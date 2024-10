Learning More Festival, a Modena da venerdì 8 a domenica 10 novembre

Il Learning More Festival, primo festival in Italia dedicato alle frontiere della formazione, dell’apprendimento e del capitale umano, torna a Modena per la sua terza edizione, da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2024. Saranno ospiti più di 150 accademici, docenti, educatori, innovatori tech, imprenditori, professionisti del learning e del capitale umano, della comunicazione, dell’arte e del design, insieme a genitori, studenti e cittadini di tutta Italia per scoprire nuove frontiere e scenari futuri della formazione.

Il Learning More Festival offrirà spunti per rispondere alla crescente richiesta di competenze professionali trasversali della contemporaneità, creando punti di incontro tra la scienza dell’apprendimento e settori apparentemente diversi come il design, i linguaggi visivi, la comunicazione e le competenze digitali. A confrontarsi su queste tematiche saranno i principali esperti del settore, provenienti dall’Italia e dall’estero, che coinvolgeranno il pubblico in oltre 100 appuntamenti, tra lezioni, workshop, talk di approfondimento, experience ed eventi pop. Per le famiglie e le scuole, il programma offrirà laboratori innovativi e incontri di orientamento. Le attività si svolgeranno in 15 location diverse della città, durante tre giornate ricche di dialoghi e confronti.

Il festival è promosso da FEM – Future Education Modena, centro internazionale e primo hub innovativo per l’EdTech in Italia, creato da Wonderful Education e Fondazione di Modena.

IL PROGRAMMA

Il programma è ricco e si sviluppa attorno a sette palinsesti tematici.

Neuroscienze e apprendimento. La mente che impara. Gli esperti si chiederanno come funziona il cervello, come imparare e come sviluppare tecniche efficaci di apprendimento. Tra i tanti ospiti di questo palinsesto interverranno gli stranieri: Gloria Janet Mark, professoressa emerita all’Università di California, Irvine, e autrice del popolarissimo libro Attention Span (HarperCollins Italia, 2023) e Claire Badger, vicepreside della Godolphin and Latymer School di Londra, che spiegherà nel talk Creatività: la connessione cognitiva come il pensiero creativo può essere sviluppato attraverso i curricula scolastici, chiarendo le connessioni tra creatività e scienza cognitiva.

Apprendimento aumentato. Accrescere e potenziare l’apprendimento. I metodi e gli strumenti a disposizione dell’apprendimento sono in grande espansione: creatività, immaginazione e motivazione sono stimoli fondamentali per acquisire nuove conoscenze. Ne parleranno: Chiara Attanasio e Morena Rossi, ideatrici del podcast StereotipArt; Valentina Gianfrate, professoressa associata in Design all’Università di Bologna, e Francesco D’Isa, filosofo e artista visivo, con il talk Imparare il pensiero creativo ed esplorarlo con l’AI; Antonio Brusa, autore e Glauco Babini, presidente di LudoLabo in Giochi per imparare la storia; Andrea Ligabue, tra i massimi esperti nazionali di didattica ludica, in Giochi, Scienza e Didattica: una combinazione vincente, presenteranno traiettorie consolidate di didattica con il gioco.

Imparare e lavorare con l’Intelligenza Artificiale. L’intelligenza artificiale per l’apprendimento e il lavoro. Sull’AI il dibattito è acceso: quali sono le opportunità che offre e come coglierle? Un palinsesto ricchissimo di appuntamenti, a partire da due interventi internazionali di eccezione: Dennis Yi Tenen (Columbia University) con Literary Theory for Robots, che esplorerà l’insospettabile passato comune di letteratura e informatica, la storia degli strumenti automatizzati nella scrittura, i limiti dell’intelligenza artificiale e il valore dell’esperienza umana nel processo creativo, e Naomi Susan Baron, professoressa emerita di Linguistica presso l’American University di Washington, USA, esplorerà nel talk Who read this? The impact of AI-as-reader.

Le competenze del XXI Secolo e il futuro del lavoro. Sulle competenze necessarie per il futuro del lavoro si esprimeranno numerosi esperti del settore, tra cui: Francesco Bertiato (PHD in Scienze dell’esercizio fisico e del movimento umano Università di Verona), Andrea Bortolamasi, (Comune di Modena) e Simone DiGrandi (ANCI e Comune di Ragusa). Sarà un incontro a più voci quello di Maria Raffaella Caprioglio (Umana), Giacomo Villano (Confindustria), Andrea Bairati (AIRI), Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione della Regione Emilia-Romagna, e Luca Peretti (Fonditalia). Non è possibile parlare di nuove tecnologie senza imbattersi nel tema dei dati, per questo sarà presente Michael Brenner, responsabile creativo di Data4Change.

Organizzazioni che imparano, la società che cresce. Come creare organizzazioni e imprese che hanno conto e sanno navigare nella complessità? Sull’importanza dell’investimento sul capitale umano interverranno: Natal Dank, autrice di Agile HR (Ayros Editore, 2023) e Agile L&D ( Kogan Page Ltd, 2024) e tra le massime esperte HR; Michele Mauri, Matteo Bonera e Andrea Giambelli, rappresentanti di alcune delle realtà più innovative in Italia: Accurat, The Visual Agency e Density Design.

EdTech: strumenti per l’innovazione. L’apprendimento è in evoluzione grazie alle tecnologie. Learning More Festival torna a ospitare le semifinali italiane dei GESAwards, la più grande competizione Edtech a livello mondiale che sarà introdotto da un intervento di Gianfranco Ruta, COTEC, della Presidenza della Repubblica Italiana e Riccardo Agostini, AD Gruppo Spaggiari. Tra gli altri ospiti, interverranno: Benjamin Marteau, creatore di Pix; Davide D’Amico, Direttore Generale per l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e Willem Schoors, del Ministero dell’educazione Fiammingo.

Family Lab. Molti appuntamenti affronteranno il tema della genitorialità ai tempi del digitale, tra cui: Maurizio Fea, psichiatra, e Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta, con l’incontro Abitudini e dipendenze dalle tecnologie: come crescere figli sicuri e consapevoli; Michele Marangi, tra i massimi esperti italiani di educazione mediale, presenterà e farà sperimentare applicazioni progettate per coinvolgere genitori e figli in attività educative. Il festival ospiterà inoltre l’attore Danilo Bertazzi, alias Tonio Cartonio, il quale nel suo Dal Fantabosco al digitale ci racconterà com’è cambiata la fruizione dei contenuti per bambini dalla Melevisione a YouTube.

Spettacolo di esperienza e apprendimento. Il Learning More Festival apre le porte a due Learning Show, un modo tutto nuovo trasversale per parlare di apprendimento. Primo dei due ospiti sarà lo scrittore Alessandro D’Avenia che con lo spettacolo Resisti, Cuore. Il cantautore Raphael Gualazzi e Giorgio Bolond, professore di Didattica della Matematica alla libera Università di Bolzano, si cimenteranno in una serata in cui caos e armonia ci aiuteranno a scoprire come jazz e matematica possono trovare un incontro.