Il 33% delle persone non riesce ad addormentarsi se ha una sveglia presto

La qualità del nostro sonno dipende da tanti elementi di natura fisiologica, legata alle abitudini, all’alimentazione e all’esercizio fisico, ma non solo. Infatti, anche la sfera emotiva ha un forte ascendente sul riposo, e spesso le preoccupazioni o le paure non permettono alle persone di addormentarsi facilmente. Emma Materasso, azienda D2C leader nel settore del sonno, ha condotto un’indagine per capire il rapporto degli italiani con il sonno[1] e ha scoperto che, anche se quasi otto su dieci afferma di avere una buona qualità del sonno, ma quasi la metà ha difficoltà ad addormentarsi. Ma cosa rovina il sonno degli italiani? Quali sono le principali motivazioni che non permettono al Bel Paese di addormentarsi facilmente?

La classifica completa delle preoccupazioni che rovinano il sonno degli italiani

Escludendo i problemi più rilevanti legati alla salute, al lavoro e alla famiglia, Emma Materasso ha chiesto agli italiani quali sono i motivi più comuni e curiosi che disturbano le loro notti di sonno, scoprendo che sicuramente l’amore, l’ansia e le varie paure la fanno da padrone. Ma quali sono nel dettaglio le vere preoccupazioni? Di seguito la lista completa:

La sveglia molto prima del solito (33%)

Litigio con il partner (23%)

Partenza per un viaggio il giorno dopo (19%)

Trovare un insetto in casa prima di coricarsi (14%)

Il cambiamento climatico (13%)

Un colloquio (9%)

Un meeting importante di lavoro (8%)

Un esame a scuola/università (8%)

La paura di avere incubi (7%)

La paura di volare (6%)

Questioni politiche sociali (6%)

L’innamoramento (5%)

La paura del buio (4%)

La paura dell’ago in vista delle analisi del sangue (4%)