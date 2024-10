Sicurezza sul lavoro, la formula esiste

Garantire condizioni di sicurezza elevate per gli operatori resta una priorità assoluta per il nostro Paese. Sono stati fatti passi avanti, ma c’è ancora molto lavoro da fare: è quanto emerso in occasione della recente presentazione della Relazione annuale dell’Inail.

Un tema attuale quello della sicurezza sul lavoro e che coinvolge tutti a diversi livelli, dai datori ai dipendenti fino agli esperti di settore. È indispensabile fare ‘cultura della sicurezza’ e farla diventare parte integrante di ogni ambiente professionale, indipendentemente dal settore: solo con un impegno collettivo e costante è possibile contribuire a migliorare le condizioni attuali in Italia. L’adozione di laboratori di ricerca all’avanguardia e l’utilizzo di tecnologie innovative possono contribuire allo sviluppo di prodotti e soluzioni in grado di garantire ai lavoratori le migliori condizioni di sicurezza, eliminando i rischi sul posto di lavoro.

Proprio per stimolare il dibattito attorno a questo argomento, mercoledì 30 ottobre 2024 di fronte alla sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Roma è stato installato un bidone alto 2,5 metri a simboleggiare la necessità di riportare al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. In via Vittorio Veneto a Roma, i passanti potranno fermarsi, osservare l’installazione e, soprattutto, ritagliarsi un momento per riflettere sull’impatto che questo tema porta con sé. L’iniziativa è stata realizzata da Landoil Technology, azienda del Gruppo A+B Industrial Tools Company specializzata nella produzione e distribuzione di oli lubrorefrigeranti e lubrificanti per macchine industriali.

Due settori – quelli dell’industria chimica e meccanica – che se da un lato rappresentano lo scheletro dell’economia italiana, dall’altro si trovano a dover fronteggiare tutta una serie di sfide legate alla sicurezza sul posto di lavoro. In primis, parliamo di rischi legati all’uso di materiali e formulazioni critiche – quali oli lubrificanti e lubrorefrigeranti – che possono compromettere la salute degli operatori, causando problematiche come dermatiti, irritazioni cutanee, disturbi respiratori e, nei casi più gravi, favorendo l’insorgere di patologie più complesse come tumori.

“L’installazione, con il suo forte impatto visivo ed emotivo, è pensata per sensibilizzare e coinvolgere il pubblico, rendendo tangibile l’impegno di Landoil”, spiega Riccardo Bailo, Presidente e CEO di A+B Industrial Tools Company. “La nostra formula per la sicurezza è fatta di innovazione, ricerca e avanguardia, le uniche variabili che conosciamo per studiare e realizzare i nostri lubrorefrigeranti e lubrificanti per macchine utensili dal basso profilo di rischio. Il tutto con un unico grande obiettivo: garantire ai lavoratori le migliori condizioni di sicurezza possibili, con la promessa di continuare a farlo ogni giorno”.

Landoil rappresenta un punto di riferimento nel settore degli oli lubrorefrigeranti e lubrificanti, con una forte enfasi sulla sicurezza degli operatori e sull’innovazione responsabile. Ogni prodotto è sviluppato attraverso rigorosi standard di controllo per garantire non solo elevate performance, ma anche un ambiente di lavoro sicuro. Attraverso un Laboratorio di Ricerca tecnologicamente avanzato, l’azienda è in grado di realizzare formulazioni sempre più all’avanguardia pensate per ridurre i rischi per la salute degli operatori e per promuovere ambienti di lavoro sicuri.

L’installazione visibile in via Vittorio Veneto 89 a Roma, esattamente di fronte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata trasferita davanti alla nuova sede di Landoil a Castel Maggiore (BO), la cui inaugurazione è prevista nel mese di novembre 2024, e accessibile a tutti a testimoniare l’impegno costante dell’azienda verso le tematiche di cui è promotrice.

Per saperne di più sull’iniziativa è possibile visitare il sito: Landoil – La formula esiste.