Genitori a scuola: “La funzione della madre”

Giovedì 14 novembre alle 18.30 avrà inizio Genitori a scuola, il nuovo progetto formativo di Fondazione Hapax ideato e coordinato dalla psicologa, psicoanalista e filosofa Laura Pigozzi, pensato per chi si rapporta quotidianamente con bambini e adolescenti: mamme e papà, nonni, zii, volontari, babysitter, operatori sociali, chiunque desideri ampliare il proprio sguardo e acquisire nuove conoscenze utili per instaurare una relazione sana con il minore e funzionale al suo pieno sviluppo interiore. Un percorso di lezioni online (in live streaming e successivamente caricate sul canale YouTube della Fondazione), gratuite e mensili, ciascuna curata da una o uno specialista di un determinato settore dell’età evolutiva; al termine di ciascuna lezione troverà spazio uno sportello di ascolto attivo per porre domande agli esperti, sciogliere dubbi e condividere esperienze.

Il primo incontro – La funzione della madre – curato dalla dott.ssa Laura Pigozzi, approfondirà le dinamiche con cui il legame madre-figlio si salda già in utero attraverso la voce materna, e di come la mamma permetta al bambino di avere una prima esperienza di sé come individuo a sé stante.

La madre nutre il neonato, ancor prima che con il latte, con il flusso sonoro della sua prosodia vocale, ossia della musica che le sue parole intonano, ascoltata già in utero. Il figlio risponde con ecolalie e lallazioni, invenzioni sonore che sono una risposta alla madre ma anche un primo tentativo di individuazione di sé. La fase dello specchio è il nucleo della funzione materna e rappresenta una prima possibilità per il bambino di avere esperienza di sé. Il non riconoscersi in uno specchio è un’esperienza sufficientemente diffusa e riporta alla primitiva fase dello specchio, che comincia verso la fine del sesto mese di vita, dove il bambino, per individuarsi sulla superficie riflettente, ha bisogno che la madre gli indichi che il bimbo riflesso è proprio lui. L’esperienza spaesante del non riconoscersi immediatamente nello specchio è un po’ come una riedizione di quel primo incerto sapere di sé, condensata però in poche frazioni di secondo. Grazie alla parola della madre, che se ne fa garante, il bambino si può riconoscere con una “intuizione illuminante”.

Il ciclo di incontri proseguirà giovedì 12 dicembre alle 18.30, sempre con la dott.ssa Laura Pigozzi, con la lezione L’allattamento. Le lezioni successive si terranno, sempre allo stesso orario, giovedì 9 gennaio 2025 (La funzione del padre con il prof. Jean-Marie Fossey), giovedì 13 febbraio (Il rapporto con la scuola con la dott.ssa Laura Pigozzi), giovedì 13 marzo (Cosa succede nella testa degli adolescenti con il prof. Ugo Morelli), giovedì 10 aprile (Come stanno gli adolescenti? con la dott.ssa Laura Pigozzi) e infine giovedì 8 maggio (Quando la famiglia incontra il tribunale con la prof.ssa Anna Barracco).

Permettere alle nuove generazioni di realizzare il proprio pieno potenziale è la via più rapida ed efficace per assicurare una società giusta ed equa: è su questo presupposto che si fonda Mentoring, il programma con cui Fondazione Hapax offre supporto a tutte quelle figure che costellano la vita di un minore, e all’interno del quale prende avvio Genitori a scuola.