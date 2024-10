Follie, un’esperienza gastronomica per i più piccoli

Tra le novità dell’autunno, il ristorante Follie, il fine dining di Villa Agrippina a Roma, introduce un’esperienza gastronomica pensata per avvicinare i più piccoli a sapori che vanno oltre lo spaghetto in bianco o al pomodoro e condividere con tutta la famiglia l’esperienza del fine dining. Nasce il Menù Bambini, una proposta gourmet ideata dallo chef Alfonso D’Auria per soddisfare i più piccoli, con piatti gustosi e divertenti.

Il menù è stato studiato per rendere il momento al ristorante un’esperienza piacevole e inclusiva per tutta la famiglia. Follie, da sempre attento alle esigenze dei suoi ospiti, si impegna ad accogliere i più piccoli con proposte che coniugano sapori autentici e ingredienti di altissima qualità, mantenendo il suo approccio innovativo e raffinato anche per i piccoli gourmet.

Per la presentazione del Menù, 15 bambini tra i 3 e 12 anni sono stati coinvolti in un percorso cultural-gastronomico giocoso e interattivo. Prima hanno scoperto la storia di Villa Agrippina, attraverso una caccia al tesoro nei luoghi più segreti della dimora poi, guidati dallo chef D’Auria e dalla brigata, con il grembiule da chef e il mini mattarello hanno impastato la farina, preparato soffici gnocchi e imparato a usare la sac à poche per riempirli con un gustoso ragù.

Poi tutti a tavola, per assaggiare il loro menù, composto da quattro portate sfiziose e genuine, in abbinamento a cocktail di frutta, disponibile da Follie dal 1° ottobre, mentre i più grandi hanno scoperto le proposte di degustazione e alla carta di Follie.

I piatti baby:

Sfera di mozzarella con cuore liquido di pomodoro e chips di prosciutto

Un antipasto croccante e cremoso che sorprende con un cuore liquido di pomodoro fresco, accompagnato da croccanti chips di prosciutto, per un connubio di sapori semplici e amati dai più piccoli. In abbinamento Fragolino: cocktail analcolico a base di fragola, ginger ale soda e ciliegia maraschino a guarnizione.

Gnocchi ripieni di ragù, spuma di pecorino e basilico

Un primo piatto che reinterpreta un classico arricchito dalla delicatezza della spuma di pecorino e dalla freschezza del basilico, una combinazione che saprà conquistare i giovani commensali. In abbinamento Minions: drink analcolico a base di Ananas, succo di lime e uno sciroppo home-made al Lemongrass, per dare una nota tropicale e gustosa.

Magnum di pollo in crosta di cereali e maionese al miele

Una creazione divertente e appetitosa: un croccante magnum di pollo, impanato con i cereali per una texture croccante, servito con una dolce e delicata maionese al miele. In abbinamento Mentostecco proposta analcolica a base di Pompelmo, dal sentore citrico e floreale, a cui viene aggiunge il lime e uno sciroppo alla menta per rendere tutto più fresco e amabile.

Cioccolato e caramello

Per concludere in dolcezza, un dessert che unisce la golosità del cioccolato alla morbida dolcezza del caramello. In abbinamento La foresta dei sogni ispirato al celebre e omonimo cartone animato, è un cocktail a base di Seedlip (bevanda analcolica alle erbe), sciroppo al sambuco e acqua tonica.

Il percorso gastronomico per i più piccoli sarà riproposto, su prenotazione con la lezione di cucina, ogni primo sabato del mese. Il menu bambini è disponibile tutti i giorni. Follie continua a valorizzare l’esperienza del fine dining, rendendola sempre più inclusiva e accessibile, senza rinunciare alla creatività e alla qualità che contraddistinguono la cucina dello chef Alfonso D’Auria.

Follie è aperto dal martedì al sabato solo a cena.