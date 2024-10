Gli italiani e il Risparmio

La Giornata Mondiale del Risparmio, che celebra quest’anno il suo centenario, è stata istituita il 31 ottobre 1924 durante il Congresso Internazionale del Risparmio a Milano. Questo evento annuale ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del risparmio, promuovendo comportamenti economici responsabili. In un contesto caratterizzato da crisi economiche, inflazione e incertezze globali, il risparmio diventa sempre più un elemento essenziale per la stabilità economica a lungo termine, sia a livello personale che collettivo.

In questa occasione, Trovaprezzi.it svela le preferenze dei consumatori italiani riguardo alle scelte per risparmiare di più. Attraverso l’analisi della funzione “avviso di prezzo”, il portale di comparazione prezzi offre una panoramica interessante sulle categorie più monitorate dai consumatori e sui prezzi che ritengono sostenibili per i loro acquisti.

Su cosa vogliono risparmiare gli italiani?

La crescente attenzione degli italiani verso il risparmio è evidente dai dati registrati su Trovaprezzi.it: nel 2024 (1° gennaio – 14 ottobre) sono state effettuate circa 138 milioni di ricerche, con un incremento significativo rispetto alle 100 milioni del 2023 (1° gennaio – 14 ottobre). Questo aumento del 38% è espressione del fatto che sempre più consumatori si rivolgono alla comparazione prezzi per ottenere affari vantaggiosi.

Analizzando più nel dettaglio le categorie di prodotti su cui gli italiani vogliono risparmiare, si nota un forte interesse per gli integratori e le vitamine, con oltre 10 milioni di ricerche nel 2024 e +41% rispetto all’anno precedente. Anche il mercato online degli smartphone mostra un aumento significativo, passando da 6,4 milioni a oltre 7,2 milioni di ricerche, con una crescita del 13%. Un altro settore in forte espansione è quello degli elettrodomestici, in particolare i frigoriferi e i congelatori hanno visto un incremento del 81% rispetto al 2023.

Emergono poi anche altri settori in cui gli italiani cercano di risparmiare in modo significativo. Tra questi, i prodotti per la salute hanno registrato oltre 3,3 milioni di ricerche nel 2024 e una crescita del 48% rispetto all’anno precedente, evidenziando un interesse crescente verso il benessere personale. Anche i prodotti per il viso hanno visto un notevole incremento del 56% con oltre 3,1 milioni di ricerche, segno che i consumatori puntano al risparmio anche nel campo della cura della persona.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, oltre al forte interesse per i frigoriferi, le lavatrici e le asciugatrici hanno registrato quasi 3 milioni di ricerche con un aumento del 39%, mentre i condizionatori e i deumidificatori si mantengono tra i prodotti più ricercati, con oltre 2,9 milioni di ricerche, dimostrando che anche il risparmio sui consumi energetici è una priorità.

Cosa costa davvero troppo?

L’analisi dei dati relativi alla funzione “avviso di prezzo” di Trovaprezzi.it, che consente agli utenti di essere avvisati quando un prodotto raggiunge il prezzo desiderato, ha evidenziato un trend di risparmio sempre più marcato.

Nel periodo 1° gennaio – 14 ottobre 2023 sono stati impostati circa 19.200 alert, ma nello stesso periodo di quest’anno il numero è salito a oltre 24.500, mostrando un aumento significativo della domanda di monitoraggio mirato dei prezzi.

Tra i prodotti per i quali i consumatori hanno maggiormente attivato questa funzione, in cima alla lista troviamo i cellulari e gli smartphone (oltre 6.000 avvisi di prezzo), confermando l’interesse verso il risparmio su articoli di fascia alta. Seguono gli integratori e le vitamine, a testimonianza di una crescente attenzione verso la salute e il benessere. Anche i televisori, e gli smartwatch e gli orologi sportivi rientrano tra le categorie più monitorate.

Gli italiani dimostrano, quindi, un chiaro interesse a risparmiare soprattutto sui prodotti di elettronica e tecnologia, settori in cui la comparazione prezzi può davvero fare la differenza. L’interesse diffuso anche verso articoli di uso quotidiano, come i profumi e i prodotti per il viso, conferma che il desiderio di risparmio coinvolge trasversalmente diverse categorie di consumo.

I dati relativi agli smartphone sono particolarmente significativi. Nella top 10 dei prodotti più monitorati attraverso l’avviso di prezzo troviamo la netta predominanza dei marchi Apple e Samsung. Gli utenti si aspettano una riduzione sostanziale dei prezzi: ad esempio, per l’Apple iPhone 15 da 128GB, il cui costo attuale è attorno ai 750 euro, i consumatori in media ritengono che il prezzo ideale sia inferiore di almeno 100 euro. Allo stesso modo, per il Samsung Galaxy S23 da 256GB, che ha un prezzo medio di circa 700 euro, il risparmio medio atteso è di oltre 180 euro.

“Il risparmio non è solo una questione di numeri, ma una vera e propria forma di libertà. Ogni euro messo da parte rappresenta un passo verso la sicurezza finanziaria e una maggiore tranquillità nel futuro. Investire nel risparmio significa pianificare sogni, proteggere la propria famiglia e avere la possibilità di affrontare imprevisti senza ansia. In un mondo in continua evoluzione, saper gestire le proprie risorse è un’abilità fondamentale che ci consente di vivere con maggiore serenità e di realizzare i nostri obiettivi. Trovaprezzi.it aiuta gli utenti a trovare le migliori opportunità di risparmio e qualità.” Conclude Dario Rigamonti, CEO di 7Pixel S.r.l.