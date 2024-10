Dite no alla fragilità ossea

In occasione della giornata mondiale dell’ osteoporosi (20 Ottobre) la Fondazione per l’ Osteoporosi ha contribuito ad organizzare un evento divulgativo a Palermo dal titolo “Osteoporosi: conoscerla per prevenirla. DITE NO ALLA FRAGILITA’ OSSEA”

La riunione, aperta al pubblico, si terrà nella Sala Magna del rettorato dell’Università di Palermo, Palazzo Chiaromonte-Steri Piazza Marina 60, a partire dalle ore 9:30 del 20 ottobre 2024 (allegato programma).

Il presidente della Fondazione per l’Osteoporosi, il Prof. Giancarlo Isaia, “sottolinea l’importanza della prevenzione dell’osteoporosi in quanto, trattandosi di una malattia a lenta evoluzione, è assolutamente fondamentale che il pubblico, soprattutto le donne, comprendano l’importanza di un corretto stile di vita per prevenirne le temibili conseguenze, come le fratture da fragilità.

Ringrazia inoltre i responsabili scientifici del convegno Sergio Salomone e Fabio Di Salvo per l’importante e qualificata collaborazione che segue una loro pluriennale collaborazione con la Fondazione per diffonderne in terra siciliana le finalità culturali e gli scopi sociali”