk/SiteImage/Downloads/PES%20Highlights%202021-22%20New.pdf Ci sono circa 26 milioni di bambini in età scolare nella provincia del Punjab https://blogs.worldbank.org/en/endpovertyinsouthasia/bringing-13-million-more-children-school-lessons-punjab

[2] https://www.aljazeera.com/news/2024/11/6/pakistans-punjab-shuts-schools-sets-up-smog-war-room-over-air-pollution

[3] https://www.iqair.com/pakistan/punjab/lahore

[4] https://www.iqair.com/th-en/world-most-polluted-cities?srsltid=AfmBOor0ii7kF4IegJOXJWLqU0S23IDW_lZq3u3Ngcaqoe2dj95J_sUc

[5] https://www.dawn.com/news/1868870