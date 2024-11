Educare alla sostenibilità, un progetto per le scuole

Cresce, soprattutto tra i più giovani, la preoccupazione per le tematiche ambientali e le loro ricadute sulla qualità della vita. Secondo una indagine condotta da SWG, per un terzo degli italiani l’inquinamento e la difesa dell’ambiente figurano tra le maggiori preoccupazioni, collocandosi al secondo posto dopo i temi sanitari. Un trend in crescita soprattutto tra i giovani, con la Generazione Z che si dimostra più sensibile della media nazionale (40% contro il 33%).[1]

Con l’obiettivo di rispondere alla sensibilità delle nuove generazioni per il futuro del pianeta e lavorare in sinergia per promuovere maggiore responsabilità, grazie anche al dialogo tra istituzioni, scuola e aziende, si è tenuto l’evento “Educare alla sostenibilità: con il progetto ‘1,2,3…Respira’ il Futuro Parte dalle Scuole”, svoltos presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati e promosso da Liquigas in collaborazione con l’On. Massimo Milani.

Il progetto “1,2,3…Respira”, nato nel 2018 per iniziativa di Liquigas, è rivolto alle scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulle questioni ambientali e sull’utilizzo consapevole dell’energia.

Dal suo lancio, “1,2,3…Respira!” ha coinvolto oltre 300.000 studenti e più di 4.000 scuole in tutta Italia. Le attività del progetto spaziano dai laboratori didattici ai confronti tra studenti, insegnanti e famiglie, contribuendo allo sviluppo di competenze scientifiche, sociali e civiche.

L’evento recente è stato il momento ideale per lanciare ufficialmente l’edizione 2024/2025, con nuove sfide e strategie per promuovere ulteriormente la sostenibilità ambientale e l’educazione delle nuove generazioni. Quest’anno, il progetto si arricchisce di due importanti novità, pensate per essere ancora più vicini ai giovani e alle loro esigenze di apprendimento. E’ stato introdotto un nuovo capitolo interamente dedicato ai biocombustibili, per far scoprire ai ragazzi le soluzioni energetiche più innovative e sostenibili; e inoltre, per fare leva sui canali di comunicazione più vicini ai giovani, è stato pubblicato un podcast su Spotify per offrire contenuti coinvolgenti e istruttivi.

Il progetto e l’evento rappresentano solo una parte dell’impegno di Liquigas verso la sostenibilità e la qualità dell’aria. Come leader nella distribuzione di GPL e GNL in Italia, l’azienda offre un’alternativa energetica affidabile e più pulita rispetto ad alcune fonti tradizionali, soprattutto nelle aree remote non servite dalla rete metanizzata, grazie ai minori livelli di emissioni e particelle inquinanti. Inoltre, come membro del gruppo SHV Energy, Liquigas è attivamente impegnata nello sviluppo di combustibili alternativi come BioGPL e rDME, contribuendo così alla transizione verso un futuro energetico più sostenibile e responsabile.

“Educare i giovani alla sostenibilità è una delle sfide più urgenti del nostro tempo, e la loro partecipazione attiva a progetti come ‘1,2,3…Respira’ dimostra quanto questo tema sia a loro particolarmente caro. Iniziative di questo tipo rappresentano un modello efficace per sensibilizzare le nuove generazioni e incoraggiarle a diventare protagoniste di un cambiamento positivo. È fondamentale che le istituzioni, il mondo della scuola e le imprese come Liquigas continuino a lavorare insieme, rafforzando un dialogo costante per garantire un futuro più sostenibile e consapevole”, commenta l’onorevole Milani durante l’evento.

“Siamo orgogliosi di presentare la nuova edizione del progetto “1, 2, 3… Respira”, un’iniziativa che incarna il nostro impegno per un futuro più sostenibile. Grazie alla collaborazione con le scuole e alle istituzioni, come dimostra l’evento di oggi, vogliamo continuare a sensibilizzare i giovani sull’importanza della sostenibilità e dell’energia consapevole. Questo progetto ha già raggiunto oltre 300.000 studenti, ma per noi è solo l’inizio: educare le nuove generazioni è fondamentale per costruire una società più responsabile e preparata a fronteggiare le sfide ambientali. Ringrazio l’On. Massimo Milani per averci accolti in questa importante occasione. Siamo qui per rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuole e aziende e insieme trovare le migliori soluzioni per diffondere la cultura della sostenibilità” riferisce, Giuseppe Fiorino, AD di Liquigas, presentando il contesto e l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità.