Cresce l’attesa per il Black Friday,

Manca poco a venerdì 29 novembre, il giorno da segnare sul calendario che quest’anno coinciderà con il più celebre degli appuntamenti per gli appassionati dello shopping e non solo: una ricorrenza annuale attesa ormai con grande entusiasmo in tutto il mondo, che sia per fare acquisti vantaggiosi, confrontare offerte o prepararsi per i regali di Natale. Non fa eccezione l’Italia, come confermano i dati dell’indagine[1] a tema Black Friday commissionata da idealo – portale internazionale leader nella comparazione prezzi – all’istituto Kantar per analizzare e approfondire percezioni, attitudini e dinamiche di acquisto degli italiani in occasione del grande evento.

Se la popolarità del Black Friday è indiscussa – con il 95,5% degli intervistati che afferma di considerarlo ormai un appuntamento fisso – il 70% si dichiara già certo di approfittare degli sconti per compiere almeno un acquisto anche nel 2024. Il canale preferito si conferma essere l’online: se già nel 2023 quasi un italiano su 2 ha comprato sul web, più della metà del campione intervistato (il 51,5%) ha dichiarato che anche quest’anno acquisterà nuovamente soltanto attraverso i canali digitali; invece, solo 1 italiano su 10 si recherà esclusivamente negli store fisici mentre il 38,5% userà entrambi i canali.

Parlando di budget, nonostante l’inflazione in calo, dominano cautela e pianificazione: il 63,5% degli intervistati ha infatti in previsione di allocare circa il medesimo budget del 2023. Nel 2024 la spesa media dei consumatori si aggirerà intorno ai 264 euro, contro i 256 euro dello scorso anno: un dato che risente però del confronto generazionale e che scende infatti a 198 euro tra i giovanissimi della Generazione Z (16-24 anni) arrivando fino ai 319 euro della Generazione X (45-54 anni).

Che si tratti di acquisti numerosi o singoli, il desiderio comune di chi compra durante le settimane del Black Friday[2], resta la convenienza, con il 40% del campione che ipotizza di riuscire a risparmiare tra il 20 e il 40% sugli acquisti.

Non solo: per molti dei nostri connazionali il desiderio di risparmio vince anche sull’attesa, come rivelato dal 70% degli intervistati, che dichiara di rimandare alcuni acquisti specifici nel corso dell’anno e attendere proprio il Black Friday per esaudire la propria wishlist personale. Nel dettaglio, le categorie su cui si concentreranno maggiormente le spese sono: l’elettronica (per il 54% del campione) complici anche le vaste e rilevanti offerte studiate ad hoc dai grandi player del mercato tech, l’universo scarpe e calzature (per il 40%) e il settore moda & accessori (per il 37%).

Interesse anche per prodotti beauty, cosmetici e profumi (per il 31,5%) e per il mondo gaming e giocattoli (24%), anche in vista dell’avvicinarsi del Natale. Sono infatti sempre di più i consumatori che approfitteranno del Black Friday per anticipare lo shopping natalizio: complici gli sconti, 3 italiani su 10 prevedono di acquistare già alcuni dei regali di Natale, e ben 1 italiano su 2 sta valutando l’ipotesi di farlo, facendosi magari conquistare da qualche offerta davvero irrinunciabile.

Non solo Italia: uno sguardo Europeo al Black Friday

Se i nostri connazionali attendono con entusiasmo l’arrivo del Black Friday, anche negli altri paesi si respira aria di trepidante attesa. In particolare, i dati resi noti da idealo[3], evidenziano interessanti analogie e differenze a livello europeo quando si parla di budget: in cima alla classifica si posiziona la Germania, dove quest’anno la spesa media stimata si aggirerà intorno ai 317 euro, seguita da Austria (303 euro) e Spagna (282 euro). A parimerito con l’Italia (264 euro) invece la Francia, il cui budget resta intorno ai 265 euro.

Differenze anche riguardo la percezione di risparmio: se in Francia e Austria il 38% del campione ipotizza un risparmio sugli acquisti tra il 21 e 40%, in linea anche con le aspettative della maggior parte degli italiani, il 40% degli intervistati in Germania e il 34% in Spagna, prevede invece di risparmiare solo tra l’11 e il 20%.

Al contrario, dai dati raccolti emerge un interesse condiviso riguardo le categorie su cui gli europei concentreranno i propri acquisti durante il Black Friday: al primo posto in 4 paesi su 5 (Italia, Spagna, Germania e Austria) si posiziona l‘elettronica, che occupa la terza posizione solamente in Francia dove dominano invece moda & accessori, articoli tuttavia popolari anche negli altri paesi insieme a scarpe, prodotti per hobby e tempo libero, cosmetici e profumi.

Avviso di prezzo e risparmio desiderato: i cellulari sono i prodotti più monitorati in vista del Black Friday, seguiti da smartwatch e TV!

Se, come rivelato dall’indagine di idealo, l’elettronica è una delle principali categorie su cui si concentreranno gli acquisti durante il Black Friday, i dati resi noti dal portale, relativi all’attivazione dell’alert di prezzo nel mese di ottobre, confermano la tendenza[4].

Infatti, complice il desiderio di approfittare degli sconti per acquistare i propri articoli preferiti ad un prezzo inferiore a quello di listino, il portale rende noto che, nella top 5 dei prodotti più monitorati in vista della ricorrenza vi sono proprio articoli tech. Nel dettaglio, si posizionano al primo posto i cellulari e gli smartphone, con un risparmio medio desiderato pari al -17,5%, seguiti da smartwatch e televisori (rispettivamente -20% e -20,5%).

Interesse anche per gli elettrodomestici, in particolare l’aspirapolvere, che i consumatori vorrebbero acquistare risparmiando mediamente 141 euro (pari al -23%). La piattaforma svela poi una propensione al risparmio anche per quanto riguarda gli accessori smartphone/PC, primi fra tutti le cuffie (-19%), un prodotto ormai must-have non solo per lo svago ma anche per lo svolgimento di molte attività quotidiane e lavorative.

La pianificazione delle spese, spesso facilitata da tool digitali quali l’Avviso di prezzo, messi a disposizione dalle piattaforme di comparazione prezzi come idealo, si conferma quindi essere una delle strategie più adottate tra i consumatori per non rinunciare agli acquisti con l’obiettivo – al tempo stesso – di ottimizzare le proprie finanze: una propensione, quella verso uno shopping consapevole e misurato, che si riscontra anche in concomitanza di grandi eventi dedicati al risparmio, come il Black Friday.

* * *

1 I dati sono stati rilevati nell’ambito di un sondaggio somministrato a 2007 persone in Italia tra il 7 e il 14 ottobre 2024, intervistate da Kantar. I risultati si riferiscono a persone che hanno dichiarato di effettuare acquisti online almeno una volta negli ultimi sei mesi. La distribuzione per sesso e fasce d’età (16-64 anni) del campione selezionato è rappresentativa di quella della popolazione di riferimento in Italia.

2 Nel corso degli ultimi anni, il Black Friday si è trasformato in una vera e propria Black Week, ma in realtà è possibile usufruire degli sconti durante tutto il mese di novembre, ormai noto come Black Month. Quest’anno, la Black Week si svolgerà dal 25 novembre al 2 dicembre 2024, terminando di fatto con il cosiddetto Cyber Monday (il lunedì successivo al Black Friday, dedicato all’elettronica di consumo).

3 I dati sono stati rilevati nell’ambito di alcuni sondaggi somministrati da Kantar in Italia, Germania, Francia, Spagna e Austria nei mesi di settembre e ottobre 2024. I risultati si riferiscono a persone (oltre 2000 per ogni sondaggio) che hanno dichiarato di effettuare acquisti online almeno una volta negli ultimi sei mesi. La distribuzione per sesso e fasce d’età (16-64 anni) del campione selezionato è rappresentativa di quella della popolazione di riferimento nei vari paesi oggetto di studio

4 Tramite la funzione “Avviso di prezzo”, idealo ha analizzato il risparmio desiderato per ogni categoria sul proprio portale italiano. Periodo: ottobre 2024.