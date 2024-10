Bambine, bambini e adolescenti sono sempre più spesso protagonisti di pagine di cronaca allarmanti, che descrivono profili di persone disorientate, infelici, incomprese, a volte violente. Fatti che impongono una domanda: i minori, oggi, come stanno? È a partire da questo quesito che nasce Genitori a scuola, il nuovo progetto formativo di Fondazione Hapax ideato e coordinato dalla psicologa, psicoanalista e filosofa Laura Pigozzi, pensato per chi si rapporta quotidianamente con bambini e adolescenti: mamme e papà, nonni, zii, volontari, babysitter, operatori sociali, chiunque desideri ampliare il proprio sguardo e acquisire nuove conoscenze utili per instaurare una relazione sana con il minore e funzionale al suo pieno sviluppo interiore.

Permettere alle nuove generazioni di realizzare il proprio pieno potenziale è la via più rapida ed efficace per assicurare una società giusta ed equa: è su questo presupposto che si fonda Mentoring, il programma con cui Fondazione Hapax offre supporto a tutte quelle figure che costellano la vita di un minore, e all’interno del quale prende avvio Genitori a scuola, progetto formativo che si articolerà in un percorso di lezioni online (in live streaming e successivamente caricate sul canale YouTube della Fondazione), gratuite e mensili, ciascuna curata da una o uno specialista di un determinato settore dell’età evolutiva. Al termine di ciascuna lezione troverà spazio uno sportello di ascolto attivo per porre domande agli esperti, sciogliere dubbi e condividere esperienze.

Genitori non si nasce, non è una “dote innata”. Come tutte le abilità che si acquisiscono nel tempo, genitori si diventa, grazie alla pratica – che rende familiare qualcosa che familiare non era – e alla teoria, l’unico mezzo che, insieme al buon senso, permette di riempire la pratica di significato e di profondità. Un percorso spesso a ostacoli ma da cui si ammirano spazi sconfinati, a volte spaventosi, senz’altro bellissimi.

Obiettivo di Genitori a scuola è quello di offrire sostegno e consapevolezza a chiunque si trovi ad affiancare un minore lungo il proprio percorso di crescita. Le lezioni affronteranno temi molto concreti a partire dall’analisi delle tre aree che, se correttamente equilibrate tra loro, contribuiscono al suo pieno sviluppo: quella principale, l’area evolutiva, è il campo della cura, dell’affetto, e soprattutto della regolazione del comportamento; l’area della rappresentazione è il campo del simbolo, in cui il bambino costruisce la sua immagine del genitore e il genitore quella del bambino; infine l’area della triade papà-mamma-bambino; saranno affrontate, con particolare attenzione, le problematiche derivanti dallo squilibrio della relazione reciproca di queste posizioni.

Genitori a scuola avrà inizio giovedì 14 novembre alle 18.30 con l’incontro La funzione della madre, curato dalla dott.ssa Laura Pigozzi, la quale approfondirà le dinamiche con cui il legame madre-figlio si salda già in utero attraverso la voce materna, e di come la mamma permetta al bambino di avere una prima esperienza di sé come individuo a sé stante.

Attraverso l’allattamento, al seno come con il biberon, il bambino costruisce la sua prima esperienza affettiva: come renderla equilibrata e non dipendente? Giovedì 12 dicembre alle 18.30, sempre con la dott.ssa Laura Pigozzi, affronteremo L’allattamento non solo su misura ma anche con misura.

Giovedì 9 gennaio 2025 (h18.30) si analizzerà La funzione del padre con il prof. Jean-Marie Fossey, una riflessione su come ripensare un ruolo che evolve di pari passo con i cambiamenti socio-culturali contemporanei.

“Compito della scuola è suscitare l’interesse per la vita che si svolge fuori, nel mondo”, sostenenva Freud, un’occasione per i bambini di fare esperienza di sé oltre i rapporti familiari: cosa succede quando il legame bambino-scuola è compromesso? Ne parleremo giovedì 13 febbraio (h18.30) con la dott.ssa Laura Pigozzi durante l’appuntamento Il rapporto con la scuola.

Cosa succede nella testa degli adolescenti è la domanda dalla quale, giovedì 13 marzo (h18.30), partirà il prof. Ugo Morelli per spiegare i retroscena di atteggiamenti spesso incomprensibili agli occhi di un adulto, e rivelare gli enormi cambiamenti a cui il cervello di un adolescente è sottoposto.

Quanti danni può fare l’eccesso di attenzioni di un genitore per il proprio figlio? Quando, “avere cura”, diventa “soffocare”? E che conseguenze può avere sulla costruzione della personalità e dell’indipendenza del minore? Giovedì 10 aprile (h18.30) la dott.ssa Laura Pigozzi ne approfondirà tutte le derive durante l’incontro Come stanno gli adolescenti?

Genitori a scuola si concluderà giovedì 8 maggio (h18.30) con l’appuntamento Quando la famiglia incontra il tribunale: come proteggere i minori durante un divorzio così complesso da richiedere l’intercessione del tribunale? Come superare, insieme, un legame in cui l’odio e il risentimento hanno sostituito l’amore e il rispetto, travolgendo i figli? Ne parlerà la prof.ssa Anna Barracco, psicologa e psicoterapeuta.