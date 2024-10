Al via il Master in Igiene Industriale, Prevenzione e Sicurezza

Fino al 15 gennaio sarà possibile iscriversi alla 22a edizione del Master di I° livello in Igiene Industriale, Prevenzione e Sicurezza, organizzato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa in convenzione con INAIL Toscana e l’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali e patrocinato da Società Italiana di Igiene, Società Italiana di Medicina del Lavoro, Associazione Italiana di Epidemiologia, Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario Italiano e l’Ordine dei Biologi della Toscana e dell’Umbria.

L’obiettivo del Master è la formazione di esperti qualificati in grado di valutare, proporre e gestire soluzioni idonee ai problemi di igiene industriale, prevenzione e sicurezza dei lavoratori.

Sono affrontate le varie tipologie di rischio (chimico, fisico, biologico, elettrico, meccanico, ergonomico, incendio ed esplosioni, ecc.) con una visione integrata dell’analisi del rischio, compresi gli aspetti di formazione, informazione e comunicazione.

Il master è altamente professionalizzante, la validità del percorso per l’inserimento nel mondo del lavoro è comprovata dalle indagini occupazionali successive al conseguimento del titolo. Proprio per questo il Master si avvale di un finanziamento INAIL per l’erogazione di 13 borse di studio a copertura del 50% delle spese di iscrizione.

Oltre al titolo universitario, il Master rilascia la certificazione di Responsabile (o Addetto) dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza (RSPP o ASPP) per i Macrosettori ATECO 1, 2, 4, 5 e 7(Accordo Stato Regioni del 7-luglio-2016).