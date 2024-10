Fusa contro lo stress, una playlist per Giornata Mondiale della Salute Mentale

Lo stress e l’ansia sono sfide quotidiane per molti e Sanicat, brand leader nel settore delle lettiere per gatti, riconosce l’importanza del benessere mentale. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, (10 ottobre) Sanicat invita a scoprire Catfulness, la prima playlist di musica che utilizza le fusa del gatto come base.

È ormai risaputo e confermato da numerosi studi clinici che la musica abbassa i livelli di cortisolo, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, facendoci entrare in uno stato di rilassamento. Non sorprende quindi che, secondo lo studio condotto da Sanicat “Catfulness: purrs against stress”, il 76% degli italiani metta in relazione la musica con il relax e ammetta di ascoltarla quando vuole staccare la spina.

E nel grande ambito della musica entrano in gioco anche i rumori bianchi, ossia tutti quei rumori caratterizzati dall’insieme di tutti i toni possibili nello spettro sonoro, con lo stesso livello di ampiezza, ma senza periodicità nel tempo. Gli italiani amano il suono delle onde (59%), apprezzano il suono della pioggia (43%) e lo scoppiettare del fuoco (28%), ma riconoscono un notevole impatto sul loro benessere anche alle fusa di un gatto (49%), tanto che queste sono la seconda scelta degli italiani.

Secondo gli intervistati, le fusa di un gatto hanno la capacità di portare pace e tranquillità (48%), mettere di buonumore (41%), calmare se nervosi o stressati (42%) e alleviare la tensione muscolare (19%).

Catfulness nasce dalla consapevolezza di questi benefici e dalla volontà di Sanicat di offrire un contributo concreto al benessere delle persone. La playlist, ideale per chi cerca un momento di relax o per accompagnare momenti di meditazione, è il risultato di un’accurata selezione musicale e dell’integrazione di autentiche fusa feline, raccolte grazie al contributo della community.

“In Sanicat crediamo che il benessere dei nostri amici felini sia strettamente legato al nostro”, spiega Mayte Serrano, Strategic brands marketing manager di Tolsa. “Con ‘Catfulness’ vogliamo celebrare il legame speciale che ci unisce ai gatti e offrire uno strumento semplice ma efficace per prendersi cura del proprio benessere mentale”.

Oltre alla playlist Catfulness, Sanicat promuove uno stile di vita ispirato alla serenità e all’equilibrio dei gatti incoraggiando gli italiani a adottare alcune

delle loro migliori qualità, come la capacità di rilassarsi, godersi il momento presente e seguire il proprio ritmo naturale.