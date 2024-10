Arriva il Lucca Comics: & Games, la fiera dedicata al fumetto

In vista di Lucca Comics, idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – si prepara a fare il punto sul comparto collezionismo, un segmento in continua evoluzione che sta riscuotendo sempre più interesse tra fan e appassionati.

Analizzando le ricerche online, la piattaforma conferma che l’acquisto di oggetti del mondo nerd e geek passa dall’e-commerce con incrementi interessanti proprio nell’ultimo anno, rispetto ai dodici mesi precedenti. Si segnala ad esempio un boom di richieste di oltre il +200% sia per i Funko Pop che per le Carte da gioco Pokémon; seguono i Videogiochi per console targati Marvel (+42%), e le Action Figure di Super Mario (+20%).[1] Numeri che sugellano così la crescita del segmento anche nel digitale: un canale che offre ai collezionisti l’opportunità di accedere a una gamma più ampia di prodotti, anche rari e introvabili, che potrebbero non essere disponibili nei negozi fisici.

Tutti pazzi per i Funko Pop

Nel dettaglio, uno degli aumenti più significativi riguarda le miniature Funko, statuette numerate con le sembianze di personaggi dal mondo delle serie TV, videogiochi e anime, ormai diventate un fenomeno da collezione globale! Tendenza confermata da idealo, che nell’ultimo anno ha visto crescere l’interesse per questa categoria di oltre il +200%: un dato che evidenzia chiaramente come l’e-commerce stia diventando un punto di incontro fondamentale per negozianti e collezionisti. Analizzando l’interesse online a metà ottobre 2024[2], la piattaforma ha potuto stilare una classifica dei Funko Pop più gettonati: sul podio One Piece, supereroi Marvel e Harry Potter, seguono leggende del tennis come John McEnroe, Serena Williams e Maria Sharapova, oltre a star della WWE e gli amatissimi protagonisti anime come Dragonball Z e Pokémon.

Lucca Comics, volano di crescita per l’universo gaming

In base ai dati di idealo, l’avvicinarsi della celebre fiera del fumetto sta influenzando positivamente l’interesse del pubblico per altri prodotti legati all’universo “nerd” come i videogiochi, le cui intenzioni di acquisto nell’ultimo mese sono cresciute del +55% (rispetto al mese precedente). Seguono le carte da collezione (+45%), i giochi della PS5 (+40%) e della Nintendo Switch (+20%)[3].

A proposito di gaming, sono proprio i videogiochi a guidare l’intero comparto collezionismo, registrando – nell’ultimo anno – più del 60% del totale delle intenzioni di acquisto[4]. Tra quelli più gettonati di questi dodici mesi trionfa la Marvel, con Marvel’s Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 e Deadpool. Guardando invece le ricerche di ottobre 2024, spicca invece il calcio di EA Sports FC 24, il brivido e l’avventura di Gran Turismo 7 e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Seguono poi altri titoli famosi come NBA 2K25, Resident Evil 4, e Grand Theft auto 5.

Trend del momento, i costumi più cercati

Confermato l’interesse per giochi e articoli da collezione, idealo ha voluto indagare inoltre la popolarità dei costumi sulla piattaforma, per capire quali sono i travestimenti più cercati dai cosplayer del nostro paese. In base ai dati di ottobre 2024, Batman è il costume da uomo più ambito, nelle versioni Batman Justice League e The Dark Knight. Da donna invece spiccano Black Widow, Harley Quinn e la leggendaria principessa Leila di Star Wars. Preferenze che mostrano come la cultura pop e geek influenzi le scelte di consumo degli appassionati, orientandoli verso personaggi forti e carismatici, oppure anti-eroi però capaci di ispirare sia dal punto di vista estetico che simbolico.

La comparazione e le possibilità di risparmio

Un grande successo quello registrato dagli articoli gaming & collezione che – soprattutto negli ultimi dodici mesi – sta riscontrando una domanda online in continua crescita. L’interesse degli utenti appassionati non è frenato nemmeno dai rincari e dall’inflazione che ha colpito anche questo settore.

Per esempio, analizzando i prezzi medi annuali sul proprio portale italiano, idealo ha riscontrato un aumento del +28% nella categoria videogiochi[5]. A supporto dell’utente, intervengono per fortuna le piattaforme di comparazione prezzi: grazie alla sua vasta offerta e al pricing dinamico, idealo è la soluzione giusta per trovare i propri articoli da collezione preferiti, ma con un occhio al portafoglio!

Complice il tool dell’avviso di prezzo, è possibile essere aggiornati sul costo degli oggetti desiderati, e procedere all’acquisto nel momento più conveniente. A questo proposito – confrontando i prezzi medi del mese più caro dell’anno rispetto a quello meno costoso – idealo rivela che in ottobre si possono trovare i giochi per la Nintendo Wii U al -7% e i giochi della PS3 al -5%. A dicembre invece è il turno dei giochi per la Nintendo Switch al -10% e per la PS5 al -5%[6].

