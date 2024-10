In arrivo la giornata mondiale dedicata al risparmio

Con l’arrivo della giornata mondiale dedicata al risparmio, prevista per il prossimo 31 ottobre, aumenta la propensione a fare un bilancio sulle proprie finanze personali nell’ottica di adottare scelte più consapevoli. Gli italiani si mostrano sempre più inclini a rivedere le proprie abitudini di consumo, cercando modi per ottimizzare le spese e massimizzare il risparmio, in un contesto economico che richiede attenzione e pianificazione.

Complice la percezione di prezzi in salita, gli italiani sono cauti negli acquisti

La consapevolezza del risparmio diventa quindi fondamentale per affrontare le spese con serenità e responsabilità. Lo sa bene idealo – portale internazionale leader nella comparazione prezzi – che in vista di questo momento di riflessione ha commissionato una ricerca [1] all’istituto Kantar per indagare le abitudini di acquisto e di risparmio dei nostri connazionali.

L’indagine – oggetto del Report 2024 di idealo sul risparmio – ha svelato che, rispetto allo scorso anno, la grande maggioranza del campione (l’80%) sente di dover prestare maggiore attenzione al denaro in uscita, e ciò è dovuto alla percezione generale – confermata dal 75% degli intervistati – che i prezzi saliranno ancora.

A questo proposito, il 50% è cauto quando fa acquisti di un certo rilievo affermando di impiegare più tempo a valutare se l’acquisto è davvero necessario; mentre il 60% teme addirittura di non riuscire più a far quadrare i conti.

In questo scenario, il sondaggio ha analizzato il rapporto tra gli italiani e il risparmio, svelando che il 19% degli intervistati mette da parte meno di 100 euro al mese, mentre il 24% – quindi quasi uno su quattro – riesce a risparmiarne anche 300-400 ogni mese. Un dato che mostra come i nostri connazionali, sempre più informati e attenti, coniughino necessità e desiderio di risparmio, ponendo così le basi per una gestione più sostenibile delle proprie risorse nel lungo termine.

Offerte, comparazione prezzi e prodotti di seconda mano: gli strumenti chiave per risparmiare

Gli italiani continuano quindi a essere attenti alle spese e a cercare strategie per risparmiare nella vita quotidiana. Secondo i dati raccolti dallo studio, il 59% del campione dichiara di essere costantemente alla ricerca di offerte speciali e merci scontate per ottimizzare le finanze.

Il 55% dei consumatori adotta invece la pratica di confrontare i prezzi tra diversi fornitori. Di questi, il 54% sfrutta le piattaforme di comparazione prezzo online come idealo. L’uso delle tecnologie digitali per monitorare i prezzi e trovare le migliori offerte è in forte crescita, evidenziando come i consumatori italiani si stiano adattando rapidamente a un mercato sempre più competitivo e dinamico.

“Abbiamo voluto approfondire il comportamento dei consumatori per capire come l’inflazione e le nuove priorità stanno influenzando il loro modo di spendere e risparmiare” commenta Dumitru Baltatescu, Country Manager di idealo Italia. “Il nostro obiettivo è fornire informazioni utili sia ai consumatori che ai nostri partner commerciali, aiutandoli a prendere decisioni più consapevoli in un momento economico complesso e mercato in continua evoluzione”.

Un altro trend in crescita è l’acquisto di prodotti di seconda mano, considerato un modo semplice e immediato per risparmiare da un quinto degli intervistati (18%), soprattutto per quanto riguarda articoli elettronici come stampanti multifunzioni, hard disk, PC e televisori. Questo dato dimostra una crescente attenzione alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi.

A tal proposito, l’interesse verso strategie più sostenibili si riscontra anche in un altro dato importante: il 41% sostiene di usare un prodotto più a lungo prima di sostituirlo, nell’ottica di prolungare il ciclo di vita degli acquisti.

Gen Z vs BabyBoomer: chi risparmia di più?

Nell’ambito degli strumenti chiave per risparmiare, tenere sotto controllo le spese gioca un ruolo fondamentale: oltre la metà degli italiani, il 51%, infatti tiene traccia delle spese settimanali o mensili, con la Generazione Z in prima linea. Un dato significativo che sottolinea come la consapevolezza finanziaria sia diventata una priorità, se non proprio una necessità, per i più giovani.

L’analisi condotta da idealo ha messo in evidenza differenze importanti tra le varie generazioni: la Generazione Z si distingue come la più attenta alle spese, con il 61% degli intervistati che afferma di monitorare costantemente il proprio budget. Questi giovani consumatori, nati e cresciuti nell’era digitale, utilizzano sempre più spesso app e strumenti online per gestire le loro finanze in modo consapevole.

Anche tra i Millennial (Generazione Y), la tendenza a tenere traccia delle spese è forte, con il 56% che dichiara di pianificare attentamente i propri acquisti. Questi consumatori, abituati a confrontare prezzi online, sono particolarmente attenti a sfruttare sconti e offerte. I consumatori tra i 44 e i 58 anni (Generazione X) sono invece quelli meno inclini a tenere traccia delle spese, con solo il 40% che dichiara di farlo.

La generazione dei BabyBoomer infine – oltre a registrare una bassa percentuale di attenzione alle spese fatte – è anche quella che risparmia meno: solo il 68% dichiara infatti di mettere da parte del denaro. Una percentuale molto contenuta, se paragonata al 92% dei giovani appartenenti alla GenZ. Una possibile motivazione potrebbe anche essere il differente potere di acquisto tra le due fasce d’età.

A cosa non si è disposti a rinunciare? Nella top 3 degli italiani ci sono i viaggi

Sebbene in calo negli ultimi mesi, il peso dell’inflazione continua quindi a influenzare le scelte degli italiani determinando delle vere e proprie priorità. Secondo i dati raccolti, se da un lato non si è disposti a rinunciare ai beni essenziali, come alimenti e prodotti legati alla salute, al terzo posto si posizionano i viaggi: il bisogno di evasione e di esperienze rimane quindi una priorità per il 31% degli intervistati, al punto che il 63% del campione ha già fatto oppure ha in programma una vacanza di almeno 7 giorni nel corso del 2024.

Il tempo libero, lo sport e lo svago continuano a rappresentare una parte essenziale della vita per il 23% del campione. La moda e gli accessori, inclusi scarpe e sneakers, rimangono una priorità per il 22% dei consumatori. Non sorprende, inoltre, che l’elettronica si attesti al 21%, dato il ruolo centrale della tecnologia nella vita quotidiana moderna. L’importanza di restare connessi, produttivi e aggiornati con dispositivi all’avanguardia spinge molti a non rinunciare a questi acquisti.

“I dati del report evidenziano chiaramente come la maggioranza degli italiani, nonostante l’inflazione più contenuta, continui a cercare modi per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Tra le strategie più efficaci troviamo la comparazione dei prezzi online, l’uso di buoni sconto e la ricerca di offerte speciali. Consigliamo ai consumatori di approfittare delle promozioni stagionali e di confrontare sempre i prezzi tra diversi fornitori per ottenere il massimo valore dai loro acquisti” – conclude Baltatescu.

Il calendario del risparmio: a novembre e dicembre, prezzi favorevoli per caschi e pneumatici moto, profumi e integratori

In determinati momenti dell’anno alcuni acquisti diventano quasi inevitabili, grazie alla stagionalità e alla necessità immediata di determinati prodotti. Tuttavia, questa pratica può portare i consumatori a spendere più del necessario, trascurando una gestione attenta delle proprie finanze.

A questo proposito, idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto e i prezzi medi sul proprio portale italiano, esaminando i dati mensili delle 250 categorie più popolari nel periodo da settembre 2023 ad agosto 2024. Lo studio ha messo in luce i momenti dell’anno in cui è più probabile trovare i prodotti desiderati a un prezzo inferiore, creando così un “calendario del risparmio” che guida i consumatori verso scelte più consapevoli e vantaggiose.

L’analisi condotta dal portale ha rivelato anche le categorie di prodotti più convenienti da acquistare nei mesi di novembre e dicembre, capitalizzando sulle opportunità di risparmio non necessariamente legate alla stagionalità. Nel mese di novembre, gli acquirenti possono trovare offerte vantaggiose su articoli come caschi per moto, profumi da uomo, integratori, prodotti per la cura della pelle e casse audio.

Al contrario, dicembre si rivela un mese ideale per l’acquisto di pneumatici per moto, seghe circolari, giochi per PS5, mini forni e levigatrici. Questa strategia di acquisto basata sui dati permette ai consumatori di ottimizzare le loro spese, approfittando delle fluttuazioni di prezzo e delle promozioni disponibili in specifici periodi dell’anno.

* * *

[1] Sondaggio commissionato da idealo all’istituto di ricerche Kantar a fine agosto 2024 e somministrato a 1.002 persone che hanno effettuato almeno un acquisto online nei sei mesi precedenti lo studio. La distribuzione per sesso e fasce d’età del campione selezionato è rappresentativa di quella della popolazione di riferimento in Italia. Fasce d’età: Generazione Z (16-28 anni), Millenials/Generazione Y (29-43), Generazione X (44-58), BabyBoomer (59+).